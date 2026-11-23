Театърът може да се превърне в бутиково и скъпо преживяване заради развитието на изкуствения интелект и цифровизацията. Това прогнозира актьорът Деян Донков пред NOVA в навечерието на „Нощ на театрите“.

По думите му убедителните дигитални образи ще направят непосредствения контакт между артист и зрител още по-ценен. „Това звучи малко плашещо, но за театъра е интересно“, коментира Донков.

Актьорът свързва бъдещето на живото сценично изкуство с реакцията на публиката, която не може да бъде напълно заменена от дигитална симулация. За него едни от най-ценните моменти настъпват непосредствено след края на представлението, когато вижда лицата, усмивките и погледите на хората в залата.

Именно тази неподправена среща между артист и публика кара Донков да вярва, че споделеното преживяване „тук и сега“ ще придобива все по-голямо значение.

„Камбаната“ преминава от сцената към киното

В разговора актьорът разказва и за филмовата адаптация на моноспектакъла „Камбаната“. Донков определя работата по проекта като силно преживяване и допуска, че това превъплъщение може да се превърне в любимата му роля пред камера.

Преминаването от сцената към екрана му дава възможност да разгърне познатия образ чрез различни изразни средства. Историята, представяна досега в театрален формат, получава нов живот в киното.

Анна Кошко се подготвя за ролята на Мерилин Монро

В разговора участва и актрисата Анна Кошко, която играе ролята на Мерилин Монро в спектакъл, режисиран от Деян Донков. По думите ѝ подготовката е изисквала сериозни физически и психически усилия.

Кошко посочва подкрепата и вярата на Донков като важна опора при преодоляването на трудностите около образа.

Донков говори и за възнагражденията в театъра. Според него актьорският труд отдавна не получава необходимото финансово признание. Въпреки това той остава убеден, че сцената трябва да бъде пространство за свобода и въображение.

Източници: marica.bg, nova.bg