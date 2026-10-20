Всеки трети анимационен филм е в категория за над 12 г.

Анимацията във Великобритания все по-рядко е синоним на детско кино. Една от всеки три анимационни продукции, пуснати по кината през тази година, е получила рейтинг 12A или по-висок, показват данни на Британския съвет за филмова класификация (BBFC).

Само около една пета от заглавията са оценени с най-ниската категория U. През 2001 г. този дял е бил приблизително един от всеки седем филма, а в началото на хилядолетието около две трети от анимационните продукции са попадали в тази категория.

Ръст на японското аниме

Промяната съвпада с разширяването на пазара за анимация. BBFC е класифицирал 95 анимационни продукции през 2025 г., докато през 2000 г. те са били 15. Почти 40 процента от заглавията, оценени през миналата година, са били японски аниме филми.

Популярността на анимето, както и по-лесният достъп до чуждестранни продукции чрез стрийминг платформи като „Нетфликс“ и „Амазон Прайм“, привличат по-възрастна публика към анимационното кино. През 2025 г. рекордните 22 анимационни филма са получили сертификат 15.

„Анимацията вече не носи стигмата, че е предназначена само за най-малките. Виждаме много по-широко разбиране, че тя може да разказва всякакви истории за всякаква публика“, заявява Кейт О'Конър, стратегически ръководител на Animation UK. По думите ѝ анимацията може да бъде комична, политическа, емоционална или смущаваща.

„Дива гора“ получи рейтинг 12A

Тенденцията се вижда и в новия стоп-моушън филм „Дива гора“ на студио Laika, създадено от екипа зад „Коралина“. Заглавието излиза по кината във Великобритания на 23 октомври и е получило рейтинг 12A. В него участват Кери Мълиган, Ричард Е. Грант и Роб Дилейни.

Сред отбелязаните от BBFC елементи са продължителни сцени на насилие, заплахи, наранявания, самоубийство и самонараняване. Филмът съдържа и сюжет, свързан със смъртта на дете, чието тяло е показано в състояние на разлагане. BBFC посочва още кръв, сцени с оръжия и употреба на груб език.

„Сега виждаме много по-широк спектър от анимационни филми, отколкото когато и да било, като много от тях са създадени за тийнейджъри и възрастни“, казва Дейвид Остин, главен изпълнителен директор на BBFC. Неговият мандат начело на организацията продължава до юли 2027 г.

За зрителите това означава, че анимационният стил вече не е достатъчен, за да се приеме един филм като подходящ за малки деца. Важни са конкретните теми, степента на насилие и начинът, по който са представени загубата, страхът и смъртта.

Източник: dailymail.com