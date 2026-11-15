На 15 ноември 1957 г. „Доктор Живаго“ излиза за първи път в Милано

През ноември 1957 г. в Милано излиза романът „Доктор Живаго“ на Борис Пастернак. Книгата е публикувана на италиански език от издателство „Фелтринели“ и става първата пълна публикация на романа в света. Впоследствие различни източници посочват различни конкретни дати през ноември за появата на първото издание, но мястото, годината и издателството са безспорни.

Романът проследява съдбата на лекаря и поета Юрий Живаго на фона на революцията и гражданската война в Русия. Текстът поставя личния живот, любовта и моралния избор в центъра на събитията, които съветската официална литература представя основно през идеологическата рамка на революцията.

Ръкописът напуска Съветския съюз

Пастернак предава ръкописа на италианския издател Джанджакомо Фелтринели, след като съветските литературни среди отказват да публикуват романа. Книгата е изнесена на Запад и издадена въпреки опитите на съветските власти да спрат появата ѝ. След публикацията срещу писателя започва политическа кампания, а романът е обявен за несъвместим с официалната културна линия.

Натискът срещу Пастернак се засилва през 1958 г., когато той получава Нобеловата награда за литература. Нобеловата академия посочва като основание „значимите му постижения както в съвременната лирическа поезия, така и в областта на великата руска епическа традиция“. Така отличието е свързано с цялостното му творчество, а не единствено с „Доктор Живаго“.

Пастернак първоначално приема наградата, но след острата реакция на съветските власти е принуден да се откаже. В телеграма до Шведската академия той пише:

„Като имам предвид значението, което тази награда придоби в обществото, към което принадлежа, трябва да отхвърля това незаслужено отличие.“

Нобеловата церемония за него не се състои, а Пастернак е изключен от Съюза на съветските писатели.

Официалното издание в СССР идва след три десетилетия

В Съветския съюз „Доктор Живаго“ се появява едва през 1988 г. Романът е публикуван на части в литературното списание „Нов свят“ по време на политиката на гласност, свързвана с Михаил Горбачов. Първата цялостна част излиза през януари същата година, а следващите части са подготвени за поредица от броеве.

Борис Пастернак умира през 1960 г., без да види романа си официално публикуван в родината му. „Доктор Живаго“ остава едно от най-известните произведения, превърнали литературната книга в символ на сблъсъка между творческата свобода и държавната цензура.

Източници: bfi.org.uk, theguardian.com, latimes.com