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„Под прикритие 6“ събра публика и на втората предпремиера

„Под прикритие 6“ събра публика и на втората предпремиера

7 Октомври, 2026 03:06 371 0

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  • ндк-
  • телевизионна премиера

БНТ и НДК организираха допълнителна прожекция заради големия интерес към новия сезон. Телевизионната премиера е на 10 октомври по БНТ 1.

„Под прикритие 6“ събра публика и на втората предпремиера - 1
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Втората предпремиера на „Под прикритие 6“ събра публика в зала 1 на НДК, след като местата за първата прожекция не се оказаха достатъчни за всички желаещи. Допълнителната дата беше организирана от БНТ и НДК заради големия интерес към завръщането на сериала.

Новият сезон ще има телевизионна премиера на 10 октомври от 22:00 часа по БНТ 1. Епизодите ще се излъчват всяка събота.

Публиката реагирала още при появата на героите

Режисьорът Виктор Божинов заяви, че е очаквал интерес към шестия сезон, но реакцията в залата го е изненадала.

„Аз очаквах, че ще има голям интерес, но чак хората да викат по време на появяването на някои от персонажите – не съм предполагал“, каза Виктор Божинов.

Зрителката Петя определи прожекцията като възможност за среща с любими актьори и обърна внимание на изпълненията, които според нея се различават от обичайните роли на някои от тях.

„Има интересни неща, изумена съм от играта на някои от актьорите, които изобщо не са в своето амплоа, просто чудесни, уникални“, каза тя.

Петя допълни, че е пропуснала два сезона, тъй като не живее в България, но възнамерява да ги изгледа.

Телевизионният старт е на 10 октомври

Генералният директор на БНТ Милена Милотинова свърза силната реакция на публиката с дългото очакване за продължението на сериала.

„Тази емоция на залата – тя казва много. Може би това се получи заради 10-годишното очакване сериалът отново да се появи“, заяви Милена Милотинова.

Тя посочи, че обществената телевизия е успяла да реализира завръщането на „Под прикритие“ на екран, като първият епизод от шестия сезон ще бъде излъчен в събота вечер по БНТ 1.

Източници: bntnews.bg


София / България
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