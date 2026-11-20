„Маша и Мечокът“ и свързаните с франчайза проекти са натрупали 49,1 млн. гледания в Netflix през първата половина на 2026 г. Общо зрителите са прекарали 133,9 млн. часа с руския анимационен сериал, спин-офите и пълнометражния филм от поредицата. Данните са публикувани в отчета на Netflix за периода от януари до юни.

Основният сериал, представен с пет сезона в отчета, има 40,4 млн. гледания и 126,6 млн. часа гледане. Най-голям интерес е събрал петият сезон с 11,6 млн. гледания. Следват първият сезон с 11 млн., вторият със 7,6 млн., третият с 6,9 млн. и четвъртият с 3,3 млн. гледания.

Netflix изчислява броя гледания чрез общото време за гледане, разделено на продължителността на съответното заглавие.

Към резултата на франчайза се добавят 6,8 млн. гледания на филма „Маша и Медведь. Легенда о 12 месяцах“, който е натрупал 2,6 млн. часа гледане. Първият сезон на „Машины страшилки“ има 1,9 млн. гледания и 4,7 млн. часа пред екрана. Така сериалът и свързаните с него продукции остават сред разпознаваемите детски анимационни заглавия в каталога на платформата.

Netflix разшири правата върху сериала

През юни Netflix придоби правата за осми и девети сезон на „Маша и Мечокът“ и продължи споразумението за първите седем сезона и спин-офите „Сказки Маши“ и „Страшные сказки Маши“. Сделката обхваща повече от 100 държави, сред които САЩ, Канада, Франция, Индия и Япония. За нея съобщи Deadline, а информацията беше потвърдена от РБК.

В новите епизоди Маша за първи път ще се отправи към детска градина. Предвидена е и зимна история със семейство Йети. Точна дата за пускането на двата нови сезона не е посочена в наличната информация.

Сериалът е създаден по мотиви от руска народна приказка и разказва за отношенията между палавото момиче Маша и Мечока. Проектът е преведен на 45 езика. През декември 2018 г. епизодът „Маша плюс каша“ влезе в Книгата на рекордите „Гинес“ като най-гледаното анимационно видео в YouTube, след като надхвърли 3,3 млрд. гледания.

Източници: rbc.ru, about.netflix.com