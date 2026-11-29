Майк Лав, съоснователят и дългогодишен фронтмен на The Beach Boys, е починал на 85 години. Смъртта му е потвърдена от говорителката му Кейти Алтман.

„С дълбоко уважение съобщавам, че Майк Лав е починал тази вечер, заобиколен от семейството си“, заяви Алтман. Тя определи музиканта като американска културна икона и подчерта приноса му към музиката и поколенията изпълнители, които е вдъхновил.

Последните му концерти

Лав имаше здравословни проблеми през последните няколко години. През юни той обясни, че възстановяването му е започнало след заболяване, което първоначално приличало на бронхит, а по-късно преминало в COVID-19. Към това се добавила и загубата на сестра му Морийн, настъпила на първата годишнина от смъртта на братовчед му Брайън.

„Всеки ден се чувствам физически по-силен, но емоционално съм съсипан“, написа тогава Лав.

След месеци на отменени в последния момент концерти The Beach Boys се завърнаха на сцената на 10 октомври. По време на концерта в Синсинати дългогодишният гост-музикант на групата Джон Стамос се обърна към публиката и разказа, че Лав е настоял да участва въпреки състоянието си.

„Майк е тук тази вечер. Той преминава през здравословни проблеми и се наложи да отмени някои концерти. Но нямаше да пропусне тази вечер“, каза Стамос.

Актьорът помогна на Лав да се качи на сцената и го настани на стол, на който музикантът остана до края на концерта.

Гласът на калифорнийското звучене

Майк Лав е роден през 1941 г. в Лос Анджелис. Майка му е сестра на Мъри Уилсън, бащата на Брайън, Денис и Карл Уилсън. През 1961 г. четиримата братовчеди и Ал Джардин създават The Beach Boys.

Групата се превръща в символ на Южна Калифорния с многогласните си хармонии и песни за сърф, слънце, автомобили и младежка култура. Сред най-познатите ѝ хитове са „Surfin’ U.S.A.“, „California Girls“, „Help Me, Rhonda“ и „I Get Around“.

През 1966 г. излиза „Pet Sounds“ – новаторският албум на Брайън Уилсън, който съчетава поп, класическа музика и джаз със сложни вокални хармонии. Години наред се разпространява твърдението, че Майк Лав не е харесвал проекта, но през 2007 г. той го отрича.

„Албумът е невероятно добре направен. Всичко това, че не съм харесвал албума, е абсолютна измислица“, заяви Лав.

През 1974 г. компилацията „Endless Summer“ продава над 3 милиона копия. През 1998 г. „Kokomo“ става единственият хит номер едно на The Beach Boys, създаден без участието на Брайън Уилсън.

Същата година групата е приета в Залата на славата на рокендрола. През 2025 г. Лав получава и признание от Залата на славата на авторите на песни – малко преди смъртта на Брайън Уилсън.

След смъртта на Брайън Уилсън през 2025 г. кончината на Майк Лав слага край на още една от най-разпознаваемите глави в историята на The Beach Boys.