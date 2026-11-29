Роджър Уотърс поднови публичния си конфликт с Дейвид Гилмор с твърдението, че китаристът „никога не е написал нищо“ за Pink Floyd. В интервю за The Times Уотърс омаловажи и прочутото соло на Гилмор в „Comfortably Numb“, като заяви, че „всяко шестгодишно дете“ може да го научи, защото не било трудно.

Двамата изпълняват песента заедно на 12 май 2011 г. в лондонската зала O2 по време на турнето на „The Wall“. Това остава последната им обща сценична поява с Ник Мейсън. Уотърс си спомня концерта с думите: „Дейв изсвири „Comfortably Numb“ с мен веднъж, в O2 през 2011 г., мисля. Той обърка някои части.“

Спорът за авторството на Pink Floyd

В разговора Уотърс настоява, че неговият принос към групата е бил подценяван. „Аз написах „Wish You Were Here“, написах „Animals“, написах всичко“, казва той, като допуска само ограничена помощ от останалите членове. Той посочва „The Wall“ като повратната точка, довела до разпадането на Pink Floyd, и твърди, че Гилмор е бил против политическите и философските идеи в албума.

Уотърс напуска Pink Floyd през 1985 г. Конфликтът между него и Гилмор продължава десетилетия, като се пренася върху въпроси за авторството, използването на името Pink Floyd и политическите позиции на двамата музиканти. В интервюто Уотърс отново отхвърля обвиненията в антисемитизъм: „Нямам и най-малка антисемитска кост в тялото си.“

Нов филм по „The Wall“

Уотърс съобщава, че работи по нов филм, посветен на целия двоен албум „The Wall“. В него трябва да бъдат използвани анимационни образи на Дейв Гилмор, Ник Мейсън и покойния клавирист Рик Райт. Засега няма обявени дата за премиера, заглавие на продукцията, студио или платформа за разпространение, а не е известно и дали бившите му колеги или наследниците на Райт са дали съгласие за използването на образите им.

Уотърс твърди, че преди това е бил поканен да представи концертна версия на „The Wall“ в Sphere в Лас Вегас, но проектът е бил отменен заради натиск от „израелското лоби“. Представители на Ървинг Азоф, когото музикантът посочва във връзка с решението, са отказали коментар. Твърдението за причините за отпадането на проекта остава непотвърдено от независим източник.

Албум и турне с музиката на Pink Floyd

Интервюто е дадено от Ню Йорк, където Уотърс работи по „The Bar“ — петия му студиен албум с нов оригинален материал след напускането на Pink Floyd. Дата за издаването му не е посочена.

Междувременно синът му Хари подготвя десетчленната група „Legacy: A Pink Floyd Show“. Продукцията ще представя песни от „The Dark Side of the Moon“, „Wish You Were Here“, „Animals“ и „The Wall“, без Роджър Уотърс да излиза на сцената. Британската част от турнето започва на 16 юни в Манчестър. Хари Уотърс, който е на 50 години, е свирил в концертната група на баща си, а детският му глас се чува в началото на „Goodbye Blue Sky“.

Източници: thetimes.com, theafterword.co.uk, radiorock.com.br