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Бащата на научната фантастика: 160 години от Хърбърт Уелс

Бащата на научната фантастика: 160 години от Хърбърт Уелс

21 Септември, 2026 09:33 291 3

  • хърбърт уелс-
  • научна фантастика-
  • рождение

Английският визионер, предсказал космическите пътувания и лазерите, е роден на днешния ден

Бащата на научната фантастика: 160 години от Хърбърт Уелс - 1
Снимка: Shutterstock
Ели Стоянова Ели Стоянова Автор във Fakti.bg

На днешния 21 септември се навършват 160 години от рождението на легендарния британски писател, социолог и историк Хърбърт Джордж Уелс (Х. Дж. Уелс). Роден през 1866 г. в Кент, той остава в световната културна история като един от „бащите на научната фантастика“.

След като завършва биология с отличие, Уелс започва да експериментира с журналистика и разкази, а големият му пробив идва през 1895 г. с романа „Машината на времето“. Следват абсолютни класики, които променят литературата завинаги: „Война на световете“, „Невидимия“ и „Островът на д-р Моро“. Уелс притежава феноменална дарба да прави научното фантастично да изглежда напълно реално. В епохата на каляските и парните двигатели, той детайлно предсказва появата на космическите пътувания, лазерното оръжие, въздушните войни и дори създаването на световна информационна мрежа (наречена от него „световен мозък“), която днес познаваме като Интернет.


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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Последния Софиянец

    1 0 Отговор
    Той отиде с Машината на времето в в 206 765 г.За него сме история.

    09:35 21.09.2026

  • 2 Клише

    1 0 Отговор
    Много дразнещо заглавие! Жул Верн какъв се явява, ако Уелс е бащата?

    Коментиран от #3

    09:38 21.09.2026

  • 3 Абе

    0 0 Отговор

    До коментар #2 от "Клише":

    Дедото.

    09:57 21.09.2026