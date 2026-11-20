Когато Джо Уолш се появява на сцената с Eagles, групата вече има собствено звучене. Той обаче носи със себе си по-твърд рок подход, опит от James Gang и песни, които вече са го превърнали в разпознаваемо име. На 20 ноември китаристът, певец и автор навършва 79 години.

Уолш е роден през 1947 г. в Уичита, Канзас, с името Джоузеф Фидлър Уолш. Семейството му по-късно живее на няколко места в САЩ, а музиката влиза рано в дома му благодарение на майка му, която свири на пиано. Професионалният му път започва в Охайо, където учи в Университета „Кент“ и свири по барове и малки клубове.

Преди Eagles идват James Gang и „Rocky Mountain Way“

През 1968 г. Уолш става част от James Gang. Групата се превръща в едно от влиятелните рок триа на епохата, а дебютният ѝ албум „Yer’ Album“ излиза през 1969 г. Сред песните, с които той се утвърждава тогава, са „Funk #49“ и „Walk Away“.

След края на James Gang Уолш създава Barnstorm и започва солова кариера. Албумът „The Smoker You Drink, the Player You Get“ от 1973 г. съдържа „Rocky Mountain Way“ — песен, която остава сред неговите най-разпознаваеми записи. По-късно той ще превърне характерния си хумор и самоирония в основа на „Life’s Been Good“.

Китаристът зад „Хотел Калифорния“

През 1975 г. Уолш се присъединява към Eagles, заменяйки Бърни Лийдън. Първият албум на групата с него е „Хотел Калифорния“, издаден през 1976 г. Той участва и в песента „Животът по бързата лента“, а характерният му китарен стил променя баланса между кънтри рок и по-твърдия звук на групата.

„Не можех да бъда по-благословен, защото това беше страхотна група със страхотни певци, на които можех да акомпанирам и да пея хармонии“, казва Уолш пред „Форбс“ за присъединяването си към Eagles. Той описва състава като „група братя“ и посочва, че работата с останалите музиканти е повлияла и на собственото му писане.

Успоредно с работата си в Eagles той продължава да записва самостоятелно. „Life’s Been Good“ е включена в албума „But Seriously, Folks...“ от 1978 г. Песента се превръща в сатиричен портрет на живота на рок звездите и остава една от емблемите на соловия му репертоар.

Признание и шест десетилетия на сцена

Eagles са приети в Залата на славата на рокендрола през 1998 г. Сред имената в състава е и Джо Уолш. През 2012 г. той издава „Analog Man“ — първия си солов албум от две десетилетия, продуциран с участието на Джеф Лин.

Китаристът остава активен и извън студиото. Той е почетен доктор на Университета „Кент“ и на музикалния колеж „Бъркли“, а чрез VetsAid подкрепя благотворителни инициативи за американски ветерани. Така рожденият му ден отбелязва не само кариерата му в Eagles, но и пътя на музикант, който успява да съчетае рок история, солови хитове и собствен, веднага разпознаваем почерк.

Източници: apnews.com, forbes.com, berklee.edu