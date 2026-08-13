80 години без Хърбърт Уелс – писателят, който предвиди бъдещето

На 13 август се навършват 80 години от смъртта на Хърбърт Джордж Уелс – един от големите визионери на световната литература и автор, чиито идеи продължават да звучат удивително съвременно. Британският писател умира на 13 август 1946 г. в дома си в Лондон на 79-годишна възраст.

Заедно с Жул Верн, Уелс е сред авторите, положили основите на модерната научна фантастика. Но творчеството му далеч не се изчерпва с пътувания във времето, извънземни нашествия и невидими хора. В книгите си той поставя въпроси за социалното неравенство, войната, научния прогрес и опасността технологиите да изпреварят моралното развитие на човека.

От бедно семейство до световна литературна слава

Хърбърт Джордж Уелс е роден на 21 септември 1866 г. в Бромли, графство Кент, Англия. Израства в семейство със скромни финансови възможности, а пътят му към литературата далеч не изглежда предначертан.

Като дете Уелс претърпява инцидент, който го принуждава да остане продължително време на легло. Именно тогава започва да чете усилено – навик, който по-късно ще промени живота му.

Преди да се превърне в професионален писател, той изучава естествени науки и работи като преподавател. Научната му подготовка оказва огромно влияние върху литературното му въображение. Университетът в Охайо определя Уелс като изключително плодовит автор, работил в множество жанрове, макар днес името му да е свързвано най-вече с ранната научна фантастика.

„Машината на времето“ променя литературата

Големият пробив идва през 1895 г. с „Машината на времето“. В романа Уелс изпраща своя герой далеч в бъдещето, където човечеството се е разделило на два коренно различни вида – елоите и морлоките.

На повърхността сюжетът е фантастично приключение, но зад него се крие социална критика на класовото разделение във викторианското общество. Книгата остава една от най-влиятелните истории за пътуване във времето и до днес е предмет на литературни и академични изследвания.

Само за няколко години следват произведения, които се превръщат в класика.

„Война на световете“, „Невидимият“ и бъдещето на човека

През 1896 г. излиза „Островът на доктор Моро“, а година по-късно – „Невидимият“. През 1898 г. Уелс публикува вероятно най-прочутия си роман – „Война на световете“.

Историята за марсианско нашествие във Великобритания не е просто разказ за извънземни. В нея Уелс обръща перспективата на колониалната епоха – могъща имперска държава внезапно се оказва безсилна пред технологично по-развит завоевател. Изследователи и до днес откриват в романа връзки с британския империализъм и насилието срещу колонизирани народи.

През 1901 г. се появява и „Първите хора на Луната“, с което авторът окончателно утвърждава репутацията си на писател, способен да превръща научните идеи в приключенска литература.

Писател, който не се страхува да предупреждава

Уелс често е наричан пророк на технологичната епоха. По-точно би било обаче да се каже, че той умее да проследява възможните последствия от научните открития.

В произведенията му се появяват идеи за бъдещи войни, въздушни нападения, радикално нови оръжия и общества, преобразени от науката. Именно това прави текстовете му толкова устойчиви във времето – Уелс не просто описва машини, а се интересува от това какво ще направят хората с тях.

Неговото творчество съчетава научна фантастика, социална критика и политическа философия. Академични изследвания подчертават именно връзката между фантастичните му произведения и политическите и обществените идеи, които защитава през живота си.

Не само фантастика

Макар най-известните му книги да принадлежат към научната фантастика, литературното наследство на Хърбърт Уелс е огромно. Той пише повече от 50 романа, както и десетки разкази, исторически, политически и обществени трудове.

Интересува се от образование, история, социални реформи и бъдещето на международните отношения. За него литературата е не само развлечение, а инструмент за обсъждане на големите въпроси пред човечеството.

В продължение на десетилетия Уелс участва активно в обществените дебати във Великобритания и се превръща в една от най-разпознаваемите интелектуални фигури на своето време.

Любопитният му личен живот

Личният живот на писателя също често е предмет на биографии и изследвания. Уелс има два брака и множество любовни връзки. Сред жените, с които е свързван, са известни писателки и интелектуалки от неговата епоха.

От връзката му с писателката Ребека Уест се ражда синът им Антъни Уест, който по-късно също става писател.

Уелс не крие нетрадиционните си за викторианската и ранната следвикторианска епоха възгледи за брака и отношенията между мъжете и жените – още една причина личността му да предизвиква спорове дълго след смъртта му.

Последните години

В края на живота си писателят става все по-песимистичен по отношение на бъдещето на човешката цивилизация. Две световни войни, възходът на тоталитарните режими и огромната разрушителна сила на модерните технологии подкопават ранната му вяра, че науката и образованието непременно ще доведат до по-разумен свят.

Хърбърт Уелс умира на 13 август 1946 г. в дома си на Hanover Terrace край Риджънтс парк в Лондон. На сградата днес има паметна синя плоча, поставена през 1966 г., която отбелязва, че писателят е живял и починал там.

Тялото му е кремирано, а прахът му впоследствие е разпръснат над Ламанша край скалите Old Harry Rocks в Дорсет.

Защо Уелс продължава да бъде актуален 80 години по-късно

Осем десетилетия след смъртта му светът, в който живеем, сякаш все още води разговор с Хърбърт Уелс.

Изкуственият интелект, роботизацията, новите оръжия, глобалните конфликти и опитите на човечеството да достигне други планети превръщат някои от въпросите в романите му от фантастични сюжети в реални обществени дилеми.

Вероятно именно това е най-голямото наследство на Уелс. Той не предсказва бъдещето като гадател. Той предупреждава, че всяко научно откритие променя човека и обществото – и че прогресът сам по себе си не гарантира по-добър свят.

На 13 август 2026 г., 80 години след смъртта му, „Машината на времето“, „Война на световете“, „Невидимият“ и „Островът на доктор Моро“ продължават да се четат не само като класика на научната фантастика, а като предупреждения от човек, който необичайно рано е разбрал колко сложен ще бъде светът на бъдещето.