Картина на Винсент ван Гог беше продадена за рекордните 190,4 милиона долара на търг на „Сотбис“ в Ню Йорк. „Цъфнали кестени“ достигна най-високата цена, плащана досега на търг за произведение на нидерландския художник.

Творбата, известна с оригиналното си заглавие Châtaigniers en fleurs, се появи за първи път на аукцион. Тя е и втората най-скъпа картина, продавана от „Сотбис“, след портрета на Елизабет Ледерер от Густав Климт, купен преди година за 236,4 милиона долара.

Пейзаж от последните месеци на Ван Гог

Ван Гог рисува „Цъфнали кестени“ през 1890 г., през последните два месеца от живота си. Това става малко след изписването му от психиатричната клиника в Сен Реми. Художникът се установява в Овер-сюр-Уаз, северозападно от Париж, където създава част от най-известните си късни произведения.

Според „Сотбис“ този период е „най-интензивният и изразителен период в творчеството му“. Картината е част от колекция от 12 предимно непоказвани досега творби, в която са включени още произведения на Пол Сезан и Клод Моне.

Споразумение сложи край на спора за произхода

Продажбата беше поставена под въпрос заради историята на картината по време на нацисткия режим. Наследниците на германския издател от еврейски произход Самуел Фишер заявиха, че семейството е било принудено да продаде произведението през 1936 г. заради нацистките преследвания и прогонването им от Берлин.

Семейство Блакиер придобива картината през 1975 г. В навечерието на търга „Сотбис“ съобщи, че е постигнато споразумение между всички законни наследници на Самуел Фишер и семейство Блакиер. Финансовите и останалите условия по него не бяха оповестени.

„В знак на признание за сложната история на тази творба по време на нацисткия режим и на страданията, преживени от семейство Фишер по време на Холокоста, двете семейства са постигнали взаимно удовлетворително споразумение“, заяви „Сотбис“.

Наследниците на Фишер изразиха благодарност за „доверието, честните преговори и сътрудничеството“ със „Сотбис“ и семейство Блакиер. Те посочиха, че споразумението признава страданията на семейството през нацистката епоха и отдава почит на Гизела Берман Фишер.

Внучката на Самуел Фишер дълги години води кампания за връщането на произведения, принадлежали на семейството. Сред тях е картина на Камий Писаро, открадната от нацистите през 1938 г. от семейния дом във Виена. През 2008 г. тя печели съдебно дело за връщането на творбата, а година по-късно тя е продадена на търг за 2,2 милиона долара.