Семейни тайни, изневери и битка с рака: "Шеметните" мемоари на Майкъл Дъглас излизат на пазара днес

Холивудският актьор и продуцент Майкъл Дъглас прави една от най-откровените равносметки на живота и кариерата си в мемоарите „One Helluva Ride“ (Шеметен живот).

Книгата излиза на 6 октомври и проследява повече от пет десетилетия в киното, сложните отношения с баща му Кърк Дъглас, браковете и изневерите му, зависимостите в семейството и битката с рак в четвърти стадий.

На 82 години Майкъл Дъглас казва, че дълго е отлагал написването на автобиография, въпреки многобройните предложения през годините. Едва сега носителят на две награди „Оскар“ е решил, че е готов да разкаже историята си по собствените си правила.

Издателят Grand Central Publishing представя книгата като първия „нефилтриран“ разказ на Майкъл Дъглас за живота му. Американското издание в твърди корици е близо 500 страници, а сред основните теми са славата, семейството, амбицията и цената на успеха.

В центъра на мемоарите е сложната връзка с неговия баща, легендарния актьор Кърк Дъглас, починал през 2020 г. на 103 години. Майкъл Дъглас признава, че като дете го е възприемал почти като свръхчовек, особено след като го вижда като Спартак в едноименния филм.

„Беше толкова динамичен. Толкова силен. Притежаваше невероятно упорство“, спомня си Майкъл Дъглас. Според него именно от баща си е наследил амбицията, упоритостта, но и гнева.

Зад възхищението обаче стои трудно детство. Актьорът разказва за физическите наказания в семейството и за болезнения развод на родителите си. По думите му дълго време се е срамувал да говори за тези преживявания. Едва когато двамата с Кърк Дъглас остаряват, успяват да преодолеят част от натрупаните конфликти и да изградят по-близка връзка.

Една от историите, които Майкъл Дъглас пази десетилетия, е свързана с актрисата Катлийн Търнър. В „One Helluva Ride“ той за първи път потвърждава, че двамата са били любовници по време на снимките на хита „Романс за камъка“ през 1984 г. По това време Дъглас е бил разделен с първата си съпруга Диандра Лукър. Двамата с Катлийн Търнър публично отричат отношенията си в продължение на около 40 години. Според People актьорът е поискал разрешението на Търнър, преди да разкрие историята в книгата.

Мемоарите засягат открито и репутацията на Майкъл Дъглас като един от големите плейбои на Холивуд. Актьорът отхвърля старите твърдения, че някога се е лекувал от сексуална зависимост. Той обаче признава, че преди отношенията му с уелската актриса Катрин Зита-Джоунс да станат сериозни, е поддържал няколко паралелни връзки. Двамата се женят през 2000 г. и през 2025 г. отбелязаха 25 години брак.

От сянката на Кърк Дъглас до две награди „Оскара“

Голяма част от „One Helluva Ride“ е изградена около филмите, превърнали Майкъл Дъглас в една от водещите фигури на американското кино през 70-те, 80-те и 90-те години.

Първият му „Оскар“ идва не като актьор, а като продуцент на „Полет над кукувиче гнездо“. Филмът печели наградата за най-добър филм и още четири от водещите категории на Академията. По-късно Майкъл Дъглас получава „Оскар“ за най-добър актьор за ролята на безскрупулния финансист Гордън Геко в „Уолстрийт“.

Кариерата му включва още „Фатално привличане“, „Първичен инстинкт“, „Романс за камъка“, „Пропадане“, „Играта“, „Трафик“ и „Зад свещника“. Според издателя актьорът използва тези продукции като отправни точки, за да разкаже не само за Холивуд, но и за собствените си амбиции, грешки и отношения.

Особено болезнена част от историята е зависимостта на най-големия му син Камерън Дъглас, роден от брака с Диандра Лукър. Камерън прекарва години във федерален затвор след присъда, свързана с наркотици. Майкъл Дъглас не крие, че кризата го е принудила да погледне критично и към собственото си поведение като баща.

Диагнозата, която променя Майкъл Дъглас

Друг повратен момент идва през 2010 г., когато Майкъл Дъглас е диагностициран с рак в четвърти стадий в областта на езика. Актьорът признава, че първоначално е бил убеден, че заболяването може да го убие. След тежко лечение той влиза в ремисия през януари 2011 г.

Днес приоритетите му са различни. Майкъл Дъглас е баща на три деца: Камерън, както и Дилън и Карис от брака му с Катрин Зита-Джоунс. В последните си интервюта актьорът признава, че вече не изпитва същата необходимост непрекъснато да доказва себе си и се наслаждава на далеч по-спокоен живот със семейството си.

Темата за наследството преминава през цялата книга. Майкъл Дъглас си спомня как баща му бил питан дали завижда на успеха на сина си. Отговорът на Кърк Дъглас бил, че успехът на следващото поколение му носи усещане за безсмъртие.

Самият Майкъл Дъглас пази и една от най-характерните реплики на баща си. След като синът му печели „Оскар“ за „Уолстрийт“, Кърк Дъглас му казва: „Щях да бъда много по-мил с теб, ако знаех колко успешен ще станеш“.

„One Helluva Ride“ излиза на 6 октомври 2026 г., като американското издание е на Grand Central Publishing, а британското на Headline. Книгата се предлага и като аудиоиздание, прочетено от самия Майкъл Дъглас.