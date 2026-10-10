Двама холивудски великани - Орсън Уелс и Юл Бринър умират в един ден: необикновената история на 10 октомври 1985 г.

На 10 октомври 1985 г. световното кино губи две от най-големите си звезди. В рамките на един ден умират легендарният режисьор и актьор Орсън Уелс и носителят на „Оскар“ Юл Бринър. Днес се навършват 41 години от смъртта на двамата творци, оставили трайна следа в историята на Холивуд.

Орсън Уелс умира на 70-годишна възраст в дома си в Лос Анджелис след сърдечен удар. Същия ден, на другия край на САЩ, в болница в Ню Йорк издъхва 65-годишният Юл Бринър след продължителна битка с рак на белия дроб. Двамата нямат обща съдба на екрана, но имената им остават свързани с една от най-необичайните дати в историята на киното.

Орсън Уелс: геният, който промени киното

Роден през 1915 г., Орсън Уелс се превръща в един от най-влиятелните режисьори на XX век. Едва 25-годишен, той режисира и изпълнява главната роля в „Гражданинът Кейн“ (1941), филм, който променя представите за кинематографичен разказ чрез необичайните си ракурси, осветление и структура.

"The enemy of #art is the absence of limitations." 🎬 #Radio, #Film and #Theatre legend #OrsonWelles #DOTD 10 October 1985. #Filmmaking https://t.co/7ooGnq84QY — Nathan Francis (@NathanFrancis__) October 9, 2026

Макар днес „Гражданинът Кейн“ да е смятан за класика, при премиерата си филмът предизвиква сериозни противоречия. Историята на медийния магнат Чарлз Фостър Кейн е възприета като препратка към влиятелния издател Уилям Рандолф Хърст, чиито вестници оказват натиск срещу продукцията.

Още преди пробива си в Холивуд Орсън Уелс става световноизвестен с радиопостановката „Война на световете“ от 1938 г. Представена като поредица от извънредни новинарски съобщения за извънземно нашествие, тя предизвиква тревога сред част от слушателите. По-късните изследвания обаче показват, че разказите за масова паника са били значително преувеличени.

Сред останалите значими филми на Орсън Уелс са „Великолепните Амбърсън“, „Дамата от Шанхай“ и „Допир до злото“. Той оставя следа и като актьор, включително с ролята си в класическия трилър „Третият човек“ от 1949 г.

Юл Бринър: незабравимият крал на Холивуд

Юл Бринър, роден през 1920 г., изгражда кариера, която обхваща театъра, киното и телевизията. С характерния си обръснат череп, дълбок глас и внушително присъствие той се превръща в един от най-разпознаваемите актьори на своето поколение.

"When I am dead and buried, on my tombstone I would like to have it written, 'I have arrived.' Because when you feel that you have arrived, you are dead." 🎭 Hollywood legend #YulBrynner #DOTD 10 October 1985. #Film #Filmmaking #Theatre https://t.co/3zxM5kLjE4 — Nathan Francis (@NathanFrancis__) October 9, 2026

Най-големият му успех идва с мюзикъла „Кралят и аз“, в който изпълнява ролята на краля на Сиам. Юл Бринър играе персонажа хиляди пъти на театралната сцена, а филмовата адаптация от 1956 г. му носи „Оскар“ за най-добър актьор.

Актьорът участва и в други емблематични продукции, сред които „Десетте Божи заповеди“ (1956), където играе фараона Рамзес II, и уестърна „Великолепната седморка“ (1960). През 1973 г. се появява и в научнофантастичния филм „Westworld“, в който изпълнява ролята на безмилостен робот стрелец.

Особено впечатляваща е отдадеността му на театъра. Юл Бринър продължава да играе в „Кралят и аз“ дори след диагнозата рак на белия дроб, като последното му представление е само няколко месеца преди смъртта му.

Последното послание на Юл Бринър

Малко преди смъртта си Юл Бринър записва телевизионно послание срещу тютюнопушенето, което по негово желание е излъчено след кончината му.

В него актьорът предупреждава зрителите за опасностите от цигарите и ги призовава да не повтарят неговата грешка. Кампанията привлича голямо внимание, защото е представена от човек, който вече е загубил битката с болестта.

10 октомври 1985 г. остава рядък случай, в който Холивуд се сбогува с две легенди в рамките на часове. Орсън Уелс променя езика на киното като режисьор, а Юл Бринър създава едни от най-запомнящите се екранни образи на своето време. Четири десетилетия по-късно филмите им продължават да бъдат част от световната киноистория.