Трибют спектакълът This is Michael, посветен на музиката на Майкъл Джексън, ще гостува в София на 2 и 3 април 2027 г. Представленията ще започват в 20:00 ч. в Зала 1 на НДК.

В ролята на Краля на попа влиза бразилецът Лени Джей – трибют артист, получил признание от семейство Джексън. Двучасовата продукция ще бъде представена от екип с още 20 музиканти и танцьори, които пресъздават характерни хореографии и сценични визии от концертите на Майкъл Джексън.

По информация на организаторите спектакълът е привлякъл над 500 000 зрители по света. В материала на bTV се посочва, че шоуто вече е гледано от близо милион души. Разликата в числата идва от различното представяне на международната аудитория – като продадени билети и като общ брой зрители.

Лени Джей разказа за срещата си с Ла Тоя Джексън

Лени Джей свързва признанието си с изпълнение пред Ла Тоя Джексън. „Преди няколко години имах възможността да пея пред една от сестрите му – Ла Тоя Джексън. Това беше изключително силно преживяване за мен, защото напрежението беше огромно. Все пак пеех пред сестрата на самия Майкъл“, разказва той пред bTV.

След изпълнението сестрата на Майкъл Джексън му казала, че се гордее с него и че представянето му е било невероятно. „Разплаках се“, споделя Лени Джей.

Към софийските представления ще се присъедини и китаристката Дженифър Батън. Тя е свирила с Майкъл Джексън по време на световните му турнета Bad, Dangerous и HIStory, включително в изпълненията на китарните партии в песни като „Beat It“ и „Dirty Diana“.

Втора дата беше добавена след интереса към шоуто

Първоначално продукцията беше обявена за 2 април 2027 г. в Зала 1 на НДК. Впоследствие беше добавено представление и на 3 април. Билетите за първата дата вече са разпродадени, а за втората се предлагат места на цени между 70 и 110 евро.

Така българската публика ще види сценична продукция, която съчетава живо изпълнение, танци и визуална реконструкция на концертния образ на Майкъл Джексън.