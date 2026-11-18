В продължение на десетилетия Холивуд беше безспорният център на световната филмова индустрия. Американските студиа определяха тенденциите, създаваха най-популярните герои и франчайзи и диктуваха правилата на глобалния развлекателен бизнес. От „Междузвездни войни“ и Marvel до „Аватар“ и „Бързи и яростни“ – американското кино се превърна в своеобразен универсален език за милиарди зрители.

Днес обаче тази доминация е изправена пред сериозно предизвикателство. И то идва от Китай.

Азиатската държава постепенно изгражда собствена филмова екосистема, която вече не зависи от американските студиа, техните франчайзи или международните им дистрибуторски мрежи. Китай не просто произвежда повече филми. Той започва да създава продукции, способни да конкурират най-големите холивудски блокбастъри по мащаб, зрителски интерес и приходи.

„Нечжа 2“ – филмът, който промени представите за китайското кино

Един от най-категоричните примери за тази промяна е анимационният филм „Нечжа 2“ (Ne Zha 2).

Продукцията се превърна в глобален касов феномен, като до края на юни 2025 г. приходите ѝ достигнаха приблизително 1,99 млрд. долара. Така филмът постави исторически рекорд за анимационно заглавие.

Особено впечатляващ е фактът, че огромната част от тези приходи бяха реализирани в Китай. По данни на Reuters над 99% от първоначалните касови постъпления са дошли от китайския пазар.

Това е изключително важен сигнал за Холивуд.

В продължение на години американските студиа разчитаха на международния пазар, за да възстановяват огромните бюджети за своите продукции. Китай обаче показа, че един филм може да се превърне в мегахит, без да зависи от американската публика.

С други думи, Китай вече разполага с вътрешен пазар, достатъчно голям, за да превърне местна продукция в един от най-големите филмови успехи в историята.

Защо Китай има стратегическо предимство?

Китайската филмова индустрия разполага с няколко сериозни предимства.

На първо място е огромната вътрешна аудитория. Страната има население от над милиард души и развита мрежа от киносалони. Това създава възможност за реализиране на значителни приходи още преди дадена продукция да е достигнала до международните пазари.

На второ място е развитието на собствена технологична инфраструктура. Китайските компании инвестират в анимация, компютърна графика, визуални ефекти и дигитално производство.

На трето място е културната идентичност. Китайските продуценти все по-често използват собствената си митология, история и литературно наследство, вместо да се опитват да копират американския модел.

Именно това се оказва особено успешно при продукции като „Нечжа 2“ и научнофантастичната поредица „Скитащата Земя“ (The Wandering Earth).

Китай започва да изгражда собствени филмови вселени, собствени герои и собствена публика.

Холивуд има проблем, който не се изчерпва с китайската конкуренция

В същото време американската филмова индустрия преминава през период на сериозни структурни предизвикателства.

Големите студиа все по-често залагат на продължения, римейкове и добре познати франчайзи. Вместо да рискуват с нови идеи, те предпочитат да инвестират в продукции, които вече имат изградена публика.

Този подход невинаги работи.

Производствените бюджети на блокбъстърите продължават да бъдат изключително високи, а неуспехът на една голяма продукция може да доведе до сериозни финансови загуби.

Допълнителен проблем е промяната в потребителските навици. Все повече зрители прекарват времето си в стрийминг платформи, социални мрежи и онлайн видеосъдържание.

В резултат традиционният модел, при който голямо студио инвестира стотици милиони долари в един филм и очаква световен касов успех, става все по-рисков.

Изкуственият интелект може да промени правилата на играта

Към всичко това трябва да добавим и бързото развитие на изкуствения интелект.

Новите технологии вече позволяват ускоряване на редица процеси в киното – от създаването на визуални ефекти и анимация до изграждането на дигитални декори и обработката на изображения.

Това може да промени икономиката на филмовото производство.

Досега огромният бюджет беше едно от най-сериозните конкурентни предимства на големите холивудски студиа. Ако технологиите позволят постигането на сходно визуално качество с по-малко средства, това ще отвори възможности за нови играчи.

Китай, който инвестира сериозно в изкуствен интелект и дигитални технологии, има потенциал да се възползва от тази трансформация.

Разбира се, технологиите сами по себе си не създават добри филми. Сюжетът, режисурата и актьорската игра остават решаващи. Но по отношение на производствените възможности предимствата могат да се променят много бързо.

В Хендян, китайския град, известен като „китайския Холивуд“, опашката пред студиата все още започва рано сутрин. Около 10 000 статисти търсят работа всеки ден, но приблизително 800 успяват да получат ангажимент. Зад декорите обаче се случва промяна, която не се вижда на снимките – все повече лица, движения и цели сцени се създават от изкуствен интелект.

Точно тази промяна стои зад твърдението, че Китай „убива“ Холивуд. Формулировката е сензационна, но зад нея има реален процес: китайските компании вече са сред лидерите в генеративното видео, а техните инструменти започват да се използват от продуценти и режисьори в Съединените щати.

Кратките продукции превърнаха AI в индустрия

В Китай бумът започва с микродрамите – кратки истории, обикновено с продължителност от една-две минути, предназначени за гледане на телефон. Те се произвеждат бързо, изискват по-малки екипи и не разчитат на скъпи декори или дълги снимачни периоди.

През първото тримесечие на 2026 г. са създадени 128 000 китайски микродрами, като над 95% от тях са направени с помощта на изкуствен интелект. Технологията съкращава разходите и позволява на студиата да тестват огромен брой сюжети, герои и визуални стилове за кратко време.

Това променя и пазара на труда. В Хендян броят на кратките видеопродукции е намалял поне наполовина за година, а актьорът Чън Илонг оценява, че много негови колеги са загубили над 60% от ангажиментите си.

Актьорското лице вече може да бъде лицензирано

Чън Илонг, който има две десетилетия опит във филмови и телевизионни продукции, е подписал договор за използване на лицето му от китайско студио. Той записва не реплики и сцени в традиционния смисъл, а лицеви изражения – неутрален поглед, гняв и изненада. След това тези данни се използват за създаването на дигитален аватар.

„Ако не можеш да го победиш, присъедини се към него“, казва Чън Илонг.

Случаят показва как може да изглежда бъдещият договор между актьор и студио. Вместо да бъде нает за конкретен филм, изпълнителят може да лицензира лицето си за множество виртуални роли. Това създава нов източник на доходи, но поставя и въпроси за контрола върху образа, авторските права и границата между изпълнителя и неговия дигитален двойник.

Китайските модели вече гледат към Лос Анджелис

ByteDance развива Seedance, Kuaishou предлага Kling, Alibaba работи по HappyHorse, а ShengShu Technology стои зад Vidu. Тези платформи се конкурират с американски разработки и привличат независими режисьори с по-ниски цени и все по-убедителни изображения.

Seedance беше представен пред филмови професионалисти в Санта Моника, а вирусно AI видео с Брад Пит и Том Круз показа колко трудно става да се различи истинската сцена от компютърно създадената. Интересът към подобни инструменти расте, въпреки че големите студиа остават предпазливи заради риска от нарушения на авторски права и използване на лица без съгласие.

Професорът от Калифорнийския университет в Лос Анджелис Майкъл Бери определя случващото се в Китай като възможен модел за бъдещето на Холивуд. Китай не е унищожил американското кино, но вече променя състезанието: филмът може да започне не със снимачна площадка и стотици служители, а с текстова команда, дигитално лице и компютър, който създава цял свят за минути.

Не само Китай: световната културна карта се пренарежда

Китай не е единствената държава, която поставя под въпрос американското културно господство.

Южна Корея вече доказа, че може да създава международни хитове в киното, телевизията и музиката. Японската анимация има огромна световна аудитория. Европейските продукции също намират нови възможности за разпространение чрез стрийминг платформите.

Разликата е, че Китай разполага с мащаб, финансови ресурси и вътрешен пазар, които му позволяват да изгради цялостна алтернатива на американската филмова система.

Това вече не е просто културна конкуренция. Става дума за икономическо влияние, технологично лидерство и способност да се определят глобалните тенденции в развлекателната индустрия.

Холивуд няма да изчезне, но монополът му е поставен под въпрос

Да се твърди, че Китай вече е унищожил Холивуд, би било преувеличение. Американските студиа продължават да разполагат с огромни финансови ресурси, международни дистрибуторски мрежи и едни от най-разпознаваемите филмови марки в света.

Но нещо съществено се промени.

За първи път от десетилетия насам се появява конкурент, който може да постигне исторически търговски успех, без да следва холивудския модел и без да разчита на американския пазар.

Китай не просто иска да бъде част от световната филмова индустрия. Той изгражда собствена система, която може да промени начина, по който се произвеждат, финансират и разпространяват филмите.

Бъдещето на киното вероятно няма да принадлежи само на Лос Анджелис. Все по-голяма роля ще имат Пекин, Шанхай, Сеул и Токио.

А най-интересното е, че тази промяна може би тепърва започва.

Източници: latimes.com, japantimes.co.jp