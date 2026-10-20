Новини
Култура »
Всеки трети анимационен филм е в категория за над 12 г.

Всеки трети анимационен филм е в категория за над 12 г.

20 Октомври, 2026 15:13 457 5

  • анимация-
  • японско аниме-
  • bbfc

Делът на заглавията с рейтинг U е спаднал до около една пета, а японското аниме заема все по-голямо място в кината

Всеки трети анимационен филм е в категория за над 12 г. - 1
Кадър: Youtube
Венелина Маринова Венелина Маринова Автор във Fakti.bg

Анимацията във Великобритания все по-рядко е синоним на детско кино. Една от всеки три анимационни продукции, пуснати по кината през тази година, е получила рейтинг 12A или по-висок, показват данни на Британския съвет за филмова класификация (BBFC).

Само около една пета от заглавията са оценени с най-ниската категория U. През 2001 г. този дял е бил приблизително един от всеки седем филма, а в началото на хилядолетието около две трети от анимационните продукции са попадали в тази категория.

Ръст на японското аниме

Промяната съвпада с разширяването на пазара за анимация. BBFC е класифицирал 95 анимационни продукции през 2025 г., докато през 2000 г. те са били 15. Почти 40 процента от заглавията, оценени през миналата година, са били японски аниме филми.

Популярността на анимето, както и по-лесният достъп до чуждестранни продукции чрез стрийминг платформи като „Нетфликс“ и „Амазон Прайм“, привличат по-възрастна публика към анимационното кино. През 2025 г. рекордните 22 анимационни филма са получили сертификат 15.

„Анимацията вече не носи стигмата, че е предназначена само за най-малките. Виждаме много по-широко разбиране, че тя може да разказва всякакви истории за всякаква публика“, заявява Кейт О'Конър, стратегически ръководител на Animation UK. По думите ѝ анимацията може да бъде комична, политическа, емоционална или смущаваща.

„Дива гора“ получи рейтинг 12A

Тенденцията се вижда и в новия стоп-моушън филм „Дива гора“ на студио Laika, създадено от екипа зад „Коралина“. Заглавието излиза по кината във Великобритания на 23 октомври и е получило рейтинг 12A. В него участват Кери Мълиган, Ричард Е. Грант и Роб Дилейни.

Сред отбелязаните от BBFC елементи са продължителни сцени на насилие, заплахи, наранявания, самоубийство и самонараняване. Филмът съдържа и сюжет, свързан със смъртта на дете, чието тяло е показано в състояние на разлагане. BBFC посочва още кръв, сцени с оръжия и употреба на груб език.

„Сега виждаме много по-широк спектър от анимационни филми, отколкото когато и да било, като много от тях са създадени за тийнейджъри и възрастни“, казва Дейвид Остин, главен изпълнителен директор на BBFC. Неговият мандат начело на организацията продължава до юли 2027 г.

За зрителите това означава, че анимационният стил вече не е достатъчен, за да се приеме един филм като подходящ за малки деца. Важни са конкретните теми, степента на насилие и начинът, по който са представени загубата, страхът и смъртта.

Източник: dailymail.com


Великобритания
Поставете оценка:
Оценка от 0 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts
Добавете Факти.БГ като предпочитан източник в GoogleДобавете Факти.БГ като предпочитан източник в Google


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 Гаврош

    2 0 Отговор
    целта е да се промият мозъците от най-ранна възраст

    15:46 20.10.2026

  • 3 ойропата

    4 0 Отговор
    А Урсула забрани на децата да гледат "Маша и мечока"! Взе им и дъгата и я даде на едни извpa теняци!

    15:51 20.10.2026

  • 4 Акселерация

    1 0 Отговор
    Или по-големите деца са станали съвсем инфантилни или тези, които правят филмчета - по-перверзни.

    15:56 20.10.2026

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.