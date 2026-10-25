Джак Брус: гласът и басът на Cream

Когато Джак Брус говори за първите си срещи с музиката, той не описва обикновено семейно увлечение. Майка му пее шотландски народни песни, баща му свири джаз на пиано, а по-големият му брат защитава модерния джаз. В дома им споровете за музиката понякога стигат до физически сблъсъци. „Не аз избрах музиката, музиката избра мен“, казва по-късно Брус.

Роден на 14 май 1943 г. край Глазгоу, Джон Саймън Ашър Брус първоначално се обучава на виолончело, но постепенно басът се превръща в неговия основен инструмент. Той не го използва само за да поддържа ритъма. В ръцете му басът става мелодичен, настойчив и равнопоставен на китарата и барабаните.

Три години, които променят рока

През 1966 г. Брус създава Cream заедно с Ерик Клептън и Джинджър Бейкър. Групата съществува кратко, но оставя четири албума между 1966 и 1969 г. Тя съчетава блус, психеделичен рок, джазови импровизации и тежко концертно звучене, което по-късно ще повлияе на хардрока и хевиметъла.

Брус е вокалистът на много от най-познатите песни на Cream и пише музиката за голяма част от тях. Поетът Пийт Браун създава текстовете на редица композиции, сред които „Бяла стая“ и „Слънцето на твоята любов“. За тригодишния си живот Cream се превръщат в една от първите супергрупи - формация, събрала вече утвърдени музиканти от различни британски блус и рок проекти.

Соло кариера и втори живот на сцената

След края на Cream Брус не се опитва да възстанови същия модел. Дебютният му самостоятелен албум „Песни за един шивач“ излиза през 1969 г. и влиза в британския топ 10. Следват десетки записи и сътрудничества с музиканти от блуса, джаза и авангардния рок.

През 2003 г. Брус е диагностициран с рак и претърпява трансплантация на черен дроб. Организмът му първоначално отхвърля трансплантирания орган, но той се възстановява достатъчно, за да се върне на сцената. През 2005 г. Cream се събират отново за четири концерта в Royal Albert Hall в Лондон и три в Madison Square Garden в Ню Йорк. Записите от тези участия по-късно са издадени като концертен албум и DVD.

Последният студиен албум на Брус, „Сребърни релси“, излиза през март 2014 г. В него отново участва Пийт Браун, а сред гост-музикантите са китаристите Робин Троуър и Ули Йон Рот.

Басист, който не остава в сянка

Джак Брус умира на 25 октомври 2014 г. в Съфолк на 71 години от чернодробно заболяване. До края на живота си той остава активен като композитор и изпълнител. Признанието идва и извън сцената: през 2009 г. получава почетна докторска степен от Glasgow Caledonian University, а през 2011 г. е удостоен с наградата International Bassist.

За Брус басът никога не е бил просто фон на китарното соло. Той го превръща в глас - понякога нисък и плътен, понякога почти певчески. Именно затова, десетилетия след краткия живот на Cream, името му продължава да звучи не само в историята на групата, а и във всеки рок басист, който отказва да остане на заден план.

Източници: theguardian.com, time.com, latimes.com