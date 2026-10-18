Вартоломей и Даниил откриха „Света гора в София“

Вселенският патриарх Вартоломей и Българският патриарх Даниил откриха изложбата „Света гора в София“ в Националния дворец на културата. Експозицията представя архитектурата на атонските манастири, живота на монасите и художествения поглед към духовния свят на Света гора.

Изложбата е разположена на третия етаж в НДК и ще бъде достъпна за посетители до 15 ноември. Тя е част от есенния „Салон на изкуствата“ и е съвместна инициатива на Българския патриарх Даниил и Националния дворец на културата. В реализацията участват Фотоархивът на Света гора, Австрийският арт музей и Експерименталната работилница „Вергина“.

Картини, фотографии и монашеска атмосфера

В центъра на експозицията са 50 монументални платна на гръцко-австрийския художник Макис Варламис, живял от 1942 до 2016 г. Картините са посветени на Атон и на православните манастири. Представени са още фотографии на монаси от колекцията на Фотоархива на Света гора, инсталацията „Молитвата на монасите“ и копие на монашеско клепало.

Замисълът е чрез живопис, фотография, звук и предмети да бъде пресъздадена атмосферата на Света гора и да бъде показан начинът на живот, съхраняван в атонските обители в продължение на векове. Кураторът Павлос Трохопулос заяви, че творбите на Варламис напомнят за хармонията и духовния живот на Атон.

Посланията на двамата патриарси

При откриването Вселенският патриарх Вартоломей заяви: „Православието е светлина и истина“. Той определи монашеството като неразделна част от живота на Църквата и подчерта неговата роля за съхраняването на духовността, културата и църковното изкуство.

Българският патриарх Даниил определи Света гора като „живо училище на вярата и духовен център за целия свят“. В словото си той посочи, че сърцата на българите са отворени за Вселенския патриарх и за Константинополската патриаршия, която нарече църква майка и старша сестра в семейството на православните църкви.

Гръцкият посланик в България Деспина Кукулопулу определи изложбата като начало на духовна връзка и приятелство между България и Гърция. Генералният секретар на Интерпарламентарната асамблея по православие Максимос Харакопулос заяви, че Света гора е обща духовна общност на православните и ориентир за бъдещето.

Продължение на посещението

Откриването на изложбата е част от тридневното посещение на Вселенския патриарх Вартоломей в България по покана на Светия Синод на Българската православна църква.

На 18 октомври двамата патриарси трябва да участват в тържествена архиерейска света литургия в патриаршеската катедрала „Св. Александър Невски“. По-късно е предвиден трисагий на гроба на Българския патриарх Неофит. Кулминацията на визитата ще бъде на 19 октомври, когато е празникът на свети Йоан Рилски и предстоят тържества в Рилската света обител.

Източници: bntnews.bg, bta.bg, paragrafa.com