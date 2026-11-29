- Д-р Щонова, Вие сте лекар невролог, журналист и човек с дългогодишен опит в популяризирането на здравословния начин на живот. Как се роди идеята за „Невроатлетика“?

Снимка: Д-р Неделя Щонова / личен архивСнимка: Д-р Неделя Щонова / личен архив

- Идеята за „Невроатлетика“ се роди от едно телевизионно предаване. Исках да направя разговор за това как да бъдем в добра кондиция и какви ефективни стратегии можем да използваме, за да изградим и поддържаме добра мускулна сила. Чудех се кого да поканя за гост и се обадих на моя асистент по физиология от студентските години - проф. Николай Бояджиев, който беше декан на Медицинския университет в Пловдив.

Попитах го кого би ми препоръчал. Казах му: „Ник, искам да поканя някой - не инфлуенсър и не просто нацепен батка, а човек, който наистина разбира.“ Той ми отговори: „Предлагам ти един от най-добрите в България - проф. Юлиан Карабиберов.“ Даде ми неговия телефона и аз му се обадих.

Снимка: Д-р Неделя Щонова / личен архив

Професорът каза: „Добре, може, но напишете ми 15 въпроса.“ Написах ги, после се чухме и уговорихме интервю. Отивам аз пред неговия фитнес в „Бокар“ - JK Fitness. Спира колата на bTV, звъня му и питам: „Професоре, къде сте? Ние сме долу.“ А той ми казва: „Аз съм в кафето отсреща, ела там.“

Пресичам улицата и го виждам в кафето със сина му. Казвам: „Добър ден.“ Той ме погледна, замълча няколко секунди и попита: „Ти знаеш ли каква си била в предишния си живот?“ Помислих си: „Тук … не започваме добре.“ … „А Вие знаете ли каква съм била?“ - отвърнах .. Той каза: „Да. Знам. Ти си била мост.“

Попитах го: „Мост?! И … Как разбрахте?“ А той отговори: „Достатъчни ми бяха 20 секунди да наблюдавам походката ти. Ти си мост между мозъка и мускулите. Затова си Неделя - защото ти НЕ ДЕЛИШ мозъка от мускулите, знанието от действието, организма на отделни специалности или фрагменти. Гледаш на всичко интегрално.“

След това добави: „Искаш ли да обединим твоята неврология и моите знания за кондицията и кондиционната подготовка … и да изградим авторска система, която ще подарим на всеки човек, на всеки българин - на цяла България? Нова система за здраве и кондиция. Как ти звучи, съгласна?“

И така … още на първата ни среща, съвсем неочаквано идеята се роди. Приех на мига. Беше 14.09.2022. Започнахме работа и продължихме четири години. Беше много трудно. Но днес е щастие и книгата е факт.

Снимка: Д-р Неделя Щонова / личен архив

- В кой момент осъзнахте, че досегашните представи за здраве и превенция трябва да бъдат надградени с нова концепция – активно изграждане на човешкия потенциал?



- Не мога да посоча един-единствен момент. По-скоро това осъзнаване се събираше в мен с години - в медицината, в журналистиката, в срещите с хората. Разказала съм над 1650 лични истории. И винаги избирам такива, в които човекът намира път напред - понякога след болест, тежка загуба или разочарование. И всеки път ме поразява едно и също: човешката природа е удивителна. И човекът е способен да се изправи и да се самоорганизира отново в цялост - като птица феникс, дори тогава, когато минава през ада. Точно тази способност ме тегли, привлича ме и ме кара да я изследвам, да я споделям, да я изстрелвам в социална орбита. Това е силата в нас.

Виждала съм човек с рак на дебелото черво, който продължава да ходи, да пътува, да се грижи за себе си и да се радва на живота. Виждала съм Богдана Савова - с трансплантирани сърце и черен дроб - да се връща от състезания с медали и да се готви да изкачи Елбрус. А съвсем наскоро срещнах жена, която с усмивка нарече снимката от чистата си колоноскопия „най-съвършеното произведение на изкуството“. Тази жена има седем диагнози, лекува се и се проследява отговорно. Но ми каза: „Тези диагнози се случват на някого зад мен, на някакви клонинги зад мен, но не и на мен. Аз самата съм отпред, силна и непокътната, и оставам човекът, който иска да се радва на света и да споделя живота. Аз не съм моята диагноза.“

Тези срещи са ме карали да се запитам: какво наричаме здраве и какво - болест? Защото понякога срещаш човек с тежка диагноза, който живее с благодарност, любопитство и посока. А понякога виждаш млади хора, които нямат поставена диагноза, но са се отказали от себе си - занемаряват тялото и потенциала си, отлагат живота, сякаш той ще започне някой друг ден. Не бива да бъркаме това с болест или да съдим хората - апатията също може да крие страдание. Но ми се струва, че сме приели за нормални твърде много състояния, които са израз на болезнено отстъпление от собствения потенциал.

Разбира се, тези истории не са обещание, че силата на духа лекува всичко. Болестта изисква медицина, грижа и подкрепа, но човекът е много повече от онова, което му се случва. Ето защо вярвам, че представата ни за здраве трябва да се разшири - от отсъствие на болест към активно изграждане на човешкия потенциал. Да обгрижваме онова в себе си, което може да расте, да се възстановява, да обича и да създава смисъл.

Това се опитвам да правя с предаванията, книгите и думите си: да поканя хората и те да се влюбят в тази възможност. Диагнозата може да бъде част от историята ти. Но тя не е цялата история. И не е цялото ти същество.

Снимка: Д-р Неделя Щонова / личен архив

- В основата на книгата стои една много силна философия – здравето не е просто отсъствие на заболяване, а способност да се движим, мислим, възстановяваме и да запазваме своята независимост. Защо според Вас съвременният човек трябва да промени отношението си към собственото здраве и да премине от пасивна профилактика към активна грижа за себе си?

- Защото сме свикнали да мислим, че здравето е пауза между две диагнози. А то е много повече от липса на симптоми. Здравето е капацитет - способността да се движиш свободно, да бликаш от енергия, да мислиш ясно и да се възстановяваш. Да се събуждаш с благодарност, да твориш, да пазиш независимостта си и да съхраняваш вътрешната свобода да си щедър и добър. Обикновено .. ние се сещаме за профилактика едва когато вече сме изплашени от риск или резултат от изследване. А ..Активната грижа за себе си започва много по-рано - когато се запитаме: Какво мога да правя, за да процъфтявам? Какъв функционален резерв мога да изградя сега, днес? Резерв за сила и равновесие, за търпение, издръжливост и координация. Капацитет за сън и възстановяване, за концентрация и пълноценно участие в живота. Не чакаш тялото да те принуди да се погрижиш за него, а изграждаш капацитет в мирни времена, докато все още имаш свобода за избор. И така поддържаш кондиция.

- Вие сте невролог и в книгата поставяте нервната система в центъра на цялостния човешки потенциал. Какво все още не разбираме достатъчно добре за връзката между мозъка, движението, мускулите и емоциите? Възможно ли е чрез правилна двигателна активност да повлияем положително върху когнитивните си способности?

- Научени сме да мислим за богатството почти изцяло във финансови измерения. А пропускаме нещо основополагащо - биологичния капитал. В какво състояние са мозъкът и съдовете ни, мускулите и кондицията, метаболитното здраве? Дори талията е важен маркер. А към този капитал бих добавила и способността да останем самостоятелни, любознателни, добри към себе си и към другите.

Снимка: Д-р Неделя Щонова / личен архив

Тази тема става все по-важна, защото населението застарява. До 2030 г. един от всеки шест души в света ще бъде на 60 или повече години, а до 2050 г. броят на хората над 60 ще достигне 2,1 милиарда. Да се пенсионираш е прекрасно, но е важно да имаш силата да се насладиш на това време .. да отидеш до кварталния магазин, да работиш в градината, да предприемеш мечтаното пътуване, да държиш внучето си за ръка, да се обслужваш сам, да носиш и да вдигаш. За всичко това е нужна кондиция. Силните крака и мускули не са само въпрос на външен вид, те са част от свободата и независимостта ни.

Но връзката между мускули и мозък далеч не се изчерпва със силата. Мускулите са активен орган, който при съкращение отделя сигнални молекули - миокини и други екзеркини. Те участват в сложна комуникация с метаболитните, имунните и невротрофичните процеси. Тук е важно да бъдем прецизни: не можем да твърдим, че всички тези молекули преминават директно кръвно-мозъчната бариера и „включват“ BDNF. Механизмите са сложни и науката все още изяснява кои сигнали действат пряко, кои косвено и при какъв тип натоварване. BDNF е един от факторите, свързани с пластичността на мозъка и процесите на учене и памет.

Снимка: Д-р Неделя Щонова / личен архив

Най-новите обобщени данни дават добра посока: жив систематичен обзор и метаанализ от 2025 г., включващ 43 проучвания, отчита подобрение в когнитивното представяне и повишение на някои невротрофични фактори след физически упражнения. Затова отговорът е да - правилно подбраната двигателна активност повлиява изключително благоприятно когнитивните ни способности. Мозъкът получава непрекъсната обратна връзка от тялото. Емоциите влияят вурху начина, по който се движим, както движението може да промени настроението и усещането за собствените ни възможности. Светът днес е станал безкрайно комерсиален, а медийно пространство все по-често подменя смисъла с ефект. Но в крайна сметка дълбоката цел и смисъл .. не е само да духнеш едни 85 свещички върху тортата, а да запазиш добра форма, да имаш силата да станеш, да излезеш, да пътуваш, да се самообслужваш и с радост да бъдеш с хората, които обичаш. Да останеш пълноценно част от живота им. Човек трябва да разбира, че органите в тялото ни съвсем не са изолирани, те общуват непрекъснато чрез междуорганни сигнали, хормони, невротрансмитери, имунни молекули и микробиом. Тялото е една вълшебна, интегрална система и трябва да се грижим за него комплексно, за душата си и за доброто в нас.

- „Невроатлетика“ обединява десет стълба на човешкия потенциал – от нервната система и емоциите до съня, метаболизма, съдовото и мускулното здраве. Защо избрахте именно този интегрален подход и какво се губи, когато разглеждаме отделните системи на организма изолирано една от друга?

- Избрахме този интегрален подход, защото организмът не чете глави поотделно. Десетте стълба в „Невроатлетика“ не са десет острова, а десет входа към една и съща система - човека. Нервната система е царицата, тя координира, но не действа сама. Мозъкът изпраща сигнал към мускула; движението връща към мозъка информация за тялото и средата. Мускулите отделят сигнални молекули, съдовете доставят кислород и хранителни вещества, сънят влияе върху възстановяването, а емоциите променят начина, по който дишаме, мислим и се движим. Всеки от тези процеси е свързан с останалите. Затова илюзията е да смятаме, че значението на един сигнал остава само там, където е възникнал. Симптомът може да има адрес, но организмът няма отделни пощенски кодове. Когато разглеждаме системите изолирано, рискуваме да пропуснем връзките, които обясняват защо човекът функционира или страда като цяло. „Невроатлетика“ събира тези връзки в практична система за здраве и кондиция. В нейния център са нервната и мускулната тъкан - мозъкът, който направлява движението, и мускулът, който не само го изпълнява, но и непрекъснато подава информация обратно.

Но мозъкът е много повече от център, който управлява движението. Той изгражда вътрешния свят, в който усещаме, помним, предвиждаме и придаваме смисъл на преживяното. Съзнанието остава една от най-дълбоките загадки на науката: как мозъкът превръща електрическата и химичната активност в личното усещане, че сме тук, че живеем, че принадлежим на света? Затова грижата за мозъка е грижа и за начина, по който усещаме и обитаваме живота. Ние никога не се разболяваме на части и не можем да изграждаме здраве на части.

Снимка: Д-р Неделя Щонова / личен архив

- В книгата отделяте специално внимание на мозъчното дълголетие. В контекста на нарастващите случаи на инсулт, деменция и когнитивни нарушения какви са най-важните ежедневни навици, чрез които можем да съхраним паметта, концентрацията и яснотата на мисълта си с напредването на възрастта?

- Мозъчното дълголетие не е обещание, че никога няма да развием деменция или да получим инсулт. То е ежедневната грижа за вероятността мозъкът ни да остане възможно най-дълго здрав, активен и свързан със света.

През 2026 г. СЗО обнови препоръките си за намаляване на риска от когнитивен спад и деменция. Те поставят акцент върху физическата активност, храненето, съдовото и метаболитното здраве, слуха, когнитивната стимулация, социалните контакти и ограничаването на тютюна, вредната употреба на алкохол и замърсяването на въздуха. Оценката, че до 45% от риска е свързан с променими фактори, се отнася до населението като цяло - не е обещание, че отделният човек може да предотврати деменцията.

Ето десет приложими посоки:

Движете се редовно. За повечето възрастни ориентирът на СЗО е 150-300 минути умерена аеробна активност седмично. Бързото ходене, танците, колелото и плуването се броят. Започнете от възможното - всяко движение е по-добро от обездвижването.

Тренирайте сила и равновесие. Добавете упражнения за основните мускулни групи поне два дни седмично, а с напредването на възрастта - и движения за баланс. Силата и устойчивата походка пазят не само тялото, а и самостоятелността ни.

Познавайте числата си. Кръвно налягане, LDL-холестерол, кръвна захар и обиколка на талията - следете ги и обсъждайте отклоненията с лекар. Грижата за съдовете е и грижа за мозъка: профилактиката на инсулта е част от профилактиката на когнитивния спад.

Избирайте хранителен модел, а не чудодейна храна. Нека на масата по-често има зеленчуци, бобови храни, пълнозърнести продукти, ядки, плодове, риба и зехтин. И не заменяйте разнообразното хранене с добавки „за мозък“ - СЗО не препоръчва рутинно витамини B и E, омега-3 или мултивитамини за превенция при липса на установен дефицит.

Пазете съня и проверявайте за сънна апнея. Редовният режим има значение. Силното хъркане, паузите в дишането и постоянната дневна сънливост са причина да потърсим лекарска оценка.

Не пренебрегвайте слуха и зрението. Правете профилактични прегледи и коригирайте установените проблеми. Слуховият апарат, когато е необходим, не е суета - той помага да останем в разговор и във връзка с хората около нас.

Не пушете и ограничете вредната употреба на алкохол. Когато можете, намалявайте и излагането на замърсен въздух. При спорт, колоездене и дейности с риск пазете главата си.

Продължавайте да учите. Четете, учете език, усвоявайте умение, играйте музика, опитвайте нова рецепта. Мозъкът има нужда от задачи, които изискват внимание и любопитство, а не само от повтаряне на едно и също.

Поддържайте живи връзките си. Разговорът, приятелството, общата разходка и участието в общност са част от мозъчната грижа. Не е нужно предизвикателството да е само интелектуално - важно е да има истинска среща с друг човек.

Творете и се грижете за вътрешния си свят. Книга, предаване, гоблен, нова идея или по-мек подход към детето - творчеството може да даде форма на преживяното, дори на болката. Да останем добри, простителни и отворени към красотата не е медицинска гаранция срещу деменция. За мен обаче е съществена част от пълноценния живот и от човека, когото искаме да съхраним.

Най-новите големи проучвания подкрепят именно съчетанието от навици, а не търсенето на една магическа мярка. В рандомизираното проучване LatAm-FINGERS, проведено с 1065 души в 11 латиноамерикански държави, двугодишната структурирана програма с движение, хранене, когнитивни занимания, проследяване на съдовото здраве и групова подкрепа подобрява когнитивния резултат повече от по-гъвкавата и по-свободна програма със здравни съвети. Това е изключително обнадеждаващ резултат за когнитивното представяне.

За мен мозъчното дълголетие не е само да помним повече, а и да запазим способността да се учудваме, да обичаме, да създаваме и да откриваме светлина на живота, дори тогава, когато той ни е ранил.

Снимка: Д-р Неделя Щонова / личен архив

- Един от интересните акценти са „Неврокодовете“ и мозъчните честоти – алфа, бета, тета и гама. Какво представляват тези състояния от гледна точка на неврологията и как можем да използваме знанията за мозъчната активност, за да подобрим концентрацията, спокойствието, творческото мислене и качеството на възстановяването?

- Представете си мозъка като вселена, в която никога не настъпва пълна тишина. Невроните общуват чрез електрическа активност и в нея се появяват различни ритми. В „Невроатлетика“ ги наричаме пет красиви портала към различни състояния - дълбоко възстановяване, вътрешно внимание, спокойна будност, активен фокус и бързо свързване на информацията.

Това са ритми, които измерваме с ЕЕГ. Има широко прието приблизително деление: делта - 0,5-4 херца, свързва се най-вече с дълбокия сън; тета - 4-8 херца, среща се при сънливост и ранни стадии на съня, но участва и в процеси на паметта и когнитивния контрол; алфа - 8-13 херца, често се наблюдава при спокойна будност; бета - 13-30 херца, свързва се с будност, активна мисъл и двигателна дейност; гама - над 30 херца, участва в бързата обработка и интеграция на информация. Границите са ориентировъчни и могат леко да се различават според използваната класификация.

Тези ритми обаче не са пет отделни бутона, те могат да се преплитат и не съответстват едно към едно на конкретно чувство или умение. Творчеството, например, не принадлежи само на гама - то включва взаимодействие между различни мозъчни процеси и ритми. Не можем просто насила да си кажем: „Сега влизам в гама и ставам творец, ще създам шедьовър “. Можем обаче ежедневно да създаваме условия за фокус, отпускане, медитация, заспиване или творческа работа - чрез дишане, внимание, движение, светлина, работни блокове и ритуалите за възстановяване. Точно това правят „Неврокодовете“. Разработили сме протоколи, с които човек съзнателно да влиза през тези отделни портали и да навигира между различни функционални състояния - как да се събере за дълбок фокус, да се отпусне преди сън, да медитира в дълбочина или да освободи място за творчество. Човек не командва мозъка като машина - макар че понякога упорито търси копчето „изключи“. Можем обаче да опознаем неговите ритми и да му помогнем да намери най-подходящия за момента: понякога темпото е бързо, друг път му трябва покой, а понякога - просто малко тишина.

Светът около нас рядко млъква, той излъчва шум с постоянството на радиостанция, която никой не е помолил да предава. И целта е човек да запази връзка с чистия сигнал в себе си, а не да се изгуби в шума.

- Вие описвате създаването на „Невроатлетика“ като съчетание между клиничното мислене на лекар невролог и научно-практическия опит на проф. Юлиян Карабиберов. Как се роди това партньорство и как успяхте да обедините две различни професионални гледни точки в една авторска българска система с над хиляда страници научно и практическо съдържание?

- Процесът беше и лесен, и безкрайно труден. Лесен, защото с проф. Юлиан Карабиберов споделяме дълбоко преклонение пред човешкия потенциал. Труден, защото да събереш клиничното мислене на невролога и огромния практически опит в кондиционната подготовка в една цялостна система изисква време, много разговори и истинско доверие.

Моят личен импулс дойде от любовта към невидимата красота на тялото. Виждала съм я в операционната, в ангиографските образи, на диаграми и ПЕТ скенери. Когато човек осъзнае колко изящно и сложно е устроен, започва да иска да го пази. Другият ми голям източник на вдъхновение е човешкият потенциал … гледам в захлас гимнастички, балерини, алпинисти, сърфисти. Виждам какво може тялото, когато нервната система, мускулите, равновесието и вниманието работят в удивителен синхрон.

Проф. Карабиберов внесе в книгата енциклопедичните си познания по кондиционна подготовка, изградени и проверени в работата му с елитни спортисти. Аз внасям клиничния поглед на невролога: как движението се свързва с мозъка, съдовете, когницията, емоциите, съня и възстановяването. Не просто поставихме две професионални гледни точки една до друга, а потърсихме общия език между тях. Този език е диалогът между нервната и мускулната тъкан.

И двамата вярваме, че е важно не само да говориш за здраве, а и да живееш с тези принципи. Професорът е в забележителна форма. Аз участвах в „Dancing Stars“ защото исках да покажа, че с постоянство и любов към движението човек може да поддържа кондицията си през различните десетилетия на живота.

Така се роди „Невроатлетика“ - като авторска българска система, в която науката среща практиката. В основата ѝ е любовта към човека и желанието ни да съхраним неговия потенциал.

- В книгата са използвани 311 библиографски източника, включително научни публикации, метаанализи, клинични проучвания и препоръки на международни здравни организации. Как успяхте да превърнете толкова сложна научна информация в практически приложима система, разбираема и достъпна за широката публика? Къде поставихте границата между научната строгост и популярното представяне?

- Това вероятно беше най-трудната и най-разгорещената част от работата. Имахме силни дебати - помежду си, с научния ни консултант проф. Николай Бояджиев и с колеги. Не заради лични различия, а защото всички имахме огромен респект към науката и искахме да намерим точния език за нея. Когато си обработил толкова много публикации, метаанализи, клинични проучвания и доклади, виждаш колко красива и дълбока е науката. Искаш да я споделиш с читателя, без да я превърнеш в поредица от непонятни термини или пък да я профанизираш.

Търсехме границата между това да обясним сложното, без да го опростяваме прекалено. Можем да говорим за ендотелни прогениторни клетки и съдовия ендотел, за лактатния праг и тренировъчните зони, за лептина и метаболитната регулация. Но всяко понятие трябва да води до разбиране: какво се случва в тялото и защо това има значение в ежедневието. Науката в книгата не е украса, а е основа, върху която изградихме практическите принципи и протоколи.

Да, на места вероятно сме оставили малко повече наука, но направихме това съзнателно, защото вярваме, че публиката е интелигентна и не бива да бъде подценявана. Човек има право да разбира как работи собственото му тяло. И … Когато познаваш физиологията, изборите ти стават много по-осъзнати - как се храниш, колко се движиш, кога си почиваш. Знанието не взема решенията вместо нас, но ни помага да ги правим с повече разбиране.

- Вие сте не само лекар и автор, но и човек, който лично практикува спорт, танци и физическа активност. През 2024 г. спечелихте „Dancing Stars Bulgaria“. Какво Ви даде това преживяване от гледна точка на неврологията, координацията, паметта, концентрацията и контрола върху тялото? Може ли танцът да бъде разглеждан като своеобразна тренировка за мозъка?

- Живеем във времена на толкова много социално лицемерие, че понякога на човек му се иска да се върне към нещо истинско. Танцът е такъв език - в него не можеш да излъжеш. Тялото, движението и дъхът показват какво се случва в теб. Когато танцуваш, се свързваш с най-истинските неща в себе си и със света.

Спомням си една случка. Влязох в банка, за да направя превод. Жената на гишето ме погледна и каза: „Доктор Щонова, разбрах, че ще участвате в Dancing Stars. Много се радвам. Съпругът ми почина внезапно, качих седем килограма, изгубих себе си. Но искам да се върна към живота. Ще танцувам с Вас - ще уча стъпките от телевизора, когато се прибера. Много искам пак да усетя някаква радост от този живот.“

Тогава разбрах защо влизам във формата. Ако можеш да вдъхнеш на някого желание да танцува отново, да се усмихне отново, да опита да докосне светлината - това си струва. И днес, две години след участието ми, когато танцувам, си мисля за тази жена. Дори само за нея да съм влязла във формата и да съм събудила мъничко жажда за живот, това ми стига.

От гледна точка на неврологията танцът е удивително сложна задача за мозъка. Запомняш последователности, следиш ритъма, насочваш вниманието си, усещаш положението на тялото и непрекъснато коригираш движенията си. Трябва едновременно да помниш стъпките, да предвиждаш следващото движение и да се съобразяваш с партньора и музиката. Затова танцът може да бъде истинска тренировка за координацията, концентрацията, двигателната памет и контрола върху тялото. А когато към всичко това добавим музика и емоция, преживяването обхваща целия човек.

Форматът беше много тежък за мен. Тренирахме всеки ден. Краката ми бяха в рани, коленете - сини, имах жестока мускулна треска, дори кръвоизливи. Казвах си обаче: „Аз съм невроатлет. Влизам в режим на стоицизъм и мога да се себенадмогна.“ Поставях се и в ролята на пациентите си - исках от първо лице да усетя какво означава да те боли и колко важна е психическата нагласа за начина, по който преживяваме болката. Това ме караше да се чувствам по-близо до тях.

Гледах раните си, докосвах синините и си мислех, че мога да премина през цяло море от усилие, ако то помага на някого да се раздвижи, да се усмихне и да усети отново вълна от любов към живота. Така разбирам света - като себеотдаване, себенадмогване и опит да преминаваш красиво през раните. И до днес получавам такива писма … и толкова хора ме спирта по улиците с благодарност за вдъхновението. Беше труден. Много труден, но прекрасен формат - и напълно в съзвучие с всичко, в което вярвам.

Dancing Stars напомня това - човек расте там, където се осмелява да излезе отвъд познатото. И по-добре във формат, който те изпитва, отколкото във формалдехид. По-добре да се предизвикваш, да се учиш и да се развиваш, отколкото да останеш в удобното блато на навика, където нищо не боли, защото вече нищо не расте.

- Казвате: „Няма биохак за тренировките. Има постоянство в дългата игра.“ А Вие самата споделяте, че много преди да напишете тази книга, сте я „изтанцували“. Какво лично Ви научи този път на дисциплина, постоянство и себенадмогване? И какво бихте посъветвали хората, които искат да променят живота си, но непрекъснато отлагат началото?

Снимка: Д-р Неделя Щонова / личен архив

- Да, точно така, няма биохак за тренировките и няма кратък път към здравето, който да заобиколи самия живот. Можем да търсим преки пътища, да слушаме обещания за атлетично тяло за седмица или за съвършена форма без усилия, но тялото не е машина, с която човек сключва сделка: даваш му малко време и получаваш голяма промяна. Не, то не работи така. То отговаря на онова, което правиш с него всеки ден - бавно, методично, понякога почти незабележимо, но истински и постоянно. Ето това е истината. Ефектът на сложната лихва - постоянство в дългата игра.

Много преди да напиша тази книга, аз вече я бях изтанцувала. Обичам да живея онова, за което говоря от екрана. Вълнува ме участието. Интересно ми е да бъда част от процеса, да се уча, да падам, да ставам, да откривам какво още мога. Не ме плаши, че ще падна, че няма веднага да се справя, че няма да изглеждам съвършено или че ще отнеса хейта на публиката по една или друга причина. Понякога точно там, където очакваш да намериш провал, започва най-дълбокото познание за себе си.

А и времето. То е ограничено. Ако си представим един човешки живот като осемдесет години, това са около 4170 седмици. За човек, пълен с мечти, изобщо не са много. Затова е важно да не губим времето си и да внимаваме какво допускаме до себе си през очите, ушите, ума и тялото. Има едно правило, в което дълбоко вярвам: garbage in, garbage out. Ако непрекъснато пълниш вниманието си с боклукчав шум, фалшиви ценности и обезкуражаване, това започва да оформя и начина, по който живееш. А когато избираш смислени неща, движение, любов и добри ориентири, светът пред теб също става различен.

Когато влязох в Dancing Stars, не го направих, за да показвам бедра, акробатика или шпагати. Исках да вдъхновя хората да се движат, защото движението е начин да присъстваме в тялото си и в живота по възможно най-пълноценен начин. И все пак според глобалните данни за 2022 г. около 31% от възрастните по света не са достигали препоръчителните нива на физическа активност. Намирам това за ужасно тъжно. Възпитана съм от много строги родители. В мен има нещо дисциплинирано, почти войнишко, и вярвам в стоицизма. „В Dancing Stars често си казвах: „Аз съм тюлен - като военноморските тюлени. Студена вода? Влизам. Трудно ми е? Продължавам. Уморена съм? Още една крачка.“ Аз не чакам трудността да отстъпи, а се уча да ставам по-силна от нея. Просто така съм се възпитала - не се плаша от трудното. За мен проблемът е покана да измисля нещо ново, да потърся друг път. Любознателна съм към проблемите. Те ме карат да откривам в себе си способности, за които преди не съм знаела.

Мисля, че човек трябва да изгражда това в себе си - да не гледа на проблемите само като на заплаха или като на нещо, което ще го смачка. Понякога те идват, за да те предизвикат и да извадят наяве сила, за която дори не си подозирал.

На хората, които непрекъснато отлагат началото, бих казала: не чакайте идеалния момент. Няма идеално тяло, няма идеален момент или идеална мотивация. Има малки стъпки в правилната посока, всеки ден!! Постоянството е начинът, по който ден след ден казваш на живота: „Аз участвам. За мен ти си ценен. Имам любов и уважение към тялото си и към бъдещото си аз.“ Защото всъщност това е и грижа за онези, които обичам.

Снимка: Д-р Неделя Щонова / личен архив

- В книгата присъстват множество реални човешки истории, различни по своите изпитания, предизвикателства и постижения. Кои от описаните случаи Ви впечатлиха най-силно и защо? Има ли история, която лично Вас Ви разтърси, промени или затвърди убеждението Ви, че човешките възможности са много по-големи, отколкото предполагаме?

- Трудно е да определя жанра на тази книга. В нея има много чиста наука и мотивация, но има и човешки истории, които са толкова силни и изстрадани, че понякога те оставят без думи.

Книгата е на пазара от няколко дни, а вече получавам съобщения от читатели. Една жена ми написа: „Още съм на 25-ата страница, а не спирам да плача.“ Друга, вече към 50-ата, каза, че толкова харесва прочетеното, че ѝ идва да отиде сама в едно студио и да запише цялата книга, за да стигне до повече хора. И добави: „Чета и плача, но ми дава сили.“ Тези думи ме докосват дълбоко.

Всички истории са ми много любими. Но ако трябва да посоча една, която написах … със сълзи и която продължава да ме разтърсва, това е „Дресьорът на тигри“. Силвия Лулчева я прочете на премиерата с такава жар и дълбочина, че докато я слушах, пак се развълнувах до сълзи. Когато разказът свърши и погледнах залата, в която имаше над 400 души, и видях, че вълнението е преминало и през тях. После хората ми казваха: „Плакахме на този разказ.“

„Дресьорът на тигри“ е за дивата джунгла в нас - за силните чувства и болки, които понякога не знаем как да понесем. Не е нужно да ги заглушим или да се преструваме, че ги няма. Нужно е да се научим да ги разбираме и да ги укротяваме. Тогава болката може да се приближи, да сведе глава в нозете ти, и да се превърне в дар.

- Д-р Щонова, как премина официалната премиера на „Невроатлетика“? Каква беше реакцията на публиката, кои срещи и моменти Ви развълнуваха най-много и почувствахте ли, че основното послание на книгата – да не просто оцеляваме, а да процъфтяваме – достигна до хората?

- Преди премиерата много се вълнувах и, признавам, притеснявах се. Книгата беше излязла едва преди четири-пет дни и нямахме време да популяризираме събитието така, както ни се искаше. Не знаех дали изобщо ще дойдат хора.

А после залата се напълни - над 400 души. Човек трудно може сам да оцени труда си. Но когато получи оценка от хора, които дълбоко уважава, усещането е неописуемо. Вчера Юлиана Антонова-Мурата - български дипломат с три мандата в Токио и автор на пет книги за Япония - написа: „Това беше най-вдъхновяващото представяне на книга, организирано някога у нас. България написа нова златна страница в своята литературна история.“ Това ме развълнува дълбоко. Подобни думи чух и от акад. проф. Лъчезар Трайков, проф. Иво Петров, маестра Ваня Монева, проф. Даниел Вълчев.

И когато усетиш толкова много любов, вълнуваш се, но и се смиряваш. Защото любовта на хората е и доверие, а доверието носи огромна отговорност. През тези 26 години никога не съм си позволявала да поднасям на публиката полуфабрикати, глупости, жълтини или субкултура. Винаги съм вярвала, че времето и вниманието на хората са безценни. Те заслужават истинско съдържание - подготвено с любов и достойнство. Съдържание със смисъл, с човешки истории, които ни карат да повярваме в силата, вложена от Бог във всеки един от нас.

Получих толкова много цветя, картини и награди, че направих четири курса до колата, за да ги сваля. Но най-дълбоко ме развълнува не това, което можеше да се понесе в ръце, а онова, което се случи между нас в залата - този резонанс, тази среща. Творецът е нищо без своята публика. Аз съм безкрайно щастлива, че думите ни стигнаха до толкова много хора и че основното послание на книгата - да процъфтяваме и да се грижим за потенциала в нас - докосна сърцата им. Книгите имате последна страница, но идентичността няма. И човек може да се изгражда като невроатлет цял живот.

Невроатлетът е нов архетип на осъзнатия човек. Той може да бъде на 20, 50 или 70 години, възрастта не го определя. Определя го съзнателният подход към превенцията, който поставя в центъра изграждането на капацитет - capacity building чрез многокомпонентни интервенции. Невроатлет е човекът, който съзнателно изгражда способността си да живее пълноценно.

Понякога написвам един пост и той достига до половин милион души. Тогава си казвам: значи има смисъл. И това е прекрасно.

С дълбока признателност и смирение благодаря на Бог и на Твореца за всичко, което се случва. Обещавам да продължа да живея достойно, с респект към всичко, което е вложено в нас. За мен е чест, че имам какво да дам. Че мога да служа на хората. Аз съм тук за това.

Интервю на Оля АЛ-АХМЕД

Снимка: Д-р Неделя Щонова / личен архив