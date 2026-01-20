Новини
Netflix вдигна залога: Обещава да плати за продажбата на Warner Bros. 83 млрд долара изцяло в брой

Netflix вдигна залога: Обещава да плати за продажбата на Warner Bros. 83 млрд долара изцяло в брой

20 Януари, 2026 17:59

Стрийминг гигантът няма търпение да придобие правата върху Warner Bros. и HBO Max

Netflix вдигна залога: Обещава да плати за продажбата на Warner Bros. 83 млрд долара изцяло в брой - 1
Снимка: Shutterstock
Събина Андреева Събина Андреева Автор във Fakti.bg

Netflix официално се съгласи да плати изцяло в брой за студийните активи на Warner Bros. Discovery, включително Warner Bros. Studios и HBO Max, с цел да неутрализира конкурентната оферта за поглъщане от Paramount Skydance.

Двете компании обявиха, че са изменили окончателното си споразумение така, че придобиването да бъде 100% в кеш на цена от 27,75 долара за акция, при запазена стойност на сделката от 82,7 млрд. долара. По думите им новата структура опростява транзакцията, осигурява по-голяма сигурност за акционерите на WBD и ускорява пътя към гласуване – очаквано до април 2026 г. Warner Bros. Discovery вече е подала предварителни документи до Комисията по ценни книжа и борси на САЩ (SEC), за да подкрепи ускорения график.

Първоначалното споразумение с Netflix, обявено през декември, включваше около 84% плащане в брой, докато Paramount Skydance настоява за изцяло кешова оферта от 30 долара на акция. С новата корекция Netflix елиминира риска стойността за акционерите на WBD да се влияе от колебанията в цената на собствените му акции.

Допълнително Netflix се съгласи да намали с 260 млн. долара нетния дълг, който ще бъде поет от Discovery Global – дружеството с кабелните телевизионни мрежи (включително CNN, TNT, TBS, HGTV и Food Network), което предстои да бъде отделено преди финализиране на сделката. Целта е Discovery Global да има нетен дълг от около 17 млрд. долара към средата на 2026 г.

Сделката беше одобрена единодушно от бордовете на двете компании и остава обект на регулаторни разрешения в САЩ и Европа, както и на одобрение от акционерите на Warner Bros. Discovery. Очакванията са тя да бъде финализирана в рамките на 12–18 месеца от първоначалното подписване.

Ревизираното предложение идва на фона на засилен натиск от страна на Paramount Skydance, която продължава да убеждава акционерите, че нейната оферта е по-изгодна и ще срещне по-малко регулаторни пречки. Warner Bros. Discovery обаче вече е отхвърлила осем последователни предложения от конкурентния консорциум.

По условията на споразумението с Netflix, стрийминг гигантът ще придобие филмовите и телевизионните студия на Warner Bros., HBO и HBO Max, както и гейминг подразделението на групата. Таксите при евентуален провал остават непроменени: ако WBD се откаже, дължи 2,8 млрд. долара на Netflix, а при регулаторно блокиране Netflix ще плати 5,8 млрд. долара компенсация.


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 НАП...КАК ВЪВ БРОЙ?;!!!!!!

    1 0 Отговор
    Десет хил. Е ТАВАНА........ЗА В БРОЙ..... ША СА ГЛОБЯВАМЕ ЯКОООО....

    18:02 20.01.2026

  • 2 Радеф

    0 0 Отговор
    И аз обичам само кеш

    18:09 20.01.2026

  • 3 Гост

    0 0 Отговор
    Netflix къде стигнаха … едно време искаха да се продадат на една компания в САЩ .. отказали им Голяяма грешка

    18:10 20.01.2026