Доли Партън получи три посмъртни номинации за наградите „Грами“ през 2027 г. Имената на номинираните бяха обявени на 16 ноември, по-малко от три месеца след смъртта на легендарната певица на 80-годишна възраст.

Партън е номинирана два пъти в категорията за най-добро кънтри изпълнение от дует или група. Едната номинация е за песента „Butterfly“ на Zac Brown Band, в която тя участва. Другата е за новата версия на нейния хит от 1977 г. „Light of a Clear Blue Morning“, записана с Майли Сайръс, Лейни Уилсън, Куин Латифа и Реба Макентайър. Официалният списък на Recording Academy посочва петте изпълнители като номинирани заедно.

Третата номинация е в категорията за най-добър аудиозапис на книга, разказ или повествование. Тя е за аудиокнигата на мемоарите на Партън „Star of the Show: My Life on Stage“, издадени през ноември 2025 г. С новите номинации общият брой на номинациите ѝ за „Грами“ достига 58, а спечелените от нея награди са 10.

Новата версия на „Light of a Clear Blue Morning“ излезе през януари 2026 г. Приходите от песента и музикалния видеоклип са предназначени за изследвания на детския рак в детската болница „Монро Карел-младши“ към университета „Вандербилт“ в Нашвил.

„Да бъда номинирана заедно с нея, Лейни Уилсън, Куин Латифа и Реба Макентайър за „Light of a Clear Blue Morning“ е красив начин да бъде почетено нейното огромно сърце“, написа Майли Сайръс.

Майли допълни, че Доли „никога не е правила музика заради признанието“, а за да прави света по-щастлив чрез песните си. Двете са кръстница и кръщелница и са работили заедно по няколко музикални проекта.

69-ите награди „Грами“ ще бъдат връчени на 7 февруари 2027 г. в залата „Крипто.com Арена“ в Лос Анджелис. Победителите ще бъдат определени след финалното гласуване, което ще продължи от 10 декември 2026 г. до 7 януари 2027 г.

Доли Партън почина на 25 август 2026 г. в Нашвил след кратко боледуване от рак, съобщи нейният публицист. Посмъртни номинации за 2027 г. получиха още актьорът Тим Къри за аудиокнигата на мемоарите си и соул изпълнителят Д’Анджело за участието си в песента „This Woman“ на Бъста Раймс и Джей Дила.