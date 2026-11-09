Почина младият актьор Борис Кашев, познат от „11А“

Актьорът Борис Кашев е починал внезапно на 34-годишна възраст. Тъжната новина е съобщена от негови близки в социалните мрежи, без да се посочва причината за смъртта.
Кашев е роден на 28 януари 1992 г. в София. През 2014 г. завършва НАТФИЗ „Кръстьо Сарафов“, специалност „Актьорско майсторство за драматичен театър“, в класа на проф. Маргарита Младенова.
Първата му поява на екран е през 2004 г. в телевизионния филм „Смисълът на живота“, когато е на 12 години. В продукцията изпълнява ролята на Кирчо.
Две години по-късно Борис Кашев участва в българско-немския сериал „Магна Аура – изгубеният град“, където играе Кристиан.
Сред останалите му участия в киното са филмите „Деца от восък“, „Пътят към Коста дел Маресме“ и „11А“. Актьорът се снима и в късометражните продукции „Промоция“, „Цветя“, „На червено“, „На прага“ и „Лудисея“.
В професионалния си път работи с режисьорите Иван Ничев, Михаела Комитова, Мартин Геновски, Тома Вашаров, Лъчезар Петров и Ивайло Спасов.
Борис Кашев има изяви и в театъра. Той участва в постановката „Кралят Елен“ на Театър „Азарян“, режисирана от Анастасия Събева.
Смъртта му прекъсва обещаваща кариера, започнала още в детските му години и преминала през телевизионни филми, сериали, кино и театър.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Любопитно
11:15 09.11.2026
2 Снежана
11:23 09.11.2026
3 Този коментар е премахнат от модератор.
4 Да, много млад и много красив
До коментар #3 от "Любо":Мир на Духа му !
Коментиран от #5
11:27 09.11.2026
5 тралала
До коментар #4 от "Да, много млад и много красив":Хайде бе, чак пък красив!?!
11:35 09.11.2026
6 Ццц
Коментиран от #7
11:43 09.11.2026
7 пе дигрипал
До коментар #6 от "Ццц":следваш
11:57 09.11.2026