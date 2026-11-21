Голди Хоун навършва 81 години, а рожденият ѝ ден идва в година, белязана от две важни за нея теми – киното и семейството. През 2026 г. се навършват 30 години от премиерата на „Клубът на първите съпруги“, а самата актриса продължава да работи и като автор на книги за деца.

„Обичам рождения си ден. Обичам деня, в който съм се родила“, казва Хоун пред Extra. Тя споделя, че предпочита празникът да премине в тесен семеен кръг, с вечеря, торта и близките ѝ хора.

От танците до първия „Оскар“

Голди Хоун е родена на 21 ноември 1945 г. във Вашингтон. Започва като танцьорка, но телевизията бързо я насочва към комедията. Пробивът ѝ идва с шоуто „Rowan & Martin’s Laugh-In“, което я превръща в едно от разпознаваемите лица на американската телевизия в края на 60-те години.

Големият успех в киното идва с „Цвете кактус“ от 1969 г. За ролята си във филма Хоун получава „Оскар“ за поддържаща женска роля, както и „Златен глобус“. По-късно тя се утвърждава като актриса, способна да съчетава комедия, романтика и драматични моменти.

През 1980 г. Хоун играе главната роля в „Редник Бенджамин“ – историята на разглезена млада жена, която постъпва във военната служба. Филмът ѝ носи втора номинация за „Оскар“, а тя е и негов изпълнителен продуцент. Ролята се превръща в един от най-известните образи в кариерата ѝ.

Филмите, които остават

Сред емблематичните заглавия с нейно участие са „Шампоан“, „Палавата птица“, „Зад борда“, „Смъртта ѝ прилича“ и „Клубът на първите съпруги“. В последния Хоун си партнира с Бет Мидлър и Даян Кийтън. Трите актриси играят жени, които решават да си върнат контрола над живота след предателствата на своите съпрузи.

„Зад борда“ от 1987 г. има специално място и заради партньорството ѝ с Кърт Ръсел. Двамата се запознават години по-рано, а връзката им се превръща в една от най-устойчивите в Холивуд. Те имат син – актьора Уайът Ръсел. Дъщеря на Хоун е актрисата Кейт Хъдсън.

Животът извън снимачната площадка

През 2003 г. Хоун основава The Hawn Foundation, чиято програма MindUP помага на деца да разбират по-добре емоциите си, да управляват стреса и да развиват социални умения. По данни на Parade инициативата е достигнала до милиони деца и е обучила стотици хиляди учители.

Актрисата продължава да развива тази работа и чрез детски книги. През ноември 2026 г. излиза „The After-School Kindness Crew: Slam Dunk Day“, написана съвместно с Лин Оливър. „Искам хората да изпитват повече радост“, казва Хоун пред Parade, говорейки за смисъла, който намира в помощта към другите.

Така рожденият ден на Голди Хоун събира в едно няколко различни образа – на носителка на „Оскар“, на комедийна звезда, на партньорка и майка, но и на човек, който превръща личния си опит в работа за следващото поколение.

Източници: extratv.com, parade.com, apnews.com