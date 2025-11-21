Автопортрет на Фрида Кало беше продаден за рекордна за жена-художник цена

Автопортрет на Фрида Кало беше продаден в Sotheby's в Ню Йорк на 20 ноември за рекордната за произведение на жена-художник цена от 54,6 милиона долара , предаде AFP.

Според агенцията, творбата, озаглавена „Сън (Легло)“, създадена през 1940 г., е счупила рекорда, поставен от американската художничка Джорджия О'Кийф. Картината на О'Кийф е продадена за 44,4 милиона долара през 2014 г.

Според предварителните оценки през септември, автопортретът на Кало е бил оценен на 40-60 милиона долара.