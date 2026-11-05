„Черното топче“ с участието на Алмодовар спечели наградата за екранизация на Синелибри 2026

Драматичният кинематографичен триптих „Черното топче“ грабна награда „Синелибри“ 2026 за най-въздействаща екранизация в конкурса за пълнометражен игрален филм.

Това е поредно отличие за темпераментния епос на режисьорите Хавиер Калво и Хавиер Амброси, вдъхновен от незавършена пиеса на Федерико Гарсия Лорка и от пиесата „Тъмният камък“ на Алберто Конехеро. До момента филмът, чийто копродуцент е Педро Алмодовар, има в актива си десет престижни награди и още толкова номинации, в т.ч. награда за най-добра режисура от фестивала в Кан и награди на публиката от фестивалите в Сан Себастиан, Торонто и Сидни, и ще се състезава за „Оскар“ в категория „Най-добър международен филм“ като официално предложение на Испания.

Снимки: Издателство „Колибри“

Церемонията по награждаване се състоя на 3 ноември в зала 1 на НДК в присъствието на жури в състав: Джим Шеридан, Якоб Йония, Мария Хурадо, Теодора Маркова. Своя глас за наградата даде и знаменитият актьор Клайв Ръсел, който за съжаление не успя да кацне в София и да присъства на церемонията поради непредвидени обстоятелства.

В качеството си на президент на журито режисьорът на „Левият ми крак“ и „В името на Отца“ обяви победителя и мотивите за решението: „Наградата се присъжда на „Черното топче” заради дръзката, визуално поразителна и емоционално поглъщаща история, която сдвоява фикция и действителност в епичен мащаб, увлича и поражда непреодолимо вълнение у зрителя, сломявайки всяка психологическа съпротива. Този изобретателно композиран разказ изследва сложността на колективната и индивидуалната травма, състраданието и потиснатите желания. Журито отбелязва мелодраматичния заряд на филма и го разглежда като предимство в поляризирания, суров свят, в който живеем, и в който публиката копнее за истории с мощен емоционален резонанс.“ Наградата беше връчена от Петър Тодоров, изпълнителен директор на Националния филмов център. От името на режисьорите на „Черното топче“ отличието прие Едуардо Корчеро, заместник-ръководител на мисията в Посолството на Кралство Испания в Република България.

В категорията за най-добър документален филм журито, представено от Ралица Големанова, Мартин Геновски и Георги Тошев, присъди голямата награда на германско-швейцарската копродукция „Танц около себе си – Сири Хуствет“ на Сабине Лидл „заради способността да изгради интимен портрет, който надхвърля личната история и достига до универсални човешки теми“. Според журито „филмът съчетава интелектуална дълбочина, деликатност на наблюдението и прецизен кинематографичен изказ“. От името на режисьорката наградата прие Ирина Дакова, заместник-кмет на Столична община по направление „Култура и туризъм“. Зрителите, които не са успели да гледат този проникновен документален портрет в зала, могат да го видят онлайн чрез платформата Neterra.TV+, където селекцията на Синелибри ще бъде достъпна до 15 ноември.



Специално отличие за художествена сила и обществена значимост получи филмът на Алекс Гибни „Нож: Размисли след опит за убийство“, посветен на Салман Рушди, още един блестящ писател и интелектуалец с космополитен дух. Според мотивите на журито „филмът впечатлява със смелия си разказ за свободата на словото, силата на духа и съпротивата срещу насилието. Превръща личната история в универсално послание за смелостта да отстояваш истината и свободата“.





Венецът на вечерта беше обявяването на носителя на Награда за изключителен принос към киното като естетика на недоизказаното и форма на отстояване на човешката свобода насред превратностите на историята. На сцената излезе Евтим Милошев, министър на културата на Република България, за да връчи почетното отличие на изтъкнатия полско-британски кинотворец Павел Павликовски. Режисьорът на „Ида“ и „Студена война“ прие наградата лично и благодари за оказаната чест, след което се включи в емоционален разговор с българския писател Георги Господинов.

След церемонията се състоя премиерна прожекция на историческата драма „Отечество“, последния филм на Павликовски, фокусиран върху завръщането на писателя Томас Ман в Германия през 1949 г. след 16-годишно изгнание. Припомняме, че именно за този свой стилистичен шедьовър Павел Павликовски беше удостоен с награда за режисура в Кан, поделена с режисьорите на „Черното топче“.



До края на фестивала предстоят още вълнуващи кино-литературни събития, както и извънредни прожекции. На 5 ноември от 19:00 ч. в Дома на киното, в рамките на галавечер на японската култура, ще се състои официална премиера на филма „Кокухо: Живо съкровище“ на режисьора Санг-ил Лий. Номинираната за „Оскар“ адаптация по романа на Шуичи Йошида е най-касовият игрален филм в историята на японския боксофис. Събитието се организира със съдействието на Посолството на Япония в София. На същата дата зрителите имат още една възможност за необикновена среща: в кино „Люмиер“ режисьорът Серхио Кастро Сан Мартин ще представи лично филма си „Чилиецът“, спечелил награда Boccalino d’Oro на Международния филмов фестивал в Локарно! Билети за събитието може да си набавите онлайн или от касите на НДК.



На 7 ноември от 18:30 ч. в Дома на киното ще отбележим 80 години от създаването на легендарното списание L’Europeo с документалния филм „Епохата L’Europeo“ на режисьора Лъчезар Аврамов. Заснет в Милано и София, филмът проследява съдбата на една от най-влиятелните печатни медии в европейската история, чиито традиции днес пази единствено българската ѝ редакция. Прожекцията ще се състои в присъствието на екипа.



А на 8 ноември от 16:30 ч. в РЦСИ „Топлоцентрала“ ще се състои традиционната церемония по награждаване на лауреатите в конкурса за късометражен филм по мотиви от книга. Жури в състав Алена Вергова – актриса и режисьор, Петър Дочев – актьор и водещ на телевизионно предаване, Екатерина Лазаревска – актриса, ще излъчи филма победител измежду седем номинирани заглавия: „Синя шапка с перо“ на Катя Мънкова, „Кръв от къртица“ на Милена Андонова, „Ивалу“ на Пипалук К. Йоргенсен и Андерс Валтер, „Портретът на Дориан Грей“ на Жорж Швицгебел, „Кравата“ на Паво Маринкович, „По пътя“ на Самир Карахода, „Трагедия без герой“ на Реваз Насидзе. Победителят ще получи диплом, статуетка и финансова награда от TatraTea, а след церемонията ще бъдат излъчени всички отличени филми.