Картина на Василий Кандински беше продадена за 85,78 милиона долара на търг на Christie’s в Ню Йорк, поставяйки нов аукционен рекорд за художника. Цената на „Betonte Ecken“ беше 74 милиона долара, а останалата сума е формирана от таксите за купувача. Произведението беше сред водещите лотове на вечерната продажба на изкуство от XX век.

„Betonte Ecken“ е рисувана през 1922–1923 г. в периода, когато Кандински преподава в Баухаус. Маслената живопис върху платно е с размери 130 на 130 сантиметра. Предварителната ѝ оценка беше между 60 и 80 милиона долара. Предишният рекорд за Кандински беше 44,8 милиона долара за „Murnau mit Kirche II“, продадена през 2023 г. от Sotheby’s.

Картината има връзка и с историята на музея „Гугенхайм“, чиято колекция е включвала произведението. Преди продажбата Christie’s я представяше като работа от ключовия период на художника, повлиян от идеята за единство между цвят, форма, музика и движение.

Мексико поиска документи за картина на Кало

В същата вечерна продажба Christie’s трябваше да предложи „Конгрес на народите за мир“ на Фрида Кало. Картината от 1952 г. беше оценена между 2,5 и 3,5 милиона долара, но бе оттеглена след намесата на мексиканските власти.

Националният институт за изящни изкуства и литература на Мексико поиска от Christie’s пълна информация за произхода и собствеността на творбата. Искането е основано на член 26 от мексиканския закон за археологическите, художествените и историческите паметници, както и на статута на произведенията на Кало като художествени паметници.

INBAL посочва, че Фрида Кало е дарила картината на Конгреса на мира и че тя е напуснала Мексико повече от три десетилетия преди декрета от 1984 г., който обявява творчеството ѝ за защитено художествено наследство. Според института продажбата на такива произведения не е забранена, но окончателният им износ от Мексико е ограничен.

Произходът на картината обаче остава предмет на спор. Колективът „Да защитим колекцията Гелман“ твърди, че произведението е било включено в инвентара на Diego Rivera от 1957 г. и е принадлежало към наследството, оставено на мексиканския народ чрез Casa Azul. От друга страна, данните, свързвани с каталозите на Christie’s и Sotheby’s, сочат, че картината е била показана във Виена през 1952 г., върнала се е в Мексико през 1953 г., а след това проследимата ѝ история има празнина до изложба в Испания през 1997 г.

Christie’s потвърди оттеглянето на произведението. „В сътрудничество с продавача решихме временно да оттеглим картината, за да бъдат направени допълнителни проучвания. Надяваме се да я продадем на по-късен етап“, заяви говорител на аукционната къща, цитиран от EFE.

Мексиканските власти продължават да следят случая заедно с фонда, който управлява музеите „Диего Ривера“ и „Фрида Кало“. Засега няма обявена нова дата за продажбата.

Източници: news.artnet.com, efe.com, elpais.com