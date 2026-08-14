Юлиан Вергов е сред седемте българи, приети за членове на Европейската филмова академия

Седем българи са приети тази година за членове на Европейската филмова академия, съобщиха от институцията, цитирани от БТА.

Това са продуцентът Поли Ангелова, актрисата Красимира Белев, филмовите разпространители Ваня Димитрова, Христо Христозов и Преслава Преславова, фестивалният селекционер Параскеви Карагеоргу и актьорът Юлиан Вергов. Решението на Европейската филмова академия е от месец юни.

„За мен е чест. Гордея се, че се присъединявам към Европейската филмова академия“, написа Юлиан Вергов в профилите си в социалните мрежи.

В момента президент на Европейската филмова академия е известната френска актриса Жулиет Бинош. През 2024 г. тя наследи на поста полската режисьорка Агнешка Холанд.

В Управителния съвет на ЕФА e продуцентът Мира Сталева, която е единствената българка в 12-членния борд. Там тя представлява България, Молдова и Румъния.

Над 60 български творци са членове на Европейската филмова академия. През последните три години – от 2024 досега, в институцията са приети общо 26 български кинорежисьори, актьори, оператори, сценаристи, продуценти и разпространители. Сред тях са актьорите Мария Бакалова, Бойко Кръстанов, Мартина Апостолова, режисьорите Лиза Боева и Константин Божанов, сценаристите Теодора Маркова и Симеон Венциславов, изпълнителният директор на Националния филмов център Петър Тодоров и др.

Всеки от тях може да гласува за Европейските филмови награди, както и да участва в събития на Академията, която вече има 5700 членове от 60 държави.