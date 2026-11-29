Българският артдиректор Пацо Димитров получи първата си номинация за наградите „Грами“. Той е сред кандидатите в категорията „Най-добра обложка на албум“ за работата по God Gotta Afro & Gold Hoops на американската хип-хоп изпълнителка Рапсоди.

Димитров е номиниран заедно с американската артдиректорка Дарин Мишел Гилиам. Имената им са посочени като автори на визуалното оформление на албума, информира БТА.

Албумът на Рапсоди има две номинации

God Gotta Afro & Gold Hoops има номинация и в категорията „Най-добър рап албум“. Сред конкурентите на Рапсоди са DILLIGENCE II на Бъста Раймс и Джей Дила, AM I THE DRAMA? на Карди Би, OCTANE на Дон Толивър, everything is a lot. на Уейл и BULLY - DELUXE на Йе.

В категорията за най-добра обложка са номинирани още екипите, работили по Sad And Beautiful World на Мейвис Стейпълс, This Mirror Weighs a Ton на Интерпол, West End Girl на Лили Алън и What Happened To The Streets? на 21 Савидж.

От Пазарджик до световната музикална сцена

Пацо Димитров е роден и израснал в Пазарджик. Той напуска България на 16 години, а по-късно развива кариера като графичен дизайнер и артдиректор. Работил е по проекти за NBA и Puma, а интересът му към музикалната визуална култура го отвежда и до оформянето на албумни обложки.

В интервю за Idea Generation Димитров разказва за началото на професионалния си път: „Изтеглих Photoshop на шега, защото исках да имам хубав тапет на компютъра си.“ По думите му по-късно среща с дизайнера Върджил Абло го насърчава да публикува работата си в интернет и да търси възможности извън традиционното портфолио.

Първата му работа по музикална обложка е свързана с Джей Коул. Сред по-ранните му проекти са и визуални концепции, които съчетават хип-хоп, баскетбол и ретро естетика.

Церемонията е през февруари 2027 г.

69-ите награди „Грами“ ще бъдат връчени на 7 февруари 2027 г. в Лос Анджелис. Тогава ще стане ясно дали българският артдиректор ще спечели отличието за най-добра обложка на албум.

Българската певица Дара, която кандидатства с песента „Бангаранга“ в четири категории, не получи номинация. Тя беше заявена за „Най-добър нов изпълнител“, „Запис на годината“, „Песен на годината“ и „Най-добро солово изпълнение“.