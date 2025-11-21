Новини
Автопортрет на Фрида Кало беше продаден за рекордна за жена-художник цена

Автопортрет на Фрида Кало беше продаден за рекордна за жена-художник цена

21 Ноември, 2025 09:03, обновена 21 Ноември, 2025 09:06 961 4

Sotheby's успя да изтъргува произведението за 54,6 милиона долара

Автопортрет на Фрида Кало беше продаден за рекордна за жена-художник цена - 1
Снимка: YouTube
Автопортрет на Фрида Кало беше продаден в Sotheby's в Ню Йорк на 20 ноември за рекордната за произведение на жена-художник цена от 54,6 милиона долара , предаде AFP.

Според агенцията, творбата, озаглавена „Сън (Легло)“, създадена през 1940 г., е счупила рекорда, поставен от американската художничка Джорджия О'Кийф. Картината на О'Кийф е продадена за 44,4 милиона долара през 2014 г.

Според предварителните оценки през септември, автопортретът на Кало е бил оценен на 40-60 милиона долара.


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 някоя

    2 2 Отговор
    Луди хора. Да похарчиш 54,6 милиона долара за тая грозотия - не го разбирам. Има къде по-смислени неща, които да направиш през своя жизнен път. По-добре да помогне на болни деца, на хора с увреждания. Това е нещо което не зависи от самите тях, а често нямат финансови средства да се лекуват и дори да живеят нормално.

    09:21 21.11.2025

  • 2 жена-художник цена от 54,6 милиона долар

    3 1 Отговор
    все още има богати наивници

    Коментиран от #4

    09:34 21.11.2025

  • 3 Никога не бих

    1 1 Отговор
    Закачила тази или подобна картина.
    Смъртта е неизбежна за всяко живо същество, но не я искам преждевременно!

    10:31 21.11.2025

  • 4 Др.Тодор Живков 🇧🇬

    0 1 Отговор

    До коментар #2 от "жена-художник цена от 54,6 милиона долар":

    Все пак е от определен произход.

    А те се поддържат.

    Виртуално някой ще "даде" тези новонапечатани пари.

    11:31 21.11.2025