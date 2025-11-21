Автопортрет на Фрида Кало беше продаден за рекордна за жена-художник цена

Автопортрет на Фрида Кало беше продаден в Sotheby's в Ню Йорк на 20 ноември за рекордната за произведение на жена-художник цена от 54,6 милиона долара , предаде AFP.
Според агенцията, творбата, озаглавена „Сън (Легло)“, създадена през 1940 г., е счупила рекорда, поставен от американската художничка Джорджия О'Кийф. Картината на О'Кийф е продадена за 44,4 милиона долара през 2014 г.
Според предварителните оценки през септември, автопортретът на Кало е бил оценен на 40-60 милиона долара.
Оценка 5 от 3 гласа.
1 някоя
09:21 21.11.2025
2 жена-художник цена от 54,6 милиона долар
Коментиран от #4
09:34 21.11.2025
3 Никога не бих
Смъртта е неизбежна за всяко живо същество, но не я искам преждевременно!
10:31 21.11.2025
4 Др.Тодор Живков 🇧🇬
До коментар #2 от "жена-художник цена от 54,6 милиона долар":Все пак е от определен произход.
А те се поддържат.
Виртуално някой ще "даде" тези новонапечатани пари.
11:31 21.11.2025