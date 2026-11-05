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„Черното топче“ с участието на Алмодовар спечели наградата за екранизация на Синелибри 2026

„Черното топче“ с участието на Алмодовар спечели наградата за екранизация на Синелибри 2026

5 Ноември, 2026 18:58 344 0

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  • екранизация

Павел Павликовски беше отличен за приноса си към киното

„Черното топче“ с участието на Алмодовар спечели наградата за екранизация на Синелибри 2026 - 1
Снимки: Издателство „Колибри“
Събина Андреева Събина Андреева Автор във Fakti.bg

Драматичният кинематографичен триптих „Черното топче“ грабна награда „Синелибри“ 2026 за най-въздействаща екранизация в конкурса за пълнометражен игрален филм.

Това е поредно отличие за темпераментния епос на режисьорите Хавиер Калво и Хавиер Амброси, вдъхновен от незавършена пиеса на Федерико Гарсия Лорка и от пиесата „Тъмният камък“ на Алберто Конехеро. До момента филмът, чийто копродуцент е Педро Алмодовар, има в актива си десет престижни награди и още толкова номинации, в т.ч. награда за най-добра режисура от фестивала в Кан и награди на публиката от фестивалите в Сан Себастиан, Торонто и Сидни, и ще се състезава за „Оскар“ в категория „Най-добър международен филм“ като официално предложение на Испания.

„Черното топче“ с участието на Алмодовар спечели наградата за екранизация на Синелибри 2026
Снимки: Издателство „Колибри“

Церемонията по награждаване се състоя на 3 ноември в зала 1 на НДК в присъствието на жури в състав: Джим Шеридан, Якоб Йония, Мария Хурадо, Теодора Маркова. Своя глас за наградата даде и знаменитият актьор Клайв Ръсел, който за съжаление не успя да кацне в София и да присъства на церемонията поради непредвидени обстоятелства.

В качеството си на президент на журито режисьорът на „Левият ми крак“ и „В името на Отца“ обяви победителя и мотивите за решението: „Наградата се присъжда на „Черното топче” заради дръзката, визуално поразителна и емоционално поглъщаща история, която сдвоява фикция и действителност в епичен мащаб, увлича и поражда непреодолимо вълнение у зрителя, сломявайки всяка психологическа съпротива. Този изобретателно композиран разказ изследва сложността на колективната и индивидуалната травма, състраданието и потиснатите желания. Журито отбелязва мелодраматичния заряд на филма и го разглежда като предимство в поляризирания, суров свят, в който живеем, и в който публиката копнее за истории с мощен емоционален резонанс.“ Наградата беше връчена от Петър Тодоров, изпълнителен директор на Националния филмов център. От името на режисьорите на „Черното топче“ отличието прие Едуардо Корчеро, заместник-ръководител на мисията в Посолството на Кралство Испания в Република България.

В категорията за най-добър документален филм журито, представено от Ралица Големанова, Мартин Геновски и Георги Тошев, присъди голямата награда на германско-швейцарската копродукция „Танц около себе си – Сири Хуствет“ на Сабине Лидл „заради способността да изгради интимен портрет, който надхвърля личната история и достига до универсални човешки теми“. Според журито „филмът съчетава интелектуална дълбочина, деликатност на наблюдението и прецизен кинематографичен изказ“. От името на режисьорката наградата прие Ирина Дакова, заместник-кмет на Столична община по направление „Култура и туризъм“. Зрителите, които не са успели да гледат този проникновен документален портрет в зала, могат да го видят онлайн чрез платформата Neterra.TV+, където селекцията на Синелибри ще бъде достъпна до 15 ноември.

Специално отличие за художествена сила и обществена значимост получи филмът на Алекс ГибниНож: Размисли след опит за убийство“, посветен на Салман Рушди, още един блестящ писател и интелектуалец с космополитен дух. Според мотивите на журито „филмът впечатлява със смелия си разказ за свободата на словото, силата на духа и съпротивата срещу насилието. Превръща личната история в универсално послание за смелостта да отстояваш истината и свободата“.

„Черното топче“ с участието на Алмодовар спечели наградата за екранизация на Синелибри 2026



Венецът на вечерта беше обявяването на носителя на Награда за изключителен принос към киното като естетика на недоизказаното и форма на отстояване на човешката свобода насред превратностите на историята. На сцената излезе Евтим Милошев, министър на културата на Република България, за да връчи почетното отличие на изтъкнатия полско-британски кинотворец Павел Павликовски. Режисьорът на „Ида“ и „Студена война“ прие наградата лично и благодари за оказаната чест, след което се включи в емоционален разговор с българския писател Георги Господинов.

„Черното топче“ с участието на Алмодовар спечели наградата за екранизация на Синелибри 2026

След церемонията се състоя премиерна прожекция на историческата драма „Отечество“, последния филм на Павликовски, фокусиран върху завръщането на писателя Томас Ман в Германия през 1949 г. след 16-годишно изгнание. Припомняме, че именно за този свой стилистичен шедьовър Павел Павликовски беше удостоен с награда за режисура в Кан, поделена с режисьорите на „Черното топче“.

До края на фестивала предстоят още вълнуващи кино-литературни събития, както и извънредни прожекции. На 5 ноември от 19:00 ч. в Дома на киното, в рамките на галавечер на японската култура, ще се състои официална премиера на филма „Кокухо: Живо съкровище“ на режисьора Санг-ил Лий. Номинираната за „Оскар“ адаптация по романа на Шуичи Йошида е най-касовият игрален филм в историята на японския боксофис. Събитието се организира със съдействието на Посолството на Япония в София. На същата дата зрителите имат още една възможност за необикновена среща: в кино „Люмиер“ режисьорът Серхио Кастро Сан Мартин ще представи лично филма сиЧилиецът“, спечелил награда Boccalino d’Oro на Международния филмов фестивал в Локарно! Билети за събитието може да си набавите онлайн или от касите на НДК.

На 7 ноември от 18:30 ч. в Дома на киното ще отбележим 80 години от създаването на легендарното списание L’Europeo с документалния филм „Епохата L’Europeo“ на режисьора Лъчезар Аврамов. Заснет в Милано и София, филмът проследява съдбата на една от най-влиятелните печатни медии в европейската история, чиито традиции днес пази единствено българската ѝ редакция. Прожекцията ще се състои в присъствието на екипа.

А на 8 ноември от 16:30 ч. в РЦСИ „Топлоцентрала“ ще се състои традиционната церемония по награждаване на лауреатите в конкурса за късометражен филм по мотиви от книга. Жури в състав Алена Вергова – актриса и режисьор, Петър Дочев – актьор и водещ на телевизионно предаване, Екатерина Лазаревска – актриса, ще излъчи филма победител измежду седем номинирани заглавия: „Синя шапка с перо“ на Катя Мънкова, „Кръв от къртица“ на Милена Андонова, „Ивалу“ на Пипалук К. Йоргенсен и Андерс Валтер, „Портретът на Дориан Грей“ на Жорж Швицгебел, „Кравата“ на Паво Маринкович, „По пътя“ на Самир Карахода, „Трагедия без герой“ на Реваз Насидзе. Победителят ще получи диплом, статуетка и финансова награда от TatraTea, а след церемонията ще бъдат излъчени всички отличени филми.


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