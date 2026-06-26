Творбата „Portrait de Dora Maar“ на Пабло Пикасо е продадена на 25 юни 2026 г. в Лондон за 1,69 млн. долара, над предварителната оценка от 600 000–800 000 паунда. Тя е изпълнена през 1936 г. с туш, лави и молив върху хартия.

Портрет на Дора Маар, една от най-известните музи и партньорки на Пабло Пикасо, беше продаден на търг на Sotheby’s в Лондон за 1,69 милиона долара. Творбата „Portrait de Dora Maar“ се превърна във водещ лот в аукциона Modern Day Auction, включващ и произведения от колекцията на семейство Луис.

Работата е създадена на 13 ноември 1936 г. - период, в който Дора Маар вече заема важно място в личния и творческия свят на Пикасо. Произведението е изпълнено с туш, лави и молив върху хартия и е с размери 40,5 на 31,5 см. Предварителната оценка беше между 600 000 и 800 000 паунда, но крайната цена надхвърли значително очакванията.

Дора Маар остава една от най-разпознаваемите фигури в биографията на Пикасо, но и самостоятелна артистична личност. Родена като Анриет Теодора Маркович, тя е френска фотографка, художничка и представителка на сюрреализма. Дълго време името ѝ е свързвано предимно с Пикасо и с образа на „плачещата жена“, но през последните десетилетия музеите и изследователите все по-често поставят акцент върху собственото ѝ творчество.

Връзката между Пикасо и Маар започва в средата на 30-те години и продължава до началото на 40-те. Тя е не само негова партньорка и модел, но и свидетел на един от най-напрегнатите периоди в европейското изкуство. Маар документира работата на Пикасо по „Герника“ - едно от най-значимите антивоенни произведения на XX век.