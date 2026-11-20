На сцената Мая Плисецкая владее пространството с желязна дисциплина. Извън нея обаче личният ѝ живот е по-импулсивен – с кратки бракове, силни увлечения и една връзка, която продължава повече от половин век.

Родена на 20 ноември 1925 г. в Москва, Плисецкая се превръща в една от най-разпознаваемите балерини на ХХ век. На 2 май 2015 г. тя умира в Мюнхен, но историите за отношенията ѝ продължават да предизвикват интерес.

Ранните романи с балетни партньори

В мемоарите си Плисецкая описва като първа голяма любов солиста на Болшой театър Вячеслав Голубин. Връзката им започва в балетна среда, където професионалното партньорство често се преплита с лични чувства, но романтиката постепенно отшумява.

Следващото ѝ силно увлечение е с Есфендияр Кашани, танцьор от кордебалета с ирански произход. Отношенията им са сериозни до степен Кашани да бъде представен на семейството като бъдещ съпруг. До сватба обаче не се стига. По данни на музея-квартира на Плисецкая балерината постепенно охладнява към него.

Бракът с Марис Лиепа продължава само месеци

През 1956 г. Плисецкая се омъжва за латвийския танцьор Марис Лиепа. Двамата са сценични партньори, а връзката им привлича внимание и заради разликата във възрастта – Лиепа е с 11 години по-млад.

Официално бракът продължава около три месеца. В семейни разкази, цитирани от руски медии, се твърди, че фактическото им съжителство е било още по-кратко – около две седмици. След развода обаче двамата запазват уважение един към друг и продължават да се срещат в професионалния свят на балета.

Шчедрин – любовта, която става партньорство

С Родион Шчедрин Плисецкая се запознава на вечер в дома на Лиля Брик. Първоначално отношенията им са свързани с музиката и театъра, но няколко години по-късно прерастват в любов. Двамата сключват брак през октомври 1958 г. и остават заедно до смъртта на балерината през 2015 г.

Това не е само личен съюз. Шчедрин създава за съпругата си музиката към „Кармен-сюита“, „Анна Каренина“, „Чайка“ и „Дама с кученце“, а Плисецкая се превръща в основна изпълнителка и хореограф на тези произведения. За 57 години брак двамата нямат деца.

„Да бъда завинаги със съпругата си“

Това посочва Шчедрин през 2012 г. като едно от трите си желания в разговор с телевизионния водещ Владимир Познер.

Личният живот на Плисецкая има и по-мрачна страна. През 1999 г. „Московский комсомолец“ публикува твърдение, че балерината има дъщеря. Тя оспорва публикацията в съда, а делото завършва с решение, че информацията е невярна и трябва да бъде опровергана.

Така зад образа на непокорната прима остава не списък от сензационни връзки, а историята на жена, която рано преживява кратки и бурни увлечения, за да намери в лицето на Шчедрин едновременно любов, съмишленик и творчески партньор.

Източници: rbc.ru, aif.ru, m.7days.ru