Майкъл Крайтън: писателят, който превърна науката в трилър

В романите на Майкъл Крайтън науката рядко остава в лабораторията. Тя излиза оттам като заплаха, загадка или изкушение – понякога под формата на невидим микроорганизъм, понякога като динозавър зад електрическа ограда. На 23 октомври 1942 г. в Чикаго е роден писателят, който превърна сложните научни идеи в масово четиво.

Крайтън не идва към литературата по обиколен път. Завършва Харвардския университет с отличие, а след това получава медицинска диплома от Харвардското медицинско училище. Именно като студент по медицина пише „Щамът Андромеда“ – роман за смъртоносен микроорганизъм с извънземен произход. Книгата излиза през 1969 г. и го превръща в разпознаваем автор на научни трилъри.

Преди това Крайтън пише под псевдоними, за да плаща обучението си. Според „Лос Анджелис Таймс“ той дори успява да завърши един от ранните си трилъри само за девет дни. По-късно самият писател признава, че постепенно писането му станало по-интересно от медицината.

От „Джурасик парк“ до „Спешно отделение“

Най-големият му пробив идва с „Джурасик парк“, публикуван през 1990 г. В романа генетичната технология връща динозаврите към живот, но паркът, създаден като атракция, се превръща в система, която никой не успява да контролира. Три години по-късно Стивън Спилбърг заснема филмовата адаптация, превърнала историята в световен културен феномен.

Крайтън пише и „Изгубеният свят“, „Конго“, „Сфера“, „Разкриване“, „Изгряващо слънце“, „Въздушна рамка“, „Преследване“ и „Следващият човек“. Общото между много от тях е сблъсъкът между човешката самоувереност и сложните системи, които уж са създадени да служат на човека.

Той пренася този интерес и на екрана. Крайтън е сценарист и режисьор на „Западен свят“ от 1973 г., а по-късно създава телевизионния сериал „Спешно отделение“. Медицинската драма започва излъчването си през 1994 г. и продължава до 2009 г., като част от опита на автора в болнична среда намира място в сериала.

Науката като сюжет, а не като украса

Крайтън не използва науката само за да придаде достоверност на историите си. Тя е двигателят на конфликта. В интервю за „Гардиън“ той казва: „Виждам изкуствата по същия начин, по който виждам науката и технологиите.“ За него промените в обществото неизбежно променят и историите, които хората разказват.

Този подход обяснява защо книгите му продължават да се четат и след смъртта му на 4 ноември 2008 г. в Лос Анджелис. Крайтън умира на 66 години след заболяване от рак, но оставя зад себе си романи, филми и телевизионни истории, в които научният напредък никога не е без последствия.

През 2024 г. излиза „Изригване“ – недовършен ръкопис на Крайтън, завършен от Джеймс Патерсън. Сюжетът е свързан с очаквано изригване на Мауна Лоа, най-големия действащ вулкан на Земята. Книгата оглавява класацията за твърди корици на „Асошиейтед прес“ през юни 2024 г.

Така авторът на „Джурасик парк“ продължава да присъства в книжарниците и в разговорите за бъдещето. При Майкъл Крайтън чудовището никога не е само чудовище – зад него обикновено стои човешка идея, доведена твърде далеч.

Източници: latimes.com, theguardian.com, apnews.com