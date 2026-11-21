Макаколи Кълкин е свързан с ново продължение на „Сам вкъщи“, което се разработва от Disney. Актьорът се очаква да се завърне като Кевин Маккалистър повече от три десетилетия след последната си поява в поредицата, а по сценария ще работят Сет Роугън и Евън Голдбърг.

Проектът все още е в ранен етап. Не са обявени заглавие, режисьор, останалите актьори или дата за премиера. Variety съобщава, че Disney е отказала коментар, докато TheWrap посочва, че филмът се разработва от 20th Century Studios и Disney. Това означава, че завръщането на Кълкин е съобщено от няколко специализирани медии, но подробностите не са официално потвърдени от студиото.

Историята този път ще бъде за порасналия Кевин

Според информацията, цитирана от The Guardian, новият филм може да бъде разказан от гледната точка на бащата. Кълкин вече е предложил собствена идея за продължение, в която Кевин е пораснал мъж и отглежда дете. „Или съм вдовец, или разведен“, е казал актьорът, описвайки възможната посока на историята.

В неговата концепция Кевин работи прекалено много и не обръща достатъчно внимание на детето си. След конфликт той се оказва заключен извън дома, а детето му отказва да го пусне вътре и използва капани срещу него. Така познатият мотив от оригиналните филми би бил пренесен в отношенията между баща и син.

Поредицата се връща към оригиналния герой

Първият „Сам вкъщи“ излиза през 1990 г. и превръща тогава деветгодишния Кълкин в международна звезда. Филмът проследява Кевин, който е забравен от семейството си по време на коледно пътуване и трябва сам да защити дома си от двама крадци. Продукцията събира 477,1 милиона долара в световния боксофис.

Кълкин се завръща за „Сам вкъщи 2: Изгубен в Ню Йорк“ през 1992 г., който реализира 358,99 милиона долара. След това поредицата продължава с други герои, а шестият филм „У дома сам“ излиза директно в Disney+ през 2021 г.

Режисьорът на първите два филма Крис Кълъмбъс обаче заяви, че според него опитът да бъде възстановено усещането от оригинала е грешка. Засега не е ясно дали той ще има участие в новата продукция.

Източници: au.variety.com, thewrap.com, theguardian.com