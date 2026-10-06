Мистър Бийн отново на сцена: 40 г. по-късно Роуън Аткинсън се завръща в театъра с комедийно шоу (ВИДЕО)

Добре познат с емблематичния си герой Мистър Бийн, британският актьор Роуън Аткинсън се завръща на театралната сцена след повече от десетилетие пауза с първото си комедийно шоу в лондонския Уест Енд от 40 години насам, съобщава Пи Ей Мидиа/ДПА.

Догодина 71-годишният носител на редица отличия ще излезе на сцената на лондонския театър „Джилиън Лин“ (Gillian Lynne Theatre). Спектакълът обединява нови скечове и някои от най-култовите комедийни образи на актьора, предава БТА.

Аткинсън изгрява на сцената в края на 70-те години на миналия век с участието си в сатиричното шоу на Би Би Си Not The Nine O'Clock News („Това не са новините в девет часа“), преди да поеме главната роля в пародийната историческа комедия „Черното влечуго“ (Blackadder) през 80-те години.

Актьорът бързо се превръща в любимец на публиката, а през 90-те години печели и световно признание, когато става съавтор и главен герой в телевизионния сериал „Мистър Бийн“. Този почти безмълвен и хаотичен персонаж става световноизвестен с детинските си лудории и уникални маневризми.

В новия си спектакъл Rowan Live („Роуън на живо“) Аткинсън ще се завърне към тези обичани комедийни образи, като същевременно обещава и напълно нови скечове. Те са създадени в съавторство с неговите дългогодишни колеги – сценариста Ричард Къртис, комика Бен Елтън и композитора Хауърд Гудал.

„Изминаха 40 години, откакто за последно участвах в комедийно скеч шоу в Уест Енд. Помислих си, че ще бъде забавно отново да изиграя скечовете, с които започна всичко за мен и Ричард Къртис и в които се родиха най-известните ми персонажи, заедно с някои изненадващи нови неща, написани специално за това шоу“, казва самият Роуан Аткинсън за завръщането си.

Това ще бъде първата театрална изява на британския актьор в Уест Енд, откакто през 2013 г. изигра главната роля в пиесата на Саймън Грей Quartermaine's Terms.