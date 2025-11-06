Очаква се автопортрет на Фрида Кало да бъде продаден за 60 милиона долара

Рядко произведение на мексиканската художничка Фрида Кало ще бъде предложено на търг от аукционната къща Сотбис в Ню Йорк и се очаква да достигне цена между 40 и 60 милиона долара – потенциално нов рекорд за творба на жена художник, съобщава Associated Press.

Картината, озаглавена El sueño (La cama) („Сънят“, „Леглото“), ще бъде предложена на 20 ноември като част от специалния търг на Сотбис, посветен на сюрреалистичното изкуство. Ако прогнозите се потвърдят, произведението може да надмине досегашния рекорд от 44,4 милиона долара, платени през 2014 г. за Jimson Weed / White Flower No.1 на Джорджия О’Кийф.

Най-високата цена, постигната досега за творба на Фрида Кало, е 34,9 милиона долара – за картината Diego y yo („Диего и аз“), продадена през 2021 г. Тогава произведението изпревари на търг рекордите на съпруга ѝ Диего Ривера, превръщайки Фрида Кало в най-скъпоплатената латиноамериканска художничка. Според източници от арт пазара обаче някои нейни произведения са сменяли частни собственици за още по-високи суми.

„El sueño (La cama) е сред най-значимите творби на Кало и едно от малкото, което не принадлежи на музейна колекция в Мексико,“ коментира Джулиан Доус, директор на американското подразделение на Сотбис.

Създадена през 1940 г., картината изобразява художничката, лежаща в легло с балдахин, обвита в зелени лози, над което виси скелет с прикрепен динамит и букет цветя в ръка. Композицията е наситена със символика, характерна за стила на Кало, и често се интерпретира като алегоричен автопортрет, отразяващ страданието и физическите болки, които бележат живота ѝ след тежка катастрофа на 18-годишна възраст.

Фрида Кало започва да рисува, докато се възстановява от множество операции след инцидента, и до смъртта си през 1954 г. остава прикована в гипсови корсети. Нейните автопортрети, изпълнени с лична болка, страст и политическа символика, я превръщат в една от най-влиятелните фигури в модерното изкуство на XX век.

„Това е психологически автопортрет, създаден в периода, когато Кало е в разцвета на творческите си сили,“ казва Доус. „Между края на 30-те и началото на 40-те тя преживява бурни лични събития с Диего Ривера и влошено здраве, но именно тогава създава най-силните си произведения.“

Картината е била изложена публично за последен път в края на 90-те години и сега ще бъде централна част в търга, който включва над 100 сюрреалистични творби от автори като Салвадор Дали, Рене Магрит, Макс Ернст и Доротея Танинг. Произведенията са част от частна колекция, чието притежание остава неразкрито.

Интересът към сюрреализма бележи сериозен ръст през последното десетилетие. По данни на Сотбис, делът на този жанр в световния арт пазар се е увеличил от 9,3% през 2018 г. на 16,8% през 2024 г. През миналата година картината Империя на светлината на Рене Магрит бе продадена за 121,2 милиона долара — рекорд за сюрреалистично произведение.

Макар самата Кало да отрича да е сюрреалистка, Андре Бретон — създателят на „Манифеста на сюрреализма“ — я описва като „инстинктивен сюрреалист“. „Използването на символи от отвъдното и подсъзнателното я поставя в сърцето на това движение,“ коментира Доус.

Преди търга в Ню Йорк El sueño (La cama) ще бъде изложена в няколко световни столици — Лондон, Абу Даби, Дубай, Хонконг и Париж — като част от международното турне на Сотбис, предизвикващо вече сериозен интерес от колекционери и музеи по света.