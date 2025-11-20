Новини
100 години от рождението на Мая Плисецкая: балерината, която изкусно говореше с тялото си

20 Ноември, 2025 11:31 1 098 4

  • мая плисецкая-
  • балерина-
  • болшой театър-
  • сто години-
  • век-
  • рождение

Днес балерините се учат от вечните изпълнения на Плисецкая

100 години от рождението на Мая Плисецкая: балерината, която изкусно говореше с тялото си - 1
Снимки: БГНЕС/ EPA
Събина Андреева Събина Андреева Автор във Fakti.bg

На 20 ноември 2025 г. светът отбелязва век от рождението на Мая Плисецкая – една от най-влиятелните балерини на XX век, чието име се превърна в синоним на техническо новаторство, артистичен риск и сценична харизма. Родена в Москва през 1925 г. в семейство на артисти, Плисецкая израства в труден исторически период, но въпреки ранните лични трагедии се издига до статут на икона в световния балет.

Кариерата ѝ е тясно свързана с Болшой театър, където тя дебютира през 1943 г. и скоро се превръща в солистка, известна с необичайните си за времето интерпретации. Ролите ѝ в „Лебедово езеро“, „Дон Кихот“, „Кармен“ и „Чайковски“ остават образцови изпълнения, които и днес се изучават в световните балетни школи. Нейният „Умиращ лебед“ се приема за едно от най-силните изпълнения в балетната история, отличаващо се с експресивна пластика и изключителен контрол върху движението.

Мая Плисецкая е сред първите балерини, които публично защитават идеята, че балетът трябва да излезе от строго класическите рамки. Работата ѝ с големи съвременни хореографи, сред които Ролан Пети, Морис Бежар и Алберто Алонсо, допринася за прехода към модерния танцов език, в който се комбинират класическа техника и драматична експресия.

Нейната автобиографична книга „Аз, Мая Плисецкая“ остава важен документ за историята на световното балетно изкуство, разкривайки не само творческия ѝ път, но и контекста, в който се развива съветската артиста през XX век. Плисецкая се отличава и като хореограф, педагог и диригент, а приносът ѝ е оценен с множество международни отличия.

Мая Плисецкая умира на 2 май 2015 г. в Мюнхен на 90-годишна възраст. Причината за смъртта е масивен сърдечен удар.

Съпругът ѝ, композиторът Родион Шчедрин, съобщава, че смъртта е настъпила внезапно и че тя не е страдала от дълго заболяване. Плисецкая живя в Германия в последните години от живота си, където двойката се установява след края на активната ѝ сценична кариера.

Тялото ѝ е кремирано, а според нейното завещание урната с прах е предадена на Шчедрин, който по-късно уточнява, че е изпълнил желанието ѝ тя да не бъде погребвана тържествено, а пепелта ѝ да бъде разпръсната.

По повод юбилея ѝ Болшой театър подготвя специална гала вечер с участието на световни балетни звезди, които ще представят емблематични роли от репертоара ѝ. Големи културни институции в Париж, Ню Йорк и Токио планират ретроспективни изложби, включващи нейни костюми, фотографии, филмови записи и архивни материали. Ще бъде представен и нов документален филм, фокусиран върху влиянието ѝ върху модерния балет и нейната работа извън сцената.

Стогодишнината от рождението на Мая Плисецкая подчертава ролята ѝ като артист, който успява да съчетае класическата традиция с новаторски подход. Нейното наследство продължава да вдъхновява изпълнители и хореографи по целия свят, а влиянието ѝ върху развитието на балета остава неизменно и днес.


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 циклоп

    9 1 Отговор
    вероятно и тя вече е забранена в украйна

    11:45 20.11.2025

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 Въпрос

    1 4 Отговор
    Авторкаат споменава за "лични трагедии" на великата балерина Мая Плисецкая, но явно се страхува да напише истината!! А тя е следната: Бащата на Плисецкая умира в сибирските лагери на злодея Сталин, обявен официално за най-големия и свиреп престъпник срещу човечеството на 20 - и век! В сравнение с него Хитлер е направо чавдарче! Стига страх, другарко Андреева!

    13:19 20.11.2025

  • 4 Какво

    3 0 Отговор
    Става днес със статиите за Мая Пласецкая и Лев Толостой искате да кажете , че Русия е велика с културата си ,а именно в това е разликата с тези зад океана там липсва култура , която да остане Вечна !

    13:56 20.11.2025