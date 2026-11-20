Георги Господинов ще получи наградата „Жан Моне“ за европейска литература за романа си „Градинарят и смъртта“. Отличието ще бъде връчено на 21 ноември във френския град Коняк, като церемонията е част от 39-ия Европейски културен фестивал.

Книгата е отличена във френския ѝ превод, дело на Мари Врина-Николов. Изданието на френски език е публикувано от „Галимар“. Наградата за 2026 г. е 32-рото издание на европейското литературно отличие.

Писателят и френската литературна традиция

В навечерието на церемонията Георги Господинов разказа пред bTV, че френските литература и философия са изиграли голяма роля за формирането му като писател. Сред авторите, оказали най-силно влияние върху него, той посочва Жорж Перек, Жак Превер, Луи Арагон и Гийом Аполинер.

„Опитът на тези книги е да разбера този свят, който вече не разбирам.“

Господинов определя собствените си книги като радикални по структура и като „лабиринт на разказване“. Според него те са поле за размисъл и опит да бъде намерен смисъл в свят, който става все по-труден за разбиране.

„Градинарят и смъртта“ е книга за загубата и паметта, а френското издание разшири присъствието на романа сред читателите извън България. През септември 2026 г. беше обявено, че именно това произведение печели наградата „Жан Моне“.

Ново отличие след Международния „Букър“

Наградата „Жан Моне“ е поредното голямо международно признание за Георги Господинов. През 2023 г. той получи Международната награда „Букър“ за романа „Времеубежище“ в превод на Анджела Родел. Това беше първият случай, в който български писател спечели отличието.

След церемонията във Франция „Градинарят и смъртта“ ще остане в центъра на вниманието на френската литературна сцена чрез превода на Мари Врина-Николов и изданието на „Галимар“.

Източници: btvnovinite.bg, bta.bg