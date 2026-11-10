14-тата Нощ на театрите ще се проведе в 12 български града

На 21 ноември театърът отново ще има своята Нощ. Над 80 събития в 12 български града ще бъдат част от 14-ото издание на „Нощ на театрите“, което тази година преминава под мотото „Крале и Шутове“.

Спектакли, пърформанси, куклен театър, импро и playback формати, срещи с артисти, изложби и специални събития ще превърнат сцените и нестандартните пространства в София, Пловдив, Варна, Русе, Стара Загора, Силистра, Благоевград, Видин, Плевен, Габрово, Сливен и Симитли в част от най-мащабната театрална нощ в страната.

Крале и Шутове

Тазгодишното издание е под мотото „Крале и Шутове“: тема, вдъхновена от Шекспир и от театъра като място, в което ролите могат да се разменят, короните да бъдат свалени, маските - разкрити, а смехът да се превърне в прозрение. Защото понякога шутът е този, който казва истината, а кралят - този, който трябва да я чуе. Темата поставя въпроси за властта, човешките слабости и абсурда, но и за свободата на театъра да ни кара да погледнем себе си и света от различен ъгъл.

Любими български творци застават с лицата си зад 14-тото издание като посланици на инициативата. Сред тях са драматургът Александър Секулов, актьорите Юлиан Вергов, Дарин Ангелов, Деян Донков, Константин Еленков, Мартин Димитров, Ованес Торосян, Теодора Духовникова, Весела Бабинова, Луиза Григорова-Макариев, Боряна Братоева, Ивана Крумова, Анна Кошко и Алена Вергова, както и прима балерината Марта Петкова и премиер-солистът Никола Хаджитанев. Част от тях ще бъдат гости в традиционното LIVE студио на Нощта. Те са и героите във фотографския проект „Нощни персонажи“, който всяка година създава визуален портрет на българската театрална сцена. Тазгодишната кампания продължава да изследва образите на Краля и Шута – две лица на една и съща театрална вселена, през фотографския обектив на Васил Германов.

Дигиталната изложба „Крале и Шутове“ ще излезе извън театралните пространства и ще достигне до публиката чрез екраните на станциите на Софийското метро и в онлайн пространството. Така визуалният разказ на 14-ото издание ще бъде част от ежедневния градски ритъм и ще среща театъра с хората по пътя им през града. Но образите не остават само във фотографския кадър, а преливат във видео поредицата, в която посланиците на Нощта влизат в ролите на Крале и Шутове като интерпретират емблематични реплики от Шекспирови пиеси. Автори на видео проекта са Илия Стоянов (творчески директор), Тодор „Тош“ Личев (режисьор) и Симеон Михалков (оператор).

LIVE talk show

В 12:00 ч. на 21 ноември ще започне традиционното LIVE студио, което ще се излъчва онлайн във фейсбук страницата на Нощта от HYATT Regency Sofia. Преки включвания от различни градове и разговори с актьори, режисьори и представители на театралната общност ще покажат как Нощта оживява едновременно на различни сцени в страната.

От Шекспир до съвременните театрални експерименти – Нощта в София

На 21 ноември столичната програма ще предложи богат избор от сценични преживявания – от класически заглавия и съвременни прочити до куклен театър, импровизация и нестандартни театрални форми.

Шекспировият свят ще бъде сред водещите акценти на Нощта. Театър-лаборатория „Алма Алтер“ се включва с няколко събития, вдъхновени от темата: „Крал Лир: Легенда за изгубените очи“ (18:00 ч.), „Аз, Лейди Макбет“ (19:00 ч.) и „Ромео и Жулиета - сонет за безсмъртната любов“ (20:00 ч.), всички със свободен вход. Така трите заглавия ще предложат различни срещи с шекспировата вселена и нейните вечни теми.

В Народен театър „Иван Вазов“ от 19:00 ч. ще бъде представен спектакълът „Малката Англия“, а от 19:30 ч. – премиерното заглавие „Седем нощи на Виола Каравелова“. В същия час на Сцена „Апостол Карамитев“ ще започне и „Есенна соната“. Дневната програма включва няколко тура с разходки зад кулисите, както и две изложби във фоайето на партера и на първи балкон.

Сред останалите акценти в столичната програма са „Госпожа Министершата“ в Театър „София“, „Франкенщайн“ в Столичния куклен театър, „Скакалци“ в Малък градски театър, „Господин Колперт“ в Театрална работилница „Сфумато“, „Nordost“ в Младежки театър „Николай Бинев“, „Декамерон – Любов и смърт по Бокачо“ в Театър НАТФИЗ, „Живак“ в Сити Марк Арт Център, „Убийствена комедия“ (в 18:00 и 21:00 ч.) в Театър Възраждане и др. Моноспектакълът на Дарин Ангелов – „Аз, която те обича“ ще има своето специално издание - на ново място: сцената на Театър Артвент, като след постановката публиката ще се срещне с екипа.

Нощта ще предложи и различен поглед към театралното преживяване с playback и импро формати. Университетският театър на НБУ ще представи Playback театър (17:30 ч.) със свободен вход, а ШиЗи Импро театър ще покани публиката на „Големият комедиен взрив“ (19:30 ч.), също със свободен вход. Improdduce Me ще представят „Кой е убиецът? Кралско издание“ в Кино Влайкова, а ХаХаХа импро театър се включва в програмата на Нощта с „Тук и там“ (20:00 ч.).

Програмните съдържания включват и множество срещи с кукленото изкуство и детската публика. Сред заглавията са „Мечо Пух“ и балетния спектакъл „Пепеляшка“ на Софийската опера и балет, „Бременските музиканти“, „Малката Баба Яга“ и „Емил от Льонеберя“ в Младежкия театър, „Вълшебникът от Оз“ в Кукления театър на НАТФИЗ, „За граховото зърно и една принцеса“ в Столичен куклен театър и още много предложения за малки и големи зрители.

Нестандартна среща с театъра предлага и онлайн майсторският клас от Ню Йорк – „Това е моето шоу“ (13:00 ч.), който разширява географията на театралното общуване отвъд физическите сцени.

Театър в цялата страна – различни градове, различни сцени, една театрална Нощ

В Пловдив програмата започва още на 20 ноември с „Едип и пророците“ на Драматичния театър. На 21 ноември публиката ще може да гледа прожекция на „Крал Лир“ (18:00 ч.) със свободен вход и предварителна резервация, както и спектаклите „Новите дрехи на царя“ на Театър ХАМЕЛЕОН (11:00 ч.) и „Кученцето се засмя“ (19:00 ч.).

И във Варна Нощта ще започне ден по-рано - Държавната опера ще се включи с „Дон Карлос“ на 20 ноември, а на 21 ноември програмата продължава със спектакъла „Карнавал“ на Драматичния театър „Стоян Бъчваров“ (19:00 ч.), както и с куклени и playback събития. В града ще има и специален фотокорнер „Крале и Шутове“ с костюми от представлeния, който ще даде възможност на публиката да стане част от визуалната концепция на тазгодишната Нощ.

В Русе Държавният куклен театър ще представи „Аладин и вълшебната лампа“ (19:00 ч.), а след спектакъла зрителите ще могат да се срещнат и разговарят с екипа на представлението.

В Стара Загора акцент е „Дон Карлос“ на Държавната опера, а в Габрово - спектакълът „Завещанието на негово благородие“ на Драматичeн театър „Рачо Стоянов“.

В Благоевград програмата на 21 ноември е със спектакъла „Съмнение“ в Драматичния театър, а на 22 ноември във Военния клуб ще има още три представления – „Пепеляшка“ (16:00 ч.), „Нещо като Ромео и Жулиета“ (17:30 ч.) и „Любовни трепети“ (19:30 ч.).

В Плевен Драматично-кукленият театър „Иван Радоев“ ще срещне публиката с „Хензел и Гретел“, а в Сливен Държавният куклен театър ще представи „Дванайста нощ“ – още една препратка към Шекспировия свят и мотото на изданието.

В Силистра театралното студио „Артистик“ ще представи „Присъда“ в концертната зала на Художествената галерия, в Симитли ще има целодневна програма с вход свободен, а във Видин Нощта ще се случи в Кукления театър, където още на 20 ноември зрителите ще имат възможността да се насладят на „Вампирова булка“.