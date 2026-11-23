Зала 1 на НДК тази вечер ще посрещне мюзикъла „Суини Тод“ с музика на Стивън Сондхайм. Спектакълът на Софийския музикален театър започва в 19:00 часа, а режисьор на постановката е доц. Петър Одажиев.

Гостуването в София идва след премиерата на спектакъла на Античния театър в Пловдив. Самият Сондхайм определя творбата като „музикален трилър“ – определение, което събира в едно драматичен театър, музика, хор, балет и мащабен оркестър.

В постановката се срещат елементи от ноар киното, викторианската гротеска и черната комедия. В центъра на режисьорската интерпретация не е само извършеното престъпление, а пътят, който води до него.

Историята на Бенджамин Баркър е представена като съдбата на човек, лишен от справедливост. Постепенно той губи способността да различава възмездието от самата справедливост. Личната му трагедия се оказва част от по-широк механизъм, в който злоупотребата с власт, безразличието и обезценяването на човешкия живот създават условия за насилие.

В този прочит Суини Тод не е изолиран „демон“, а част от система, която произвежда насилие и го превръща в ежедневие. Зловещото и абсурдното съществуват едновременно, а черният хумор поставя въпроса за границите на човешкото.

Визуалната среда следва режисьорската идея и превръща сцената в своеобразен механизъм, който постепенно започва да определя поведението на героите.

„Светлина, движение, видео мапинг, фрагментирана индустриална среда и музика изграждат своеобразен механизъм, който постепенно се задвижва и започва да определя поведението на героите“, разказват от екипа.

Според създателите на постановката светлината моделира пространството и психологическото напрежение, движението създава усещане за ритъм, повторяемост и обезличаване, а визуалната среда непрекъснато трансформира сцената.

Така формата не само разказва историята на Суини Тод, а въвлича зрителя в механизма, който я поражда.