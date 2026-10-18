100 години от рождението на Чък Бери

Когато Чък Бери излизаше на сцената с китарата си, той не просто изпълняваше песни. Наведеното тяло, свитите колене и движението, останало известно като „патешката походка“, превръщаха изпълнението в образ на новата музика. На 18 октомври 2026 г. музикантът щеше да навърши 100 години.

Чарлз Едуард Андерсън Бери е роден през 1926 г. в Сейнт Луис, Мисури. Пее в църковен хор, учи се да свири на китара и започва да изпълнява блус, кънтри и ритъм енд блус в местни клубове. През 1955 г. се среща с Мъди Уотърс, който го насочва към звукозаписната компания Chess Records. Там Бери записва „Мейбълийн“ – песен, която съчетава кънтри мелодика, блус и ускорен ритъм и се превръща в неговия първи голям хит.

Песните, които написаха правилата

В следващите години Бери създава поредица от композиции, превърнали се в основа на рокендрола. „Рол Овър Бетовен“, „Рокендрол музика“, „Суийт Литъл Сикстийн“, „Ноу Партикюлър Плейс ту Гоу“ и „Ю Невър Кен Тел“ разказват за тийнейджъри, автомобили, танци, училище и свободата да избираш сам посоката си.

„Джони Би Гуд“, записана през 1958 г., е сред най-разпознаваемите му песни. Историята за млад китарист от провинцията, който мечтае да стане музикант, се превръща в един от първите големи рок разкази за пътя към сцената. През 1977 г. записът е включен в златната плоча на „Вояджър“ – послание на НАСА, изпратено с космическите апарати извън пределите на Слънчевата система. „Джони Би Гуд“ е единствената рокендрол песен в музикалната селекция на плочата.

Влиянието на Бери се простира далеч отвъд американските класации. Бийтълс, „Ролинг Стоунс“, „Бийч Бойс“ и редица други групи заимстват от неговите рифове, текстове и сценично поведение. Джон Ленън го обобщава с думите: „Ако се опитате да дадете друго име на рокендрола, може да го наречете Чък Бери.“

Признанието и наследството

През 1986 г. Чък Бери е сред първите музиканти, въведени в Залата на славата на рокендрола. Кийт Ричардс, който го въвежда, казва: „Откраднах всеки риф, който някога е изсвирил.“ Бери получава и награда „Грами“ за цялостно творчество, както и отличие от Kennedy Center Honors.

Чък Бери умира на 18 март 2017 г. на 90 години, но продължава да присъства в музиката, киното и езика на рок сцената. Неговите песни са изпълнявани от поколения музиканти, а „Джони Би Гуд“ вече повече от четири десетилетия пътува в космоса.

Стогодишнината от рождението му е отбелязана с програмата CHUCK100, организирана от семейството на Бери и Isalee Music. В родния му Сейнт Луис на 22 октомври е насрочен концерт с участието на различни музиканти, който ще бъде заснет за документален филм за живота и влиянието му.

Източници: inquirer.com, pbs.org, time.com