„Под прикритие 6“ събра публика и на втората предпремиера

Втората предпремиера на „Под прикритие 6“ събра публика в зала 1 на НДК, след като местата за първата прожекция не се оказаха достатъчни за всички желаещи. Допълнителната дата беше организирана от БНТ и НДК заради големия интерес към завръщането на сериала.
Новият сезон ще има телевизионна премиера на 10 октомври от 22:00 часа по БНТ 1. Епизодите ще се излъчват всяка събота.
Публиката реагирала още при появата на героите
Режисьорът Виктор Божинов заяви, че е очаквал интерес към шестия сезон, но реакцията в залата го е изненадала.
Зрителката Петя определи прожекцията като възможност за среща с любими актьори и обърна внимание на изпълненията, които според нея се различават от обичайните роли на някои от тях.„Има интересни неща, изумена съм от играта на някои от актьорите, които изобщо не са в своето амплоа, просто чудесни, уникални“, каза тя.
Петя допълни, че е пропуснала два сезона, тъй като не живее в България, но възнамерява да ги изгледа.
Телевизионният старт е на 10 октомври
Генералният директор на БНТ Милена Милотинова свърза силната реакция на публиката с дългото очакване за продължението на сериала.„Тази емоция на залата – тя казва много. Може би това се получи заради 10-годишното очакване сериалът отново да се появи“, заяви Милена Милотинова.
Тя посочи, че обществената телевизия е успяла да реализира завръщането на „Под прикритие“ на екран, като първият епизод от шестия сезон ще бъде излъчен в събота вечер по БНТ 1.
Източници: bntnews.bg
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА