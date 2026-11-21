Георги Господинов получи 32-рата литературна награда „Жан Моне“ за романа си „Градинарят и смъртта“ в превод на Мари Врина-Николов. Отличието беше връчено във френския град Коняк в рамките на Европейския фестивал на литературата.

Българският писател беше сред тримата финалисти, избрани от 11-членно жури. В краткия списък попаднаха още ирландският автор Джоузеф О'Конър и италианският писател Андреа Баяни.

Награда за европейска книга на френски

Наградата „Жан Моне“ се присъжда от 1995 г. на европейски автор за произведение, написано или преведено на френски през предходната година. Паричната стойност на отличието е 5000 евро.

Френското издание на романа „Градинарят и смъртта“ е публикувано от „Галимар“ през август 2025 г. Книгата е преведена от Мари Врина-Николов, която е сред утвърдените преводачи на българска литература на френски език.

Председателят на журито Жерар дьо Кортанз определи романа като „книга на светлината срещу черната дупка на смъртта“.

Отличието е поредното международно признание за Георги Господинов след международния „Букър“, който той спечели през 2023 г. за романа „Времеубежище“ в превод на Анджела Родел.

Източници: bntnews.bg, bta.bg, btvnovinite.bg