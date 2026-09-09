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Безплатна изложба в София показва творби на Пабло Пикасо, Густав Климт, Салвадор Дали, Алфонс Муха и др.

Безплатна изложба в София показва творби на Пабло Пикасо, Густав Климт, Салвадор Дали, Алфонс Муха и др.

9 Септември, 2026 13:58 631 1

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В изложбата са включени и творби на значими български художници

Безплатна изложба в София показва творби на Пабло Пикасо, Густав Климт, Салвадор Дали, Алфонс Муха и др. - 1
Снимка: ArtMark
Събина Андреева Събина Андреева Автор във Fakti.bg

Произведения на Пабло Пикасо, Густав Климт, Салвадор Дали, Алфонс Муха и Анри Матис са сред акцентите в изложба на графично изкуство, която може да бъде разгледана безплатно в галерия „Артмарк" в София до 24 септември. Експозицията представя 234 произведения на български и европейски автори и проследява различни поколения и художествени търсения в графичното изкуство от началото на XX век до наши дни, съобщават домакините, цитирани от БТА.

На едно място са събрани редки графични отпечатъци на световноизвестни представители на европейското модерно изкуство и значими български художници, сред които Димитър Казаков-Нерон, Евтим Томов, Зафир Йончев, Жул Паскин, Жорж Папазов, отбелязват от галерията.

Селекцията показва разнообразието на графичните техники, както и индивидуалните художествени езици на авторите. Сред произведенията са „Мечтата“ на Пикасо, „Портрет на Адел Блох-Бауер I“ на Климт, „Изкушението на свети Антоний“ на Дали, „Зодиак“ на Муха и „Синя гола фигура“ на Матис.

Българската част на експозицията обхваща няколко поколения художници. Сред акцентите са творби на Димитър Казаков – Нерон, Евтим Томов, Зафир Йончев, Жул Паскин и Жорж Папазов, както и графични отпечатъци на Румен Скорчев и Светлин Русев, посочват от екипа.

В изложбата са включени и произведения, отпечатани в изключително малък тираж, което според организаторите дава възможност да бъдат видени редки графични отпечатъци, съчетаващи художествена стойност и колекционерски интерес.

Експозицията е част от първия аукцион за българска и европейска графика на „Артмарк". Всичките 234 произведения ще бъдат предложени за продажба на 24 септември от 18:00 ч. в галерия „Артмарк" в София, уточняват от екипа.


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  • 1 Гориил

    1 1 Отговор
    Наричам работата им уклончива живопис и по никакъв начин не я отхвърлям, предпочитам да избягвам да нарушавам добрия си апетит и доброто си душевно здраве.

    14:29 09.09.2026