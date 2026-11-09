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Почина младият актьор Борис Кашев, познат от „11А“
  Тема: Известни личности

Почина младият актьор Борис Кашев, познат от „11А“

9 Ноември, 2026 11:08 1 972 7

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Борис Кашев започва кариерата си като дете и има участия в киното и театъра

Почина младият актьор Борис Кашев, познат от „11А“ - 1
Снимка: Facebook
Събина Андреева Събина Андреева Автор във Fakti.bg

Актьорът Борис Кашев е починал внезапно на 34-годишна възраст. Тъжната новина е съобщена от негови близки в социалните мрежи, без да се посочва причината за смъртта.

Кашев е роден на 28 януари 1992 г. в София. През 2014 г. завършва НАТФИЗ „Кръстьо Сарафов“, специалност „Актьорско майсторство за драматичен театър“, в класа на проф. Маргарита Младенова.

Първата му поява на екран е през 2004 г. в телевизионния филм „Смисълът на живота“, когато е на 12 години. В продукцията изпълнява ролята на Кирчо.

Две години по-късно Борис Кашев участва в българско-немския сериал „Магна Аура – изгубеният град“, където играе Кристиан.

Сред останалите му участия в киното са филмите „Деца от восък“, „Пътят към Коста дел Маресме“ и „11А“. Актьорът се снима и в късометражните продукции „Промоция“, „Цветя“, „На червено“, „На прага“ и „Лудисея“.

В професионалния си път работи с режисьорите Иван Ничев, Михаела Комитова, Мартин Геновски, Тома Вашаров, Лъчезар Петров и Ивайло Спасов.

Борис Кашев има изяви и в театъра. Той участва в постановката „Кралят Елен“ на Театър „Азарян“, режисирана от Анастасия Събева.

Смъртта му прекъсва обещаваща кариера, започнала още в детските му години и преминала през телевизионни филми, сериали, кино и театър.


България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Любопитно

    10 5 Отговор
    На 34, купил е кофти материал. Иначе да почива в мир.

    11:15 09.11.2026

  • 2 Снежана

    24 0 Отговор
    Нито съм го виждала, нито досега бях чула нещо за него. Бог да го прости, млад човек.

    11:23 09.11.2026

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 Да, много млад и много красив

    11 0 Отговор

    До коментар #3 от "Любо":

    Мир на Духа му !

    Коментиран от #5

    11:27 09.11.2026

  • 5 тралала

    2 5 Отговор

    До коментар #4 от "Да, много млад и много красив":

    Хайде бе, чак пък красив!?!

    11:35 09.11.2026

  • 6 Ццц

    3 8 Отговор
    Ето до къде води като направихте Зеленски от палячо в идол!

    Коментиран от #7

    11:43 09.11.2026

  • 7 пе дигрипал

    2 1 Отговор

    До коментар #6 от "Ццц":

    следваш

    11:57 09.11.2026