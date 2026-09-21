Бащата на научната фантастика: 160 години от Хърбърт Уелс

На днешния 21 септември се навършват 160 години от рождението на легендарния британски писател, социолог и историк Хърбърт Джордж Уелс (Х. Дж. Уелс). Роден през 1866 г. в Кент, той остава в световната културна история като един от „бащите на научната фантастика“.

След като завършва биология с отличие, Уелс започва да експериментира с журналистика и разкази, а големият му пробив идва през 1895 г. с романа „Машината на времето“. Следват абсолютни класики, които променят литературата завинаги: „Война на световете“, „Невидимия“ и „Островът на д-р Моро“. Уелс притежава феноменална дарба да прави научното фантастично да изглежда напълно реално. В епохата на каляските и парните двигатели, той детайлно предсказва появата на космическите пътувания, лазерното оръжие, въздушните войни и дори създаването на световна информационна мрежа (наречена от него „световен мозък“), която днес познаваме като Интернет.