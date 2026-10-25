Хостингът, на който fakti.bg разчита от 2011 г., вече е отворен и за твоя сайт! ›››
Новини
Култура »
Пабло Пикасо: странностите зад образа на гения
  Тема: Известни личности

Пабло Пикасо: странностите зад образа на гения

25 Октомври, 2026 11:00 668 3

  • пабло пикасо-
  • странности-
  • художници-
  • герника

Той работи нощем, пази стиховете си в банков трезор и се нарича „човек, който яде хартия“. Зад ексцентричността му стои характер, съчетаващ щедрост, суета и стремеж към контрол

Пабло Пикасо: странностите зад образа на гения - 1
Снимка: YouTube
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Когато Пабло Пикасо влиза в училище, рисуването се оказва по-интересно от всичко, което учителите се опитват да му обяснят. Той се отегчава от занятията, рисува в тетрадките и изрязва фигури от хартия. В един момент учителят му дори позволява да води гълъб в класната стая, за да го скицира. Така още като дете Пикасо показва една от най-трайните си черти – трудно приема правила, които не смята за важни.

Роден е на 25 октомври 1881 г. в Малага. Баща му Хосе Руис Бласко е преподавател по рисуване и художник, а Пабло по-късно избира за свое артистично име фамилията на майка си. Умира на 8 април 1973 г. в Мужен, Франция, след живот, в който непрекъснато сменя художествения си език, средата и ролята си пред публиката.

Нощният човек, който се страхува от смъртта

Пикасо работи най-често през нощта. По този начин избягва прекъсванията и разговорите, а денят започва за него късно. Навикът не е просто предпочитание към тишината – той се превръща в негов личен режим, различен от този на почти всички около него.

В същото време художникът е описван като хипохондрик, който се страхува от старостта и смъртта. Според профил на „Ню Йоркър“ Пикасо изпитва ужас от края на живота, но всяка сутрин повтаря имената на свои стари приятели, включително на вече починали. Този странен ритуал съчетава страх от смъртта и нежелание миналото да бъде забравено.

Той пуши много, но не вдишва дима. Храни се без особен интерес към вкуса и е известен с простите си навици. Въпреки това се отнася почти маниакално към собственото си творчество. Домовете и ателиетата му са пълни с творби от различни периоди, включително ранни рисунки. В парижки банков трезор пази картини, графики, скулптури, керамика и дори стихове.

„Човек, който яде хартия“

Една от най-необичайните му реплики е отправена към швейцарската колекционерка Анджела Розенгарт. Докато разглежда подарена му ръчно изработена хартия за рисуване, Пикасо облизва устни и казва: „Аз съм човек, който яде хартия“. Изразът е шеговит, но описва добре начина, по който той възприема материалите – не като вещи, а като непосредствена храна за въображението.

Подобна е и представата му за самото изкуство. В изявление, свързано с „Герника“, Пикасо казва:

„Една картина не се прави, за да украсява апартаменти. Тя е оръжие за нападение и защита срещу врага.“

През 1937 г. той създава монументалното платно след бомбардировката на баския град Герника. За около месец и половина прави близо 50 скици и подготвителни рисунки, преди творбата да се превърне в политически символ.

Щедър, обаятелен и контролиращ

Най-противоречивата част от характера му се вижда в отношенията с другите. Биографът Джон Ричардсън го описва като човек, който може да бъде едновременно щедър, ласкав и изключително контролиращ. Пикасо често подарява рисунки, кани хора на обеди и демонстрира топлота, но същевременно използва парите, вниманието и достъпа до себе си, за да държи близките си в зависимост.

Според разкази на хора, които са го познавали, той може да възхвали една картина, а по-късно същия ден да я отхвърли с жестока забележка. Именно тази непредсказуемост превръща присъствието му в изпитание. Пикасо не просто рисува хората около себе си – той ги превръща в част от своята митология.

Затова странностите му не са само колекция от ексцентрични навици. Нощният режим, страхът от смъртта, натрупаните творби и променливото отношение към близките очертават човек, който иска да контролира времето, материалите и чуждите погледи. В изкуството успява. В личния живот оставя много по-сложна следа.

Източници: theguardian.com, newyorker.com, time.com


Испания
Поставете оценка:
Оценка 3.7 от 3 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts
Добавете Факти.БГ като предпочитан източник в GoogleДобавете Факти.БГ като предпочитан източник в Google


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Пич

    5 2 Отговор
    Гений ли...?!
    Художник, който не може да рисува, но надушва глупаците, на които да продава!!!
    Ей такива са му гениалностите...

    Коментиран от #3

    11:02 25.10.2026

  • 2 Роза

    2 1 Отговор
    Много известни художници са били странни хора.Вероятно защото са живели в свой собствен свят-света на изкуството.Харесвам мисълта му,че картината не трябва да бъде украса,а оръжие на мисълта на твореца.Харесвам и това,че е бил против войната,защото е знаел,че тя означава смърт и разруха.От гениалните хора остава най-вече творчеството им,а това какви са били в личния си живот-това обикновено се забравя!

    11:50 25.10.2026

  • 3 Арт

    2 0 Отговор

    До коментар #1 от "Пич":

    Е значи светът е пълен с глупаци, които плащат милиони за картините му, които и се оказват една златна инвестиция, която е непоклатима във времевия хоризонт.

    12:12 25.10.2026