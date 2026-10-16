„Мастило“ на Дани Бойл откри Синелибри 2026 (ВИДЕО)

Новият филм на Дани Бойл „Мастило“ постави началото на 12-ото издание на Международния кино-литературен фестивал Синелибри снощи, 15 октомври, в препълнената зала 1 на НДК. Българската премиера на биографичната драма последва официалната церемония по откриването и беше посрещната с бурни аплодисменти от публиката. Филмът вече имаше световната си премиера като откриващо заглавие на тазгодишния фестивал във Венеция.

Вечерта започна със сатирично шоу на Николаос Цитиридис, включващо пародиен новинарски бюлетин и ироничен поглед към вездесъщия култ към развлечението. След спектакъла създателят и главен селекционер на Синелибри Жаклин Вагенщайн официално откри фестивала с реч, препращаща към есето на Марио Варгас Льоса „Цивилизация на зрелището“, което дава и мотото на тазгодишното издание.

„Мастило“ се вписва пряко в темата на фестивала. Действието отвежда зрителите в Лондон през 1969 г., когато Рупърт Мърдок купува западащия всекидневник The Sun и назначава за негов редактор Лари Ламб. Историята проследява превръщането на изданието в сензация и възхода на нов тип таблоидна журналистика, основана върху зрелището, провокацията и ожесточената битка за публика.

Филмът е режисиран от носителя на „Оскар“ Дани Бойл, познат с „Трейнспотинг“, „Беднякът милионер“ и „Стив Джобс“. В главните роли са Джак О'Конъл като Лари Ламб и Гай Пиърс като Рупърт Мърдок. Софийската прожекция е единствената възможност филмът да бъде видян в България през 2026 г., преди официалното му разпространение през януари 2027 г.

75 филма и над 40 специални събития

Синелибри 2026 продължава до 8 ноември и включва 75 филма и повече от 40 специални събития. Програмата обхваща три конкурсни секции – за пълнометражно игрално, документално и късометражно кино, както и кино-литературни премиери, срещи с международни гости, детски и семейни филми, дискусии, чествания и галавечери, посветени на различни национални кинематографии. Фестивалът се провежда под мотото „Цивилизация на зрелището“ в София и още седем български града.

Сред първите акценти след откриването е „Героят от гара „Фридрихщрасе“, последният филм на германския режисьор Волфганг Бекер, създател на „Сбогом, Ленин!“. Адаптацията по романа на Максим Лео разглежда манипулирането на историческата памет, медийните сензации и създаването на фалшиви герои. Премиерата е на 18 октомври от 19:00 ч. в РЦСИ „Топлоцентрала“.

Същата вечер от 20:00 ч. в Дома на киното ще бъде представена френската комедия „Молиер, Сирано и младият крал“. Режисьорът Мишел Льоклер събира в една история младия Луи XIV, Сирано дьо Бержерак и Молиер, като съзнателно заменя строгата историческа достоверност с хумор и фантазия. Льоклер ще бъде специален гост на прожекцията.

На 19 октомври от 19:00 ч. в кино „Одеон“ предстои премиерата на белгийския психологически трилър „Прах“ на Анке Блонде, номиниран за „Златна мечка“ в Берлин. Историята е вдъхновена от реален корпоративен скандал в Белгия в края на 90-те години и проследява предприемачите Люк и Герт, чиято бизнес империя рухва след разкриването на измамните им практики. След прожекцията е предвидено видеоинтервю с режисьорката.

На 21 октомври от 18:00 ч. в „Одеон“ зрителите ще могат да видят един от класическите филми на унгарското кино – „Петият печат“ от 1976 г. на режисьора Золтан Фабри. Екранизацията по романа на Ференц Шанта поставя героите пред фундаментален нравствен избор между властта и човешкото достойнство. Филмът ще бъде представен от доц. Иван Иванов.

Френската галавечер на 22 октомври от 18:30 ч. ще предложи нова екранизация на „Клетниците“ от Виктор Юго. Режисьорът Фред Кавайе пренася отново на екран историята за социалното неравенство, сблъсъка между закона и справедливостта и възможността човек да получи втори шанс.

На следващия ден, 23 октомври от 19:00 ч. в Дома на киното, в рамките на галавечерта на Нидерландия ще бъде премиерата на „Нашите момичета“. Филмът на носителя на „Оскар“ Майк ван Дийм е създаден по мотиви от романа „Правим каквото можем“ на Ликеле Мюс и разглежда родителската обич, вината, приятелството и отговорността. Продукцията е отличена за най-добра режисура на Международния филмов фестивал във Варшава.

Кулминацията на конкурсната част ще бъде на 3 ноември в зала 1 на НДК, когато международното жури ще обяви отличието за най-добър пълнометражен игрален филм, както и победителя в конкурса за документално кино.