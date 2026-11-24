В град Коняк, сред програмата на 39-ия Фестивал на европейската литература, Георги Господинов получи наградата „Жан Моне“ за европейска литература. Отличието е за романа му „Градинарят и смъртта“, издаден на френски език от „Галимар“ през август 2025 г. Преводът е на Мари Врина-Николов.

Церемонията се състоя на 21 ноември. През септември беше обявено, че българският писател е избран за лауреат на приза, а връчването ще бъде в рамките на фестивала в Коняк. Новината за отличието беше съобщена от Георги Господинов, а информацията за церемонията беше потвърдена и от български медии.

Господинов беше номиниран заедно с още седем автори от Европа. В краткия списък освен него попаднаха ирландският писател Джоузеф О’Конър и италианският автор Андреа Баяни. Книгата „Градинарят и смъртта“ представя България сред произведенията, разглеждани от журито на френската литературна награда за 2026 г.

Председателят на журито Жерар дьо Кортанз определи романа като „книга на светлината срещу черната дупка на смъртта“.

Наградата „Жан Моне“ за европейска литература се присъжда от 1995 г. Тя отличава европейски автор за произведение, написано или преведено на френски език през предходната година. Призът е придружен от парична премия от 5000 евро и се връчва от департамента Шарант с подкрепата на Cognac Monnet.

През 2025 г. отличието получи френският писател Паскал Киняр. С наградата за 2026 г. Георги Господинов се присъединява към лауреатите на френския приз с книга, която вече има международен читателски път чрез превода на Мари Врина-Николов и изданието на „Галимар“.