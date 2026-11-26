Анди Тейлър, китаристът на Duran Duran, почина на 65 години. Музикантът е издъхнал на 23 ноември в дома си, заобиколен от семейството си, след дълга битка с рак на простатата с метастази. Смъртта му беше потвърдена от семейството му и бившите му колеги от групата.

„За света Анди беше блестящ китарист, но за нас беше най-прекрасният съпруг, любящ баща и най-гордият дядо“, заяви съпругата му Трейси Уилсън-Тейлър в семейното изявление, цитирано от Асошиейтед прес. Групата определи Тейлър като човек, който е донесъл „огън и самоувереност“ в музиката ѝ още от самото начало.

Китаристът зад големите хитове на Duran Duran

Анди Тейлър е роден на 16 февруари 1961 г. в Тайнмът, Англия. Присъединява се към Duran Duran през 1980 г., когато групата изгражда характерния си състав със Саймън льо Бон, Ник Роудс, Джон Тейлър и Роджър Тейлър.

Дебютният албум „Duran Duran“ излиза през 1981 г., а международният пробив идва с „Rio“ от 1982 г. Тейлър участва в създаването на звученето на песни като „Rio“, „Hungry Like the Wolf“, „The Reflex“ и „Girls on Film“ – композиции, които превръщат групата в един от символите на британската поп и рок сцена през 80-те години.

Тейлър напуска Duran Duran през 1986 г. и по-късно се присъединява отново към групата в началото на 2000-те. През 2006 г. окончателно се оттегля от състава. Освен с Duran Duran той е известен и като член на The Power Station, а през 1987 г. издава самостоятелния албум „Thunder“.

Борбата с болестта

Тейлър е диагностициран с рак на простатата през 2018 г. Той разкрива публично за заболяването през 2022 г., когато Duran Duran е въведена в Залата на славата на рокендрола. Китаристът не присъства на церемонията заради влошаване на здравословното си състояние.

В изявление, разпространено след смъртта му, бившите му колеги подчертаха, че той е бил част от историята на групата още от нейното създаване. Тейлър оставя след себе си съпругата си и четири деца.

Източници: apnews.com, investing.com, theguardian.com