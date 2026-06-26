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Портрет на любовницата на Пикасо Дора Маар беше продаден в Sotheby's за 1,7 милиона долара

Портрет на любовницата на Пикасо Дора Маар беше продаден в Sotheby's за 1,7 милиона долара

26 Юни, 2026 07:36 767 3

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Творбата „Portrait de Dora Maar“ се превърна във водещ лот в аукциона Modern Day Auction

Портрет на любовницата на Пикасо Дора Маар беше продаден в Sotheby's за 1,7 милиона долара - 1
Венелина Маринова Венелина Маринова Автор във Fakti.bg

Творбата „Portrait de Dora Maar“ на Пабло Пикасо е продадена на 25 юни 2026 г. в Лондон за 1,69 млн. долара, над предварителната оценка от 600 000–800 000 паунда. Тя е изпълнена през 1936 г. с туш, лави и молив върху хартия.

Портрет на Дора Маар, една от най-известните музи и партньорки на Пабло Пикасо, беше продаден на търг на Sotheby’s в Лондон за 1,69 милиона долара. Творбата „Portrait de Dora Maar“ се превърна във водещ лот в аукциона Modern Day Auction, включващ и произведения от колекцията на семейство Луис.

Работата е създадена на 13 ноември 1936 г. - период, в който Дора Маар вече заема важно място в личния и творческия свят на Пикасо. Произведението е изпълнено с туш, лави и молив върху хартия и е с размери 40,5 на 31,5 см. Предварителната оценка беше между 600 000 и 800 000 паунда, но крайната цена надхвърли значително очакванията.

Дора Маар остава една от най-разпознаваемите фигури в биографията на Пикасо, но и самостоятелна артистична личност. Родена като Анриет Теодора Маркович, тя е френска фотографка, художничка и представителка на сюрреализма. Дълго време името ѝ е свързвано предимно с Пикасо и с образа на „плачещата жена“, но през последните десетилетия музеите и изследователите все по-често поставят акцент върху собственото ѝ творчество.

Връзката между Пикасо и Маар започва в средата на 30-те години и продължава до началото на 40-те. Тя е не само негова партньорка и модел, но и свидетел на един от най-напрегнатите периоди в европейското изкуство. Маар документира работата на Пикасо по „Герника“ - едно от най-значимите антивоенни произведения на XX век.


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ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Творбата е известна още

    2 0 Отговор
    като "Жена, спяща върху котлон" .

    08:17 26.06.2026

  • 2 Анонимен

    2 0 Отговор
    Нарисувал е каквато я обича!

    08:34 26.06.2026

  • 3 Хм.....

    1 0 Отговор
    Много я яко да си като Пикасо, щото никой не може да те гепи дали си си падал по грозни жени, или толкова си можеш да рисуваш!

    08:48 26.06.2026