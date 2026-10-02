На 2 октомври 1959 г. започва „Зоната на здрача“

Мъж върви по улиците на малък американски град, но не среща никого. Телефонът звъни, в киносалона свети, в закусвалнята има следи от живот, а около него цари пълна тишина. Така започва „Къде са всички?“ – първият епизод на „Зоната на здрача“, излъчен по CBS на 2 октомври 1959 г.

В ролята на Майк Ферис е Ърл Холиман, а зад историята стои Род Сърлинг – създателят, основен сценарист, продуцент и водещ на поредицата. Още в дебютния епизод сериалът показва своята запазена формула: познат свят, в който постепенно се появява нещо необяснимо, и финал, който кара зрителя да преосмисли видяното.

„Измерение не само на зрението и звука“

Гласът на Сърлинг се превръща в една от най-разпознаваемите части на телевизионната история. В началния монолог той обявява: „Вие пътувате през друго измерение – не само на зрението и звука, но и на съзнанието.“ След тези думи зрителят вече знае, че предстои история, в която реалността няма да остане стабилна.

„Зоната на здрача“ не е просто сбор от страшни или фантастични сюжети. Под повърхността на историите Сърлинг говори за расизъм, война, милитаризъм, натиск за подчинение, страх от различието и злоупотреба с власт. Според CBS News научната фантастика му позволява да поставя спорни теми в измислени светове, където те могат да бъдат разглеждани по-свободно.

Сериал, който не разчита на постоянни герои

Всеки епизод разказва отделна история с нови персонажи и различна ситуация. Това дава възможност на поредицата да преминава от психологически трилър към фентъзи, хорър или сатира, без да се обвързва с една сюжетна линия. В някои истории заплахата идва от машина, в други – от тълпата, от собствените страхове или от желанието на човека да получи повече, отколкото може да понесе.

Сърлинг пише 92 от епизодите, а сред авторите са още Ричард Матисън и Чарлз Бомонт. Поредицата се излъчва пет сезона – от 1959 до 1964 г. – и достига 156 епизода. В нея се появяват и актьори, които по-късно се превръщат в големи звезди, сред тях Робърт Редфорд, Робърт Дювал, Уилям Шатнър и Карол Бърнет.

От телевизионен експеримент до културен символ

Първоначално сериалът не е безспорен зрителски хит. Той обаче постепенно изгражда публика, а повторните излъчвания го превръщат в трайна част от телевизионната култура. След края на оригиналната поредица „Зоната на здрача“ получава няколко възраждания, филмова адаптация и нови версии за различни поколения.

Най-голямото наследство на сериала е идеята, че фантастиката може да бъде едновременно забавление и форма на обществен разговор. Повече от шест десетилетия след премиерата изразът „зона на здрача“ продължава да описва свят, в който нещо изглежда познато, но правилата му вече не са същите.

Източници: CBS News, History, Смитсъниън Магазин