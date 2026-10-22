Том Круз ще получи награда за цялостен принос от Американския филмов институт

Том Круз ще получи наградата за цялостен принос на Американския филмов институт. Отличието ще му бъде връчено на тържествена церемония в Dolby Theatre в Лос Анджелис на 24 април 2027 г., съобщи управителният съвет на AFI.

„Том Круз е световна икона“, заяви Катрин Кенеди, председател на управителния съвет на Американския филмов институт. Тя подчерта отдадеността му като актьор и продуцент, както и убеждението му, че филмите могат да обединяват хората.

Наградата на AFI е учредена през 1973 г. и се връчва на личности, чиято работа е допринесла за развитието на киното и е издържала проверката на времето. Круз ще бъде 52-рият ѝ носител.

Той ще се присъедини към списък, в който вече са Джон Форд, Бет Дейвис, Сидни Поатие, Стивън Спилбърг, Дензъл Уошингтън, Никол Кидман и Еди Мърфи, получил отличието през 2026 г.

64-годишният Круз се снима във филми повече от 40 години. Сред най-познатите заглавия с негово участие са „Рискован бизнес“, „Доблестни мъже“, „Джери Магуайър“, „Специален доклад“ и поредицата „Мисията невъзможна“.

Круз има три номинации за награда „Оскар“ за актьорски изпълнения. Той е номиниран за най-добър актьор за ролите си в „Роден на четвърти юли“ и „Джери Магуайър“, както и за най-добър актьор в поддържаща роля за „Магнолия“.

Като продуцент той получи номинация за „Оскар“ за най-добър филм за „Топ Гън: Маверик“. През 2025 г. беше удостоен и с почетен „Оскар“ на церемонията на Управителния съвет на Американската академия за кинематографично изкуство и наука.

Предстоящата церемония в Dolby Theatre ще отбележи кариерата на актьора и продуцента, който продължава да бъде свързван с едни от най-разпознаваемите филмови поредици и роли в американското кино.