„НЕ ПРОСТО ДА ОЦЕЛЯВАШ, А ДА ПРОЦЪФТЯВАШ!“

НЕВРОАТЛЕТИКА

Система за здраве и кондиция. Изкуството да реализираш потенциала си.

Човешкият капацитет може да се изгражда, а здравето трябва да се пази. И това е спешно. Да, но как?

Помисли си какво искаш да можеш да правиш през последното десетилетие от живота си – да танцуваш, да пътуваш, да играеш с внучето си, да се грижиш за себе си и за хората, които обичаш? Здравето е капацитет – способност да се движиш, да мислиш, да се възстановяваш, да се радваш на слънцето и да оставаш самостоятелен. То не се изчерпва с липсата на диагноза.

Именно тази идея стои в основата на „Невроатлетика“ – новаторска система за здраве и кондиция, насочена към изграждане на функционална независимост, физически резерв и способности, които да съхраним възможно най-дълго. Тя предлага нова мисловна оптика към човека – като жива, съгласувана цялост, която се променя от онова, което повтаряме, избираме и обичаме.

Съвременната медицина може да прави чудеса. Тя лекува заболявания, овладява усложнения, спасява животи. Превенцията ни учи да намаляваме риска, но има и друг въпрос. Какво можем да изграждаме активно? Защото животът прилича на градина и едно е да премахваш плевели и вредители, за да запазиш растенията, но съвсем друго е активно да засаждаш божури, макове, зюмбюли и лалета, да се грижиш за светлината, водата и почвата, докато всичко в градината разцъфне. Първото е защита, второто – съзидание. И двете са необходими, но само едното не е достатъчно за разцвет. Това е мисловната оптика на „Невроатлетика“ – от редукция на риска към изграждане на капацитет и активно развитие на човешките дарби. Невроатлетиката е изкуството да процъфтяваш и да живееш с цялата сила на ума и тялото си. А не само да оцеляваш. Това с красивият път от „издържах“ към „разцъфнах“.

Пиша тази книга с отговорността на лекар, майка, журналист и човек, влюбен в спорта. Същата мотивация споделя и проф. Юлиан Карабиберов, посветил живота си на кондиционната подготовка на поколения елитни спортисти. В двата тома вложихме много наука, душа и практика – моето клинично мислене като лекар невролог и научната основа на дисертационния ми труд, заедно с безценния опит на проф. Карабиберов.

Върху хиляда страници изградихме интегрална авторска българска система, която поставя в обща научно-практическа архитектура нервната и мускулната тъкан. Десетте стълба на човешкия потенциал обхващат нервната система, емоциите, когницията, съдовото здраве, съня, енергията, възстановяването, метаболитната среда, корема и мускулното здраве. В сърцевината на тренировъчната методика на проф. Карабиберов стоят пет модула - превантивно-стабилизационен, силов, атлетически, функционален и възстановителен.

Книгата стъпва върху 311 уникални библиографски източника - рецензирани публикации, систематични обзори и метаанализи, клинични проучвания и официални препоръки на Световната здравна организация и Американския колеж по спортна медицина. Научното знание се превръща в практически протоколи за нервната система, съдовото здраве, съня, енергията, метаболитната среда, мускулната сила, кондицията и възстановяването. Системата е вдъхновена от природата и закономерностите на живите системи.

Сред тях е и авангардният модул „Неврокодове“ - как да сърфираш върху мозъчните честоти алфа, бета, тета и гама и да се потапяш в състояния на фокус, покой, творческа мисъл и дълбоко съсредоточие. А специалният протокол, вдъхновен от черната пантера, изследва как да развиваме гъвкавост, експлозивност и прецизност - да съхраняваме енергията си и да я освобождаваме в точния момент. Събуди суперпантерата в себе си!

В книгата има много и реални човешки истории - различни по своите изпитания и мащаб. Те не отменят научните закономерности, но ни напомнят колко непълно познаваме индивидуалните граници на човешките възможности.

Снимка: КНИГОМАНИЯ

Ние, авторите на тази книга, сме на тази земя повече от половин век. Винаги сме обичали тренировките и дисциплината. Кондицията ни е изграждана с наука и търпение, през опит, грешки и усилия, с постоянство и готовност за себенадмогване. Ето защо много преди да напишем тази книга, аз я изтанцувах.

Няма биохак за тренировките. Има постоянство в дългата игра. Не всеки ще стане олимпийски шампион, но всеки може да развива своя капацитет, независимо от възрастта, килограмите, изходната точка или ограниченията, с които живее. Тук се ражда нов човешки архетип - невроатлетът. Не непременно шампион, а човек, който до края на дните си тренира способността да управлява и развива себе си - мозъка, тялото, енергията, вниманието и посоката на живота си. Книгите имат последна страница, но идентичността няма.

И в крайна сметка може би всичките пътища на човешко развитие ни връщат към онази детска мечта - да сме цялостни, пълни с енергия, да скачаме, да тичаме, да цопваме в локви и да продължаваме напред с безпределната вяра, че всичко е възможно. И невроатлетът прави точно това всеки ден - завръща се при детето в себе си, което още тича към живота с разтворени обятия. Доброта. И възторг.

Неделя Щонова, Юлиан Карабиберов

За авторите:

Д-р Неделя Щонова, PhD, е лекар-специалист невролог, журналист, мотивационен лектор и предприемач. Тя е създател на научнобазираната здравна журналистика в България, насърчава здравословните избори, вдъхновява изграждането на проактивна здравна култура и вече 26 години създава телевизионни формати, които правят медицината разбираема за широката публика.

Защитава дисертационен труд в Медицинския университет - София и специализира във Weill Cornell Medical College, Ню Йорк. Автор е на бестселъра „Хвърчило към рая“.

Носител е на наградата „Златно перо“ на Съюза на българските журналисти и на редица български и международни професионални отличия. Удостоена е с приза „Чудотворният просветител“ в категория „Будител на годината за здраве и духовност“.

През 2010 г. в Стокхолм авторският ѝ филм „Изкушението“ печели международната награда Media Prize в конкуренция с участници от 22 държави и е отличен като №1 в света сред телевизионните предавания, посветени на захарния диабет.

Forbes България два пъти я включва в Топ 70 на най-влиятелните български знаменитости. Изданието я определя като „визионер с кауза“ и описва професионалния ѝ път като съчетание от медицина, наука, човечност, медии, изкуство, спорт и предприемачество.

През 2024 г. заедно с Атанас Месечков печели Dancing Stars Bulgaria. Пише, свири на пиано, композира, пее, танцува, играе тенис и кара ски. Омъжена е и има дъщеря Лилия Сафира.

Нейното кредо е: „Да даряваш знание и вдъхновение означава да обичаш. Бъди творец.“

Проф. Юлиян Карабиберов, доктор, е професор в катедра „Лека атлетика“ на Националната спортна академия „Васил Левски“ и директор на Професионалния колеж по спорт „Био Фит“.

Личен кондиционен треньор е на 30 елитни спортисти, сред които Мария Гроздева, Ирина Константинова, Матей Казийски, Андрей Жеков, Боян Йорданов, братя Братоеви, Страшимира Филипова, Владимир Зографски и Радо Янков.

Подготвя националния отбор по баскетбол за Европейското първенство в Загреб през 1989–1990 г., където заема седмо място. Кондиционен треньор е на мъжкия национален отбор по волейбол за Олимпийските игри в Пекин през 2008 г., където отборът е пети и четвърти в световната ранглиста. През 2015 г. подготвя отбора, спечелил второ място на Евроолимпийските игри в Баку, а през 2018 г. – женския национален тим.

Работи в четири лекоатлетически клуба в Дания, сред които първодивизионните SPARTA и FIF в Копенхаген, и е помощник на националния треньор Хенрик Ларсен.

От 1998 г. е представител за Европа и основен лектор на американската школа за персонални треньори C.O.R.F.I.T. и лектор към Северноамериканската фитнес академия.

През 2010 г. основава колежа „Био Фит“, завършва авторската система JK Fit Motion и изгражда спортно-тренировъчен център за практическото ѝ приложение. От 2010 до 2024 г. е консултант на волейболни клубове в Тренто, Модена и Верона.

Притежава три патента. Печели 18 пъти първа награда в конкурси за „Красиво и хармонично тяло“ и пробягва маратон от 42 195 км. Семеен е, баща на две деца.

Снимка: КНИГОМАНИЯ

Отзиви за „Невроатлетика“

„Това е изключително оригинална и полезна книга, зад която стои колосално количество труд. Като физиолог и специалист по спортна медицина ценя особено много начина, по който авторите свързват научното познание за човешкия организъм с практически приложима система за развитие на неговите възможности.

Особено ценен е интегралният подход - разглеждането на нервната система, мускулите, метаболизма и възстановяването като взаимосвързани механизми, чрез които организмът изгражда функционален резерв и съхранява работоспособността си във времето. Книгата превръща сложната физиология в знание, което човек може да използва цял живот. Този труд е богатство за българската нация. Това е книга, достойна не само за прочитане, но и за многократно препрочитане.“

Проф. д-р Николай Бояджиев, дм

Физиолог и специалист по спортна медицина. Дългогодишен ръководител на Катедрата по физиология и бивш декан на Медицинския факултет на МУ - Пловдив. Председател на Управителния съвет на Научноизследователския институт към МУ - Пловдив. Научен консултант и рецензент на „Невроатлетика“.

“Човек може много повече, отколкото предполага. 224 килограма са моята тежест. Но всеки има своите 224 килограма. Вярвам, че границите ни са много по-далеч, отколкото мислим - стига всеки ден да тренираме себе си за мига, в който ще трябва да ги преминем. Защото най-голямата сила не е в мускулите. Тя е в човека, когото изграждаш всеки ден преди решаващия момент. Истинският невроатлет прави точно това. И тази книга е ценна именно заради това.”

Карлос Насар

Олимпийски шампион по вдигане на тежести, трикратен световен и четирикратен европейски шампион.

Няма пълноценно здраве без здрав мозък, но здравето на мозъка днес е застрашено от нарастващите криви на инсулт, исхемична болест на сърцето и деменция.

С тези думи беше открит Световният конгрес по неврология миналата година. Това изявление на президента на Световната федерация по неврология подчертава необходимостта от обединени усилия.

Да съхраним физическата си жизненост, яснотата на мисълта и умствения капацитет с напредването на възрастта е комплексна задача. Тя изисква грижа в повече от едно направление. В този смисъл “Невроатлетика“ е много ценна книга - предлага мултимодален подход и по оригинален начин събира разнообразни научно обосновани пътища към мозъчно дълголетие.

Това е практична система за осъзната грижа. По иновативен начин свързва цялостния поглед към здравето на мозъка и тялото с конкретни насоки за по-съзнателен живот и по-дълго съхраняване на мозъчния потенциал. Книгата е подходяща за всеки, който подхожда отговорно към здравето си и иска възможно най-дълго да съхрани яснотата на мисълта, своята кондиция и умствен капацитет.

Академик Лъчезар Трайков

Невролог, академик на Българската академия на науките, професор и доктор на медицинските науки. Международно признат учен с принос в изследването на болестта на Алцхаймер, деменциите и когнитивните нарушения.

Големият спорт ме научи, че талантът, устремът и физическите качества са само началото. Дългият път изисква да разбираш тялото си, да тренираш ума и духа си и всеки ден да намираш точната мярка между натоварване и възстановяване. „Невроатлетика“ събира това знание и изгражда телесна интелигентност, която превръща физическата кондиция и силата на ума в активно дълголетие. Това е великолепна книга за всеки, който иска да остане в играта - силен, способен, жизнен и устойчив възможно най-дълго.

Матей Казийски

Волейболна легенда, многократен европейски и световен клубен шампион.

Успехът е много повече от парите. Спечелих и загубих милиони, започвах отначало, пътувах по света и изградих успешен бизнес. Но живеех под постоянен стрес, теглото ми надхвърли 170 килограма, а спортът все оставаше за после. Толкова е лесно да успяваш навън и да губиш равновесие отвътре. Затова на тези след мен ще кажа: не печелете света с цената на здравето си. Не преяждайте. Пазете тялото си силно и атлетично. В него ще живеете цял живот.

Български бизнесмен, приятел, който споделяше тези мисли с мен и почина от рак на гърдата, докато пишехме тази книга.

Големият спорт ми е дал много, но и ми е взел немалко. Той изисква огромна отдаденост, понякога те отвежда до границата на възможностите ти и оставя след себе си травми и дълги периоди на възстановяване. Но това е част от цената.

„Невроатлетика“ подхожда от друг ъгъл и поставя един много важен въпрос: как да съхраним себе си, да изградим тяло и нервна система с повече капацитет за живот?

Когато има болки, травми или здравословни проблеми, медицината е важна част от грижата. А „Невроатлетика“ може да подкрепи пътя към възстановяване в сътрудничество с медицинските специалисти.

Днес все по-ясно осъзнавам колко важно е човек да създава резерв и да изгражда способности, които ще му служат през целия живот. Може би най-голямата победа е в това, което успяваш да съхраниш от физиката и психиката си за годините напред. Затова бъди невроатлет. Благодаря на това тъй полезно четиво.“

Димитър Златанов

Легенда на българския и световния волейбол. Първият българин, удостоен с място в Международната волейболна зала на славата. Епохална фигура в историята на спорта, олицетворение на изключително майсторство, дисциплина и шампионски дух.

Моята сила идва от мечтите и любовта ми към семейството. Вярвам, действам, преодолявам, защото духът няма граници, а животът е дар. Аз съм невроатлет. Донорството е живот и затова искам да кажа: предай нататък щафетата на надеждата. Бъди невроатлет.

Богдана Савов – двойно трансплантирана със сърце и черен дроб, носителка на два медала от Европейските игри за трансплантирани в Нидерландия. Следващата ѝ цел е Елбрус. И тя тренира за нея!

Като малък много тичах и гонех слънцето на хоризонта. Беше ме страх да не залезе. И може би затова още понякога тичам след онова дете в мен, което вярваше, че ако бягаш достатъчно бързо, можеш да задържиш залеза.

С времето разбрах, че хоризонтът не е мястото, до което трябва да стигнеш, а посока, която избираш да следваш. И тук се срещат движението и осъзнатостта. Невроатлетиката е именно това - начин да научиш мозъка и тялото си да се движат в една посока. Защото хоризонтът винаги остава пред нас, а истинското изкуство е да продължаваш към светлината, без да изгубиш себе си по пътя.

Васил Горанов

Български художник и исторически живописец, автор на мащабни платна, посветени на историята и героите на България.

„Нямах търпение да прочета „Невроатлетика“, особено след като лично тренирах по системата JN Fit Motion и усетих колко голямо значение има добре изграденият подход към подготовката.

За мен това е едно от най-точните и цялостни ръководства за здравето и кондицията, които съм чела досега. Това, което много ме докосна, е, че в тази книга науката не стои студено на страниците, а е преплетена с истински лични истории, които докосват сърцето и превръщат знанието във вдъхновение.

За мен „Невроатлетика“ е задължително четиво за всеки, който иска да разбира по-добре себе си и да функционира оптимално - още сега. Пригответе си маркерите - в книгата има много ценни неща за подчертаване и спазване.“

Ивет Горанова

Олимпийска шампионка по карате, Токио 2020.