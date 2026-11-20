Бо Дерек навършва 70 години на 20 ноември 2026 г., но продължава да разчита на прост режим, а не на строги тренировки или козметични процедури. Актрисата свързва добрата си форма със здравословното хранене, плуването и постоянната активност в ежедневието.

Дерек става световноизвестна с ролята си във филма „10“ от 1979 г. Образът ѝ във филма я превръща в секссимвол, а появата ѝ по бански води до един от най-продаваните плакати с актрисата. Следват участия в „Тарзан, маймунският човек“ през 1981 г. и „Болеро“ през 1984 г.

Плуване вместо фитнес

В интервю за Women Fitness Дерек разказва, че плува около три пъти седмично, но не се определя като човек, който обича тренировките. „Мразя упражненията и съм доста добра в това да си намирам извинения да не ги правя“, казва тя.

Актрисата предпочита движенията, които са част от обичайния ден. Сред тях са ходенето пеша, грижите за кучетата и конете, градинарството, пазаруването и домакинската работа. „Животът около ранчото те поддържа във форма. Почистването на къщата също може да бъде добра тренировка“, обяснява Дерек.

Този подход е свързан с понятието NEAT — енергията, която човек изразходва при ежедневни дейности, различни от планираните упражнения. За Дерек това означава да остане активна, без да прекарва време във фитнес зала.

Хранене и грижа за кожата

Денят на актрисата започва рано, за да нахрани животните в ранчото си край Санта Барбара. Закуската не е любимото ѝ хранене и обикновено включва овесени ядки, варени яйца или датски палачинки.

На обяд Дерек набляга на растителни продукти и набавя белтъчини от ядки, зърнени и бобови храни. Вечерята е домашно приготвена, а за десерт тя си позволява парче черен шоколад, когато ѝ се прииска нещо сладко.

Дерек не е избирала пластична хирургия. Въпреки че признава, че годините на сърфиране и плаване са оставили следи от слънчево увреждане по кожата ѝ, тя казва, че не желае лифтинг. Вместо това използва слънцезащитен продукт, върху който добавя малко фон дьо тен.

„От едната страна получавам признание, че не съм си правила лифтинг, а от другата чувам: „Боже мой, защо не направи нещо?“, разказва актрисата. По думите ѝ най-добрият начин да не се фиксира върху очакванията към външността е да има работа, интереси и активен живот.

Животът с Джон Корбет

Бо Дерек и Джон Корбет са заедно от 2002 г. Двамата сключват брак тайно през 2020 г., а новината е съобщена публично едва по-късно. Корбет обяснява, че след две десетилетия заедно са решили да се оженят, за да имат поне един хубав спомен от 2020 г.

Преди връзката си с Корбет Дерек е омъжена за актьора и режисьор Джон Дерек, който умира от сърдечна недостатъчност през 1998 г. След загубата му тя не е очаквала отново да намери любовта. Днес определя отношенията си с Корбет като връзка, основана на привличане, близост и чувство за хумор.

Източници: dailymail.com, womenfitness.net