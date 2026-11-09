Почина младият актьор Борис Кашев, познат от „11А“

Актьорът Борис Кашев е починал внезапно на 34-годишна възраст. Тъжната новина е съобщена от негови близки в социалните мрежи, без да се посочва причината за смъртта.

Кашев е роден на 28 януари 1992 г. в София. През 2014 г. завършва НАТФИЗ „Кръстьо Сарафов“, специалност „Актьорско майсторство за драматичен театър“, в класа на проф. Маргарита Младенова.

Първата му поява на екран е през 2004 г. в телевизионния филм „Смисълът на живота“, когато е на 12 години. В продукцията изпълнява ролята на Кирчо.

Две години по-късно Борис Кашев участва в българско-немския сериал „Магна Аура – изгубеният град“, където играе Кристиан.

Сред останалите му участия в киното са филмите „Деца от восък“, „Пътят към Коста дел Маресме“ и „11А“. Актьорът се снима и в късометражните продукции „Промоция“, „Цветя“, „На червено“, „На прага“ и „Лудисея“.

В професионалния си път работи с режисьорите Иван Ничев, Михаела Комитова, Мартин Геновски, Тома Вашаров, Лъчезар Петров и Ивайло Спасов.

Борис Кашев има изяви и в театъра. Той участва в постановката „Кралят Елен“ на Театър „Азарян“, режисирана от Анастасия Събева.

Смъртта му прекъсва обещаваща кариера, започнала още в детските му години и преминала през телевизионни филми, сериали, кино и театър.