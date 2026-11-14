Кийра Найтли: Харесвам морално сложни героини

Кийра Найтли отново влиза в ролята на шпионката Хелън Уеб във втория сезон на сериала „Черни гълъби“. Актрисата посочи, че я привличат персонажи, които не могат лесно да бъдат определени като добри или лоши, а решенията им често остават морално двусмислени.

„Замислено е да бъде забавно и абсурдно, но същевременно има наистина интересни персонажи, които са морално много сложни“, каза Найтли пред Ройтерс при представянето на сезона в Лондон. По думите ѝ именно съчетанието между хумор и трудни човешки избори е една от силните страни на сериала.

Хелън Уеб продължава двойния си живот

В новите епизоди Хелън остава част от тайната организация „Черни гълъби“, но положението ѝ се усложнява. Съпругът ѝ Уолъс е избран за министър-председател, докато самата тя продължава да крие истинската си самоличност и професия.

Героинята се събира отново със стария си съюзник Сам Йънг, изигран от Бен Уишоу. Двамата се оказват въвлечени в опасна мисия, свързана със заговор срещу ръководителката на Хелън – госпожа Рийд, в чиято роля е Сара Ланкашър.

„Те са морално двусмислени, невероятно сложни личности, поставени в изключително странни ситуации“, каза Найтли за своите герои и героя на Уишоу. Актрисата допълни, че за нея е интересно да наблюдава какво ще се случи с персонажите, когато натискът върху тях нараства.

„Доста лоши“, но не напълно отблъскващи

Бен Уишоу също подчертава противоречивата природа на героите. Според него те са „доста лоши“, но въпреки това предизвикват странно усещане за симпатия. Именно тази комбинация между насилие, слабости и човешка уязвимост отличава „Черни гълъби“ от традиционните шпионски истории.

Сериалът е създаден от Джо Бартън и проследява свят, в който личните отношения постоянно се сблъскват с тайни операции, политически интереси и борба за оцеляване. Вторият сезон вече е достъпен в Netflix.

Източници: bgnes.bg, brecorder.com