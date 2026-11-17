На екрана той често влиза като човек, който нарушава равновесието – с рязка реплика, необичаен жест или усмивка, зад която се крие нещо непредвидимо. На 17 ноември Дани Де Вито навършва 82 години, а името му продължава да стои едновременно в историята на американската комедия, в авторското кино и в съвременните телевизионни сериали.

Роден е през 1944 г. в Нептюн, Ню Джърси. Пълното му име е Даниел Майкъл Де Вито-младши. Първите му големи стъпки идват на сцената, но пробивът настъпва през 1975 г. с „Полет над кукувиче гнездо“, където играе пациент в психиатрична болница. Филмът печели петте основни награди „Оскар“ и поставя Де Вито на картата на Холивуд.

Луи Де Палма го превръща в звезда

Истинската му телевизионна известност идва с „Такси“. В сериала Де Вито играе Луи Де Палма – груб, властен и комичен диспечер, който превръща малкия екран в своя територия. Ролята му носи награди „Еми“ и „Златен глобус“, а след нея започва поредица от запомнящи се участия в киното.

Де Вито се появява в „Романс за камъка“, „Безмилостни хора“, „Близнаци“, „Войната на семейство Роуз“, „Батман се завръща“ и „Матилда“. Във филма на Тим Бъртън „Батман се завръща“ създава своя версия на Пингвина – гротескна, агресивна и едновременно трагична. В „Матилда“ от 1996 г. той е режисьор, продуцент и изпълнител на ролята на Хари Уормуд.

Актьор, режисьор и продуцент

Зад камерата Де Вито режисира „Хвърли мама от влака“, „Войната на семейство Роуз“ и „Хофа“. Като продуцент участва в създаването на „Пулп фикшън“, „Гатака“, „Човек на Луната“ и „Ерин Брокович“. Така кариерата му постепенно излиза извън рамките на комедийния актьор и се превръща в работа върху цели филмови проекти.

От 2006 г. той е част и от „Винаги е слънчево във Филаделфия“, където играе Франк Рейнолдс. Героят му е един от най-непредвидимите образи в сериала – циничен, безскрупулен и често абсурден. Участието му показва, че Де Вито не разчита само на ролите, с които е станал известен през 80-те и 90-те години.

82 години и нови проекти

През октомври 2026 г. Де Вито получава почетното отличие на фестивала в Ситжес, където представя „Drag“ – черна комедия на ужасите с участието на дъщеря му Луси Де Вито. Предстои да го видим и в четвъртия филм от поредицата „Джуманджи“, планиран за премиера по Коледа. Паралелно с това той подготвя концертно представяне на „Матилда“ с Кралския филхармоничен оркестър в лондонската зала „Роял Албърт Хол“.

„Ако го искаш, тръгни към него. Никога не приемай „не“ за отговор. Една врата се затваря, друга се отваря“, казва Де Вито пред „Ел Паис“.

На 82 той продължава да сменя жанрове, роли и формати. От малкия диспечер в „Такси“ до режисьора на „Матилда“ и Франк Рейнолдс – Дани Де Вито остава разпознаваем не заради един образ, а заради способността си да превръща всеки следващ образ в свой.

Източници: apnews.com, elpais.com, static.rottentomatoes.com